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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:армия (7568) Винницкая область (586) пожар (3756) Военная прокуратура (812) 59 отдельная мотопехотная бригада (14)

 При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту пожара на вещевом складе воинской части в Гайсине. Досудебное расследование дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, поручено ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

Происшествие произошло вечером 13 ноября на территории воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в г.. Гайсин Винницкой области. В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн. Данных о пострадавших или погибших нет.

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К ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, а также пожарный автомобиль и личный состав воинских частей Гайсинского гарнизона.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия работали оперативные группы военной прокуратуры Винницкого гарнизона, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 01
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 02
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 03
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 04
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 05
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/p3159638
 
 
 Топ комментарии
 
вот моника - первый склад пошел - и это во время войны - отвечай(те)))))
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Зеля должен за это ответить...
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Начались аресты военных по делам бронежилетов и прочего военного имущества, и тут начинают гореть склады с вещдоками, очень трудно поверить в такие совпадения.
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и дело открыть - за преступную халатность на службе - самки собаки
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Склад, как видите, сгорел....но офис ЗЕезидента ЦЕЛ!!!)))))))))))
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Стоны "патриотов" про уничтожение армии не заказывали?
Что не слыхать не одного...
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вот моника - первый склад пошел - и это во время войны - отвечай(те)))))
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Нечего сравнивать вещевой склад с подрывом нескольких стратегических складов оружия на миллиарды долларов.
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это только начало - он только пол года - а уже успел, так достать
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Підриви і підпали складів і діяльність таких, як ти, тролів, організується і кординується з одного центру.
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Про вещевой склад расскажи волонтерам 14 года когда армия была голая и босая стараниями новой/старой власти и они возили броники и каски на себе из Польши.
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Может это Порох вставляет палки в колеса велосипеда Бубочки?Проклятый вредитель. При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1942
Хорошо хоть часовых не поубивал. При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3074
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Порох такий же врєдітєль як і ти, що тут не зрозуміло?
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Очень странно, а не с целью ли скрыть низкое качество броников был совершен поджог.
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да какая разница - монику к ответу - у него склады горят
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В таком случае - в порядке очереди. Зелю к ответу после того, как за каждый сгоревший с 2014 по 2019 склад ответит Петя. Логично?
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Тобто за вашою логікою якщо десь скоєне вбивство в липні, то спочатку мають засудити цього вбивцю, а вже тоді саджати вбивцю, який скоїв злочин в серпні? Вбивство то так, як приклад вчинення злочину?
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ахахаха. Никогда такого не было и вот опять...
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...жаль, что так и не услышали гавнокомандующего...
При пожаре на складе 59-й ОМБр в Гайсине сгорели шлемы, бронежилеты и форма: сумма ущерба 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4472
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Скорее всего , чья то жирная морда и палатки и спальники -успела эвакуировать!!!!!
Одно и тоже!!!!
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Заметают следы
Не армия, а воровская шайка
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ты так до розг допишишься - хотя вам цапам не привыкать)))
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По таким же причинам и артсклады горели и взрывались... Ничего в этом воровском мире не меняется... Вешать, вешать и еще раз вешать тыловых крыс!!!
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а там находились пробиваемые бронежилеты?
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Начались аресты военных по делам бронежилетов и прочего военного имущества, и тут начинают гореть склады с вещдоками, очень трудно поверить в такие совпадения.
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Действительно .. Кто то упорно , под шумок , хочет навязать мысль о том что - это мол ,старое руководство заметает следы . Украл имущество , поджёг склад и спихнул всё на бывших . Ляпота .. .
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Щось ця влада не допрацьовує, при тій горіло частіше.....
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ой ли. чет не вспоминаю пожары в 2014, кроме как в марте 2014 ангар с двумя танками загорелся в Кривом Роге.
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Ти, видно, контужений, а як бабусю звали, ще можеш згадати?
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Путин кинул бычок с беспилотника. Инфа сотка.
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Не путін, а *****. Та й від цього жарту "за вєрсту" відгонить скрєпами
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Называй своего хозяина как хочешь Ему от этого ни холодно, ни жарко.
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Це із розряду "сам дурак"?
Молодчинка, одразу 2 методички заюзав- безпідставно обізвав опонента кацапом та перейшов на особисті образи так швидко ти видавати всі козирі не повинен, тренуйся більше )
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А карманы проверяли ? Видно кто то хорошо нажился на пожаре .
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Кто то очень быстро замел следы после громких расследований по не качественным бронежилетам. Как говорится пожар все спишет перед ревизией.
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Ті бронежилети лише в Гайсие постачались? Якби замітали сліди по "справі бронежилетів", то горіли б склади по всій Україні, а на передовій були б локальні багаття.
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Від прапора-зав. складом і до командира частини - всіх на поліграф. І понишпоріть ретельно на їх дачах, гаражах і у їх родичів. Щось точно знайдеться.
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Не так страшный враг внешний как внутренний. Волонтеры собирали по копейке чтобы оснастить наших солдат хоть как то а здесь волосы на лысине встают дыбом от увиденного как тысячам все сгорает в огне от поджогов и диверсий которые устраивают скорее всего украинские гниды.
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...тут наверняка не "короткое замыкание", а хорошо продуманная цепочка.....
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ну да - автомати зараз спрацьовують ше до іскри - це не прєдохранітєлі із гвоздя
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та тут діло не у цвяху.... тут не так просто... тут потрібно знати куди його всунути, щоб стікльки згоріло... Під час пожежі на складі 59-ї ОМБр в Гайсині згоріли шоломи, бронежилети і форма: сума збитку 10,5 млн грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3084
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Скоморох ответит. Своей двууголкой. И не только.
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двууголкой? ой маааааааааа

это жЫ на святое покусился)))
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Знова знищуються сліди крадіжок в армії. Пєця хоч руки рубав за це. Ой. Пєця не рувбав руки, то я щось сплутав...
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В короткое замыкание - не верю.
Скорее всего - украли часть содержимого склада, остальное - подожгли.
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Як ще цих "героїв" захищати? Склад з речовими доказами згорів, кращий захист і не придумаєш.
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йди нах, чмо запарєбріковське! Це не твоя справа, гнида!
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