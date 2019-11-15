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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18202) налоговая милиция (1789) табак (200) ГФС (3475)

 Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли партию табака неизвестного происхождения, который реализовывался посетителям кальян-баров, расположенных в самом центре столицы, на улице Крещатик.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Эти заведения отрабатывались правоохранителями в рамках проведения операции "Акциз-2019" и сопровождения уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Там же были обнаружены пачки табака без марок акцизного налога, на которые не было никаких документов, подтверждающих его качество и происхождение.

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При этом, как выяснилось, кальяны не мылись и не чистились после каждого посетителя, как это должно быть, а заправлялись заново в антисанитарных условиях. Что входит в состав пачек, которые подписаны, как табак, предстоит выяснить экспертам. А также проверить, есть ли в составе опасные для здоровья людей примеси. Правоохранители отмечают, что были случаи, когда обнаруживались подпольные цеха, где табак в составе заменяли обычными листьями с деревьев, добавив глицерин и различные добавки.

Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 01
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 02
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 03
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 04
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 05
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 06
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 07
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 08

В данный момент устанавливается происхождение изъятых 900 пачек табака, в том числе проверяется, могли ли они быть ввезены в страну контрабандой.

Источник: https://censor.net.ua/p3159935
 
 
 Топ комментарии
 
Хотя.... Если быдло выбрало комика в руководители, то почему бы налоговикам не заняться инспектирование туалетов? Пока в Макдоналдс.
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Ну ты ведь облизываешь свою жену. Хотя не можешь знать на 100% кто и, главное, сколько людей её облизывали до этого.
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Как вообще можно курить какую-то дрянь...И облизывать эти трубки...
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Ну ты ведь облизываешь свою жену. Хотя не можешь знать на 100% кто и, главное, сколько людей её облизывали до этого.
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Жены нет. Но когда будет,проверю по здоровью,психику и даже ее бывшую жизнь и ее родственников ))
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Глупости. Человек сам решает когда ему что иметь. Еще не настал период,когда это будет мне нужно.
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Звичайно людина сама це вирішує, а після 40 вже не потрібно вирішувати Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза - Цензор.НЕТ 7405
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Фигня это все. Главное быть здоровым самому и жениться на молодой без потологий. А больных можно и в 18 лет полно видеть. Даже и меньше возростом. Из-за еды.
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Якщо палили СН, то замість кримінального переслідування треба нагородити орденом та виплатити премії.
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Понравилось, что фискалы уже и за санстанцию топят)))
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Хотя.... Если быдло выбрало комика в руководители, то почему бы налоговикам не заняться инспектирование туалетов? Пока в Макдоналдс.
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теперь попрут партии сомнительной розливухи.
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Зачем изымают? Пусть себе курят на здоровье,легкие себе портят. Да ладно бы себе,а то ведь и некурящим посетителям вред приносят. Даже в Молдове запрещено эти духопердки в кафе курить. А в "европейской" Украине-пожалуйста! И казино электронные впридачу!
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