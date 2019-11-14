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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Генштаб ВС (1006) Минобороны (6095) НАТО (6559) Польша (4987) ВСУ (384)

 Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины и Польши намерены углубить военное сотрудничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В рамках работы по трансформации Объединенного командования ВСУ в период с 12 по 14 ноября состоялся визит делегации ВСУ во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым в Польшу", - говорится в сообщении.

Во время рабочей поездки изучался опыт Республики Польша как страны-члена Альянса, в частности, порядок работы структурных подразделений Объединенного командования вооруженными силами, порядок управления в ходе операций, полномочия командующих и командиров.

По результатам встреч получено развернутую информацию об опыте реформирования Объединенного командования ВС Польши в соответствии со стандартами НАТО.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польскую сторону о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Также была достигнута договоренность о перспективных шаги по углублению военного сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран", - подытожили в ведомстве.

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Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны 01
Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны 02
Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны 03
Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159705
 
   
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обычно все углубления банально завершаются банальным фуршетом, обильной пьянкой и братанием в макетах окопов
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Это у вас там на кацапстане именно так все и заканчивается, ты не путай Украину и твою родину - парашу.
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как приятно слушать того, у кого линия окопа проходит по краю дивана Україна і Польща поглиблять військове співробітництво між збройними силами, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4213
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Путин будет повешен, а россия будет уничтожена, все правильно?
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Украина собирается на 20% каждый год сокращать призов, Польша наращивает в 2 раза численность ВС. Что-то тут не так.
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Такая ху йня , что без 0.7 л не разобраться.
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одно бла-бла-бла....Да делайте уже Украинско-Польско-Литовскую бригаду - а то только разговоры. Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9829
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Ну, почему офицеры западных армий все в подтянуты и в хорошей физической форме, а наши вечно пузатые боровы?
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У западников генералы на переднем краю агрессию и сразу погибают, а наши пока туда(на фронт) добегут(в машину пока затопчутся), то уже мы победили, и все уже "освобождено", а новенькие ордена мона запивать будет французским коньячком по три рубля за литр.)
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Не гони олень, посмотри на генерала Кривоноса, генерала Коваля, генерала Лунева и.д. Єто боевые генералы. Сидит тут **** на форуме мразина обливает грязью наших военных.
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Так в Польшу амеры перекинули MLRS, а у нач "Вильха" очень уж хитрый предмет: на бумаге он есть, но в войсках его нет.
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ну и шо?
писало тут, видел, но не читал даже.
к управляемым ракетам надо каналы связи, но у нас есть Сивохо и прочее говно, так что и передать мона хоть 500 штук(а сказать что 100500) и че? толку то?
да хоть бы сделали даже ТЯО, иииии? и кто это все применит то?
если даже Петко высрал что "только дипломатия" то?
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уже есть.. 100 ракет передано в Армию.. была статья на Цензоре..
ЗЫ.. один залп трех машин (по 12 наводящих в каждой), способен предотвратить развертывание кацапской бригады в боевой порядок, с последующей отправкой остатков бригады на доукомплектование..
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...а основний склад кацапської бригади - на концерт, слухати Кабздона та хір Александрова.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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