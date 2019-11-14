 Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Ривненщины.
"Трасса "Киев-Чоп" на въезде в Дубно частично перекрыта". Мирную акцию протеста против невыплаты заработной платы проводят Дубенские медики. Почти 50 человек двигаются по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.
На месте событий находятся полицейские. Они обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения. Машины направляют на объездную.
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Участники акции рассказали корреспонденту "Укринформа", что собираются продолжать акцию до 19:00.
"Пришли сюда, потому что не можем терпеть такую несправедливость и унижение. Мы не получаем зарплату с сентября. А у каждого - семьи, за что нам жить? Знаем, создали трудности водителям, пассажирам, но и нас надо понять. Может, наконец, нас услышат те, от кого зависит выплата того, что нам принадлежит", - сказала одна из работниц Дубенского районной больницы, которая попросила не называть ее фамилии.
Сотрудники Дубенской райбольницы устраивали подобную акцию ровно год назад. Тогда причиной протеста тоже являлась задержка зарплаты.
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Спихнули на місцеви громади а там *розбій чинуш * першочергово для себе .
ПС ...А те що обстеження . аналізи та лікування у *приватників * кращі згоден ..Але ж не всі пацієнти мають на це кошти .
Я без зарплатні з серпня. З Нового року під оптимізацію.
Мо похоронне бюро відкрити?
тоб-то зомбаків не Зеля привів, а вони йому дістались?
Лікарі в поліклініці сказали що буде ще гірше, як для них, так і для хворих. Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. Але при Януковичі я здавала аналізи безплатно. Поверніть злочинну владу Януковича получається !