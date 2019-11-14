 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили два аппарата для откачки гноя из тяжелых ран воинов: "Медсестры и врачи радовались как дети", - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента прибытия борта с ранеными, прошла ровно неделя. На собранные деньги я купила два ВАК аппарата для тяжелейших ран. Общая сумма 141 тыс. грн, это со скидкой 30%. В гнойном отделении, реанимационные медсестры и врачи радовались как дети, все понимают, что эти ВАКи спасают жизни их пациентам. Начальник говорит: "Ничего себе, мы и не мечтали о новых аппаратах". Пока ватное население пишет гадости о волонтёрах, мы собираем помощь нашим воинам и госпиталям. Я благодарю всех за каждую копейку, особенно тех, кто отрывает от своей мизерной пенсии, а таких людей немало. Отдельное спасибо сайтам "Обозреватель" и "Цензор.Нет". Ещё очень много всего нужно, дорогие антибиотики , обезболивающее, повязки для операций. Об этом напишу позже. Помните, что каждый кто помогает, спасает чью-то жизнь. Ще раз, дякую всім. Будьмо", - рассказала она.

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