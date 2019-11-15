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Все про:Львов (3556) Укрзализныця (1741) криптовалюта (26) биткойн (6)

 На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн. ФОТО

Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружил майнингову ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Олег Назарук.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирование биткойнов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - отметил он.

Отмечается, что согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение Нацполиции. По факту возбуждено уголовное производство. Ориентировочная стоимость 1 биткойна - более 208 тыс. грн.

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На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет Укрзализныци, сумма убытков достигает 1 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/p3159871
 
 
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Намайнили мабуть більше 1 мільйона. Хай діляться)
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В стилі Укрзалізниці. А нафіга працювати, якщо держава в смартфоні?
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У меня вопрос один - у нас вообще государство еще есть? Куда не кинь, везде бардак и воровство и никто ничего не боится.
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там составами тырят, а они ферму нашли))))
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в древности, находчивые люди манили криптовалюту надежным способом..)) На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн - Цензор.НЕТ 7693
На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн - Цензор.НЕТ 7339
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