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 Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно. ФОТОрепортаж

Медработники протестуют против задержки зарплаты. Денег они не видели с сентября. Полиция направляет машины через объездную.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Ривненщины.

"Трасса "Киев-Чоп" на въезде в Дубно частично перекрыта". Мирную акцию протеста против невыплаты заработной платы проводят Дубенские медики. Почти 50 человек двигаются по пешеходному переходу", - сказано в сообщении.

На месте событий находятся полицейские. Они обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения. Машины направляют на объездную.

Бастующие медики перекрыли трассу Киев-Чоп на въезде в Дубно 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны. ВИДЕО

Участники акции рассказали корреспонденту "Укринформа", что собираются продолжать акцию до 19:00.

"Пришли сюда, потому что не можем терпеть такую несправедливость и унижение. Мы не получаем зарплату с сентября. А у каждого - семьи, за что нам жить? Знаем, создали трудности водителям, пассажирам, но и нас надо понять. Может, наконец, нас услышат те, от кого зависит выплата того, что нам принадлежит", - сказала одна из работниц Дубенского районной больницы, которая попросила не называть ее фамилии.

Сотрудники Дубенской райбольницы устраивали подобную акцию ровно год назад. Тогда причиной протеста тоже являлась задержка зарплаты.

Бастующие медики перекрыли трассу Киев-Чоп на въезде в Дубно 02
Бастующие медики перекрыли трассу Киев-Чоп на въезде в Дубно 03

Также на Цензор.НЕТ: Замредактора NYT получает $145 тыс. в год. Чтобы достичь богатства семьи Дубинского, ему понадобится работать около 20 лет

Бастующие медики перекрыли трассу Киев-Чоп на въезде в Дубно 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159755
 
   
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Вот те на. А они разве не от должности кормятся? Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 6460
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Закончилась эпоха бедности, началась эпоха нищеты и бардака.
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А тем временем кураторы «зелёных кнопочек» закончили подковерную выплату второго транша депутатских зарплат в конвертах. Все так же, платят в трёх ставках «пятнашка», «десятка», «пятерка». Особо вредным и несговорчивым докинули. По информации наших источников, деньги раздавали аккуратно, поэтапно, в течение двух недель. И ко дню голосования по отмене моратория на землю полностью рассчитались.
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Останні роки така ситуація скЛадається у багатьох містах та містечках .
Спихнули на місцеви громади а там *розбій чинуш * першочергово для себе .
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Но задержки начались в этом году. Хммм😀
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Не розумію про що ви? Шикарні приватні клініки, послуги дешевше ніж в "безкоштовних" хабарі, якість теж у рази краща... Може це народ у ваших містах та містечках якийсь не такий?
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Це ти бабцям пенсіонеркам у райцентрах (наприклад ) розкажи ..
ПС ...А те що обстеження . аналізи та лікування у *приватників * кращі згоден ..Але ж не всі пацієнти мають на це кошти .
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нетерпеливые какие, самокатчик им уже процветание и рывок в бюджете прописал
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денег нет, но вы держитесь. смотрите ролики с теслой для хорошего настроения
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Хіба зелена міністерша- юристка і її радник- проктолог реформи не відмінили? Нагадайте, при керівництві Супрун медики дорогу перекривали, а вчителі, а аграріїї? Хто у вересні керував МОЗ?
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Вот нетерпеливые - осталось пару дней до полной комфортности - гончарук объявил. Слушать нужно своих зеленых избранников.
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Слава ЗЕ!
Я без зарплатні з серпня. З Нового року під оптимізацію.
Мо похоронне бюро відкрити?
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Местные князьки чудят......по просьбе скота и брехуна порошенка.
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Нехай йдуть працювати у приватні медичні заклади, у чому проблема?
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Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно - Цензор.НЕТ 5933

тоб-то зомбаків не Зеля привів, а вони йому дістались?
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При чём тут транспорт, за такое наказывать надо.
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Пішла здавати аналізи в поліклініку у Франківську, вони кажуть немає реактивів. Направили у платну лабораторію. Заплатила 600 грн. з 1.600 грн. пенсії. Де ці реформи про які вони крачать ? Чому люди не відчувають покращення ?
Лікарі в поліклініці сказали що буде ще гірше, як для них, так і для хворих. Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. Але при Януковичі я здавала аналізи безплатно. Поверніть злочинну владу Януковича получається !
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