 При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

Происшествие произошло вечером 13 ноября на территории воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в г.. Гайсин Винницкой области. В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн. Данных о пострадавших или погибших нет.

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К ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, а также пожарный автомобиль и личный состав воинских частей Гайсинского гарнизона.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали оперативные группы военной прокуратуры Винницкого гарнизона, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.











