 "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов", - переписка нардепа от СН Ляшенко о Бюджетном кодексе. ФОТО

Об этом сообщает парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.
"А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки давала", - спрашивает у "Любы" нардеп.
"Люба" отвечает, что "вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем и все прошло хорошо. А сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов. Так бывает когда начинаешь общаться с мифическими персонажами".
Отметим, что вчера председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия признал, что часть информации, которая публикуется анонимным Telegram-каналом "Темный рыцарь", соответствует действительности.
В законопроекте №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который был необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год, действительно есть правка 56 от Ляшенко.
Напомним, до Верховной Рады, журналистка из Лубен Анастасия Ляшенко (с 2010 года – член Национального союза журналистов Украины) в 2015 году учредила областной журнал общественных объединений Полтавщины "Наше общее дело", где является главным редактором. Также она возглавляет общественную организацию "Объединение "Наше общее дело".
Член "слуг народа" Дмитрий Микиша на работе в ВР в исподнем.
"Партия должна быть секси." - глава партии Корниенко.
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73370545_2551783868192479_386827560954101760_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQknBdR21vUhkslyAkt4O9qm8evssBSZWVeX8hmkW0BcMwN47cPNfhShFqHbO9IHcnM&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=315e857b223996f6ea3ea0b8976d7848&oe=5E5DA4D7
Круте погоняло в Коломойського.