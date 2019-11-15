 Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате огневой атаки врага погиб один украинский воин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.
Тоесть мы видим что Зелупа с ****** договорились как быстрее склонить украинцев к капитуляции, обстрелами и убийствами украинцев. Чтобы сказать, *вы же хотите мира?*