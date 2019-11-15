 Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

Напомним, 14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате огневой атаки врага погиб один украинский воин.









Фото: пресс-центр ОС