Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook, об этом министр внутренних дел сообщил во время рабочей встречи с председателем ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви Рафаэлем Минасяном.
"Деятельность органов системы МВД среди прочего направлена на превенцию и уменьшение преступлений на почве религии и вероисповедания граждан", - сказал глава МВД.
В свою очередь, архиепископ Рафаэль Минасян сообщил о планах Армянской Католической Церкви в Украине и выразил благодарность за надлежащую работу правоохранительных органов.
Беня сказал.
Аваков прилетел вопреки пороху, который его тереть не мог, а благодаря кролику, который отказывался подписывать коалиционное соглашение, если не назначат рюкзакова.
А що там з передачею цим хитрожопим вірменам Костелу Святого Казимира у Львові,на який претендують віруючі УГКЦ ?
"За словами міністра, в Україні понад 80 храмів і різних сакральних споруд, що історично належали національно-релігійним організаціям українських вірмен. Нині вірменським релігійним громадам повернули тільки п'ять із них.
«Ми приділяємо велику увагу відновленню історичної справедливості щодо церкви. Це стосується й історичної спадщини у Львові. Так сталося, що у власності МВС є пам'ятка, яка належала Вірменській католицькій церкві - Костел Святого Казимира, розташований у Львові на території Львівського державного університету внутрішніх справ. Ми вивчили всі можливості та вирішили повернути його в розпорядження Вірменської католицької церкви. Для цього ми маємо передати костел міській громаді Львова», - наголосив міністр внутрішніх справ."
У них главное божество бабломойский, а шмаркля - пророк его.
Им и отдадут