 На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Олег Назарук.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирование биткойнов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - отметил он.

Отмечается, что согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение Нацполиции. По факту возбуждено уголовное производство. Ориентировочная стоимость 1 биткойна - более 208 тыс. грн.

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