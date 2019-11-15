 Житель Львовщины заказал убийство руководителя адвокатского бюро за 7 тысяч долларов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным полиции, в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиске киллера для ликвидации жертвы. Во время ее отработки было установлено лицо будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

"Организатором оказался житель Львовской области. Преследуя корыстные мотивы, он подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7000 долларов США. Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом", - сказано в сообщении.

Операция по предупреждению заказного убийства и задержанию его организатора проходила под контролем правоохранителей - от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем, инициирования убийства до задержания фигурантов.

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"Следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области, оперативники Нацполиции совместно с прокуратурой Львовской задокументировали факт передачи части средств, а именно 1200 долларов США на так называемые текущие расходы и приобретение оружия.

Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве. Кроме того, было установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.

13 ноября правоохранители провели инсценировку особо тяжкого преступления. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной "задачи". А в четверг, 14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения - 49 000 гривен", - сказано в сообщении.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследуются уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.