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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки. ФОТОрепортаж

Последствия вчерашнего обстрела российскими оккупационными войсками дачного поселка "Акация", недалеко Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - сказано в сообщении.

Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

Напомним, 14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате огневой атаки врага погиб один украинский воин.

Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки 02
Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки 03
Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки 04
Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки 05
Фото: пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/p3159889
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте далі відступати, щоби й в Одесі так було, і у Києві...
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Ето не обстрел. Ето ПОЛНЫЙ КОНТАКТ, и результат сотрудничества Зелупы и Хуйла.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Тоесть мы видим что Зелупа с Хуйлом договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*
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надо стиснуть зубы и просто направить деньги и все сделать для изготовления в достаточном количестве по всей лини фронта - контрбатарейный радар 1Л220УК - наших радаров и отвечать моментально,теме же средствами поражения, шо и противник - и все стразу станет на место
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Давайте далі відступати, щоби й в Одесі так було, і у Києві...
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Тепер треба відводить війська біля Авдіївки?
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Ето не обстрел. Ето ПОЛНЫЙ КОНТАКТ, и результат сотрудничества Зелупы и *****.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Тоесть мы видим что Зелупа с ****** договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*
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надо стиснуть зубы и просто направить деньги и все сделать для изготовления в достаточном количестве по всей лини фронта - контрбатарейный радар 1Л220УК - наших радаров и отвечать моментально,теме же средствами поражения, шо и противник - и все стразу станет на место
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Як це не діє ? Діє . А це дрібниця , головне що наші нєстрєляють .
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То нічого. Зате тепер у них є нова лавка, куплена за рахунок клятих бандерівців
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То не в них, то в другій зоні з трьох букв, а цим не дісталось - не побудував їм клоун мостика і лавочки не поклав, поки що.
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шкода, що її не замінували... тоді б побачили політ тушек рогатих над річкою на корм крабам...
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офигеть!!!...а наблюдатели как всегда слепые...
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Павлику не пукай - і так від тебе кацапом за кілометри тхне.
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А шо месное население говорит?А говорит оно ето наши мальчишки ми потерпим ***********.
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во як скрепа рогата проявила себе... шкода що не замінованна була вона... був би концерт...
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