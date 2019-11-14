 Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен местный житель, который реализовывал табачные изделия без получения соответствующей лицензии.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 20,5 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн грн.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.
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проскакивала новость шо пачка будет минимум по 82грн.
это просто дно - уже некоторые такие были, что запрещали "народу" самые низменные развлечения, и просто похерили концлагерь-совок.
без войны даже....
просто "золото партии" ушло далеко и навсегда, а быдло осталось с талончиками да с "сертификатами"(наадо нуйти и использовать по назначению, но потом, так как в сартир тока шо сходил то)