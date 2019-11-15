 Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook, об этом министр внутренних дел сообщил во время рабочей встречи с председателем ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви Рафаэлем Минасяном.

"Деятельность органов системы МВД среди прочего направлена ​​на превенцию и уменьшение преступлений на почве религии и вероисповедания граждан", - сказал глава МВД.

В свою очередь, архиепископ Рафаэль Минасян сообщил о планах Армянской Католической Церкви в Украине и выразил благодарность за надлежащую работу правоохранительных органов.

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Фото: пресс-служба МВД