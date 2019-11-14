EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  576  18
Все про:Австрия (461) Зеленский (3644)

 Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел - Федеральным министром Ведомства Федерального канцлера по делам ЕС, искусств, культуры и средств массовой информации Республики Австрия Александром Шалленбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против Российской Федерации.

Также президент ознакомил министра с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Президент приветствовал проведение Года культуры Украины в Австрии и Года культуры Австрии в Украине в текущем году.

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Фирташа затягивают процесс его экстрадиции в США, - глава МИД Австрии Шалленберг

Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе 01
Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3159677
 
 
 Топ комментарии
 
Спочатку прочитав - Шелленбергом Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1426
 показать весь комментарий
 
- Ну,как там,в Киеве ?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Ну,как там,в Киеве ?
- Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский:
"Мы прогнулись и развели булки, ждем только того, когда Путин впендюрит нам этот "рюський мир" по самые гланды".
 показать весь комментарий
 
 
Свои личные сексуальные мечты оставь при себе и не надо здесь делиться своим сексуальным опытом, это политический форум .
 показать весь комментарий
 
 
"Партия должна быть секси" Глава партии Слуга народа Корниенко.
 показать весь комментарий
 
 
Девочка, ты что такое аллегория и гипербола в школе не учила?
А может ты та самая собеседница Яременко, которую он уговаривал, прямо из Рады?

 показать весь комментарий
 
....боевому генералу ДЕНЬГИ не нужны ((((( где его РЕБЯТА ????
 показать весь комментарий
 
У этого шелленберга папу случайно не Вальтером звали?
 показать весь комментарий
 
фиолетово ка его папу звали, если внимательно прочитать первые две буквы его фамилии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх