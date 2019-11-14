 При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины
Происшествие произошло вечером 13 ноября на территории воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в г.. Гайсин Винницкой области. В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн. Данных о пострадавших или погибших нет.
К ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, а также пожарный автомобиль и личный состав воинских частей Гайсинского гарнизона.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
На месте происшествия работали оперативные группы военной прокуратуры Винницкого гарнизона, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.
Что не слыхать не одного...
А то путин нападэ
Хорошо хоть часовых не поубивал.
Одно и тоже!!!!
Не армия, а воровская шайка
Молодчинка, одразу 2 методички заюзав- безпідставно обізвав опонента кацапом та перейшов на особисті образи так швидко ти видавати всі козирі не повинен, тренуйся більше )
это жЫ на святое покусился)))
Скорее всего - украли часть содержимого склада, остальное - подожгли.