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 Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

На Полтавщине до 12 лет лишения свободы осужден агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно оккупированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, что изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

В течение 2014 - 2019 лет агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы 01
Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы 02

Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля 2019 года.

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Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы 03
Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159867
 
   
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8128
Путинцев? Просто в голосину ща Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7747 Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2511
Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3067
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быстренько оприходывали..давайте в том же темпе коррупционеров....
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8128
Путинцев? Просто в голосину ща Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7747 Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2511
Агент ФСБ РФ, которого контрразведка СБУ разоблачила на Полтавщине, приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3067
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Включайте ему гимн паРашки раз 50 в сутки в камере...
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Был бы в камуфляже,может и не поймали бы )) - Зер гуд.
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Один за 5,5 лет, но за 5,5 лет на это всё потрачен не один миллиард. Помните кучма нам обещал когда грабил индустрию Украпины о приходе эффективных менеджеров? Так они таки пришли и стараются.
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Трансформаторобудування знищене. ZTR на межі банкрутства. Ефективний менеджер Григоришин стараєцця, батя.
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поки зелупа президент, х.уйлу непотрібно ніяких агентів
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Мусора были, есть и остаются продажными тварями, хуже проституток. Последние продают свое тело, но не родину.
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Прычым цела - гэта іх, а Радзіма - гэта ўсіх.
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Только у нас могли взять в сбу мужика по хвамилии Путинцев. Совсем непаливный чудак.
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предатель - бывший мусор. почему я не удивлен
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