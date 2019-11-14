 Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В рамках работы по трансформации Объединенного командования ВСУ в период с 12 по 14 ноября состоялся визит делегации ВСУ во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым в Польшу", - говорится в сообщении.
Во время рабочей поездки изучался опыт Республики Польша как страны-члена Альянса, в частности, порядок работы структурных подразделений Объединенного командования вооруженными силами, порядок управления в ходе операций, полномочия командующих и командиров.
По результатам встреч получено развернутую информацию об опыте реформирования Объединенного командования ВС Польши в соответствии со стандартами НАТО.
"Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польскую сторону о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Также была достигнута договоренность о перспективных шаги по углублению военного сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран", - подытожили в ведомстве.
писало тут, видел, но не читал даже.
к управляемым ракетам надо каналы связи, но у нас есть Сивохо и прочее говно, так что и передать мона хоть 500 штук(а сказать что 100500) и че? толку то?
да хоть бы сделали даже ТЯО, иииии? и кто это все применит то?
если даже Петко высрал что "только дипломатия" то?
ЗЫ.. один залп трех машин (по 12 наводящих в каждой), способен предотвратить развертывание кацапской бригады в боевой порядок, с последующей отправкой остатков бригады на доукомплектование..
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