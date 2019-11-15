 Экс-сотрудник МВД, завербованный агентами ФСБ РФ Путинцевым и Симагиным, приговорен к 12 годам тюрьмы на Полтавщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно оккупированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, что изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

В течение 2014 - 2019 лет агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.





Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля 2019 года.

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