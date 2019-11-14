 Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Семьи, пострадавшие, их адвокаты, представители правозащитных организаций и гражданского общества требуют:
- Безотлагательно создать в структуре ГБР управление по расследованию дел Майдана , для чего соответственно увеличить количество работников ГБР
- Безотлагательно внести изменения в закон о ГБР, которые обеспечат перевод и назначения в ГБР без конкурса следователей и прокуроров, которые входили в группы по уголовным производствам, которые передаются по подследственности в ГБР путем принятия во второй редакции законопроекта №2116 с вышеуказанной правкой, или принять указанную норму отдельным законопроектом
- Обеспечить независимое и объективное расследование дел Майдана в ГБР путем назначения на должность руководителя вновь созданного подразделения Сергея Горбатюка
- Обеспечить до 20.11.2019 г. перевод (назначение) следователей (национальной полиции и прокуратуры) и прокуроров в т.ч. териториальних прокуратур, которые входили в соответствующие группы следователей и прокуроров в производствах по делам Майдана во вновь созданные подразделения по делам Майдана в ГБР.
- Гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследование дел Майдана со стороны Андрея Портнова и других лиц
- Обеспечить работу следователей и прокуроров, которые не прошли аттестацию до завершения передачи дел и формирования новых групп прокуроров в пределах сроков для увольнения, предусмотренных законодательством
- Обеспечить быстрое и полноценное формирование Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах следователями и прокурорами, которые уже были задействованы в расследовании и процессуальном руководстве, но без участия лиц, препятствовавших расследованием в прошлом
Участники мероприятия стояли с фотографиями погибших на Майдане и плакатами "Убийцы Небесной сотни должны быть наказаны", "Если убийц не наказывать, все повторится", "Делам Майдана - труба?", "Где обещанная справедливость?", "20.11.2019 дедлайн".
В конце митинга активисты свечами выложили надпись "Майдан забвению не подлежит!".
Организаторами мероприятия выступили ОО "Общество будущего", "Движение ветеранов Украины", ОО "Семья Героев Небесной сотни".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ваша зеленогвардія взагалі збирається майданівців пресувати, все по заповідях портнова.
ну, зараз портнов повернувсь, тож нова влада, твоя, має всі шанси його арештувати.
я чекаю.
П.С - поросенківський 5-й кАнал , в листопаді 2013 , був проти Майдану - про це також не можна забувати !
Этого что мало?!
а подельником Портнова в 2000х годах был такой себе Андрей Богдан..
вот и вся завязка..
Чому , за попередні 5 років , проти портнова так і не було заведено жодної кримінальної справи ?
Наливайченко - старий КДБшник , а Ярош - кум Наливайченка ...
як каже ця панянка, всі активісти, родичі загиблих, небайдужі то все злодії..
вкрали а неї януковища.
Ромни не сплять.
Такі акції необхідні, нормальні люди не дадуть забути Героїв Майдану. Ну, а зебобіки нехай тявкають: а пачіму їх Петя на сажал. Вони ж не знають, що президент не має таких повноважень.