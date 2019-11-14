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Все про:правоохранительные органы (551) сигареты (672) Донецкая область (4376) ГФС (3474)

 Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен местный житель, который реализовывал табачные изделия без получения соответствующей лицензии.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 20,5 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн грн.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

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Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 01
Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 02
Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3159730
 
 
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Скоро на это..... "молиться будем"
проскакивала новость шо пачка будет минимум по 82грн.
это просто дно - уже некоторые такие были, что запрещали "народу" самые низменные развлечения, и просто похерили концлагерь-совок.
без войны даже.... Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области - Цензор.НЕТ 4118
просто "золото партии" ушло далеко и навсегда, а быдло осталось с талончиками да с "сертификатами"(наадо нуйти и использовать по назначению, но потом, так как в сартир тока шо сходил то)
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