 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили два аппарата для откачки гноя из тяжелых ран воинов: "Медсестры и врачи радовались как дети", - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"С момента прибытия борта с ранеными, прошла ровно неделя. На собранные деньги я купила два ВАК аппарата для тяжелейших ран. Общая сумма 141 тыс. грн, это со скидкой 30%. В гнойном отделении, реанимационные медсестры и врачи радовались как дети, все понимают, что эти ВАКи спасают жизни их пациентам. Начальник говорит: "Ничего себе, мы и не мечтали о новых аппаратах". Пока ватное население пишет гадости о волонтёрах, мы собираем помощь нашим воинам и госпиталям. Я благодарю всех за каждую копейку, особенно тех, кто отрывает от своей мизерной пенсии, а таких людей немало. Отдельное спасибо сайтам "Обозреватель" и "Цензор.Нет". Ещё очень много всего нужно, дорогие антибиотики , обезболивающее, повязки для операций. Об этом напишу позже. Помните, что каждый кто помогает, спасает чью-то жизнь. Ще раз, дякую всім. Будьмо", - рассказала она.
Номер карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк
не втомилися
Дай бог её здоровья и долгих лет плодотворной работы во славу Украины!
на фото, та самая волонтер Наталья Юсупова, которая организовала закупку тех самых аппаратов для откачки гноя..
обожаю когда грамотёи обсёраются с нёдобуквой.
без обид ёсли чо.
не будь таким придирчивым, граматтенфюрер!
нафиг нам это дерьмо то?(недобуква то)
Я просто замечаю - там где типо можно вставляют ее, а сразу в другом слове, там где тоже типо можно, идет простая "е". И это я подмечаю и либо пролистываю "грамотея", либо скрипя зубами читаю. Даже Антиколорадос иногда уже начал вставлять это "добро" в тексты.
У него войны нет
только еще надо возмутиться что мол Петко солгал что миллиарды потратил на улучшение и повышение обороноспособности и нехилый срач - гарантирован)
Бо для них війна вже давно скінчилась.
Это 1000 таких аппаратов.
Нужен им тот ЕС, их и здесь неплохо кормят
От какого числа методичка?
Один идиот визжал перед выборами шо будет "вадынтур"(кретин живет в Киеве), потом обосрался, но опять визжал шо Петко победит клоуна, потом опять обосрался и пошли призывы жечь, резать, стрелять "73%".
Чем это лучше за кацапов? не понимаю.
Еще высрал с 2 мес. назад - "может сейчас сделать Майдан, или подождем?"..... я уподобился Лаврову(проржался).
От бояры у тебя память полностью отшибло.
Попроси куратора поискать методичку!
волонтерниковволонтеров.
и то шо у всех всьо есть тоже было сказано. тренеруй.те память, господинчик хороший
Маланские ворочают миллиардами, а на лечение воинов собирают всем миром!