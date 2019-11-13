 "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

День работы ВР 13 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.
Закон о рынке земли принят в первом чтении - аплодисменты Гончарука и Милованова
Торжествующий премьер Гончарук, заявивший, что этот день войдет в историю
ОПЗЖ блокирует трибуну
Андрей Костин в чате Зе команды
Переписка нардепа от СН Задорожного
Переписка депутата от "СН "Стернийчука
Нардеп от "СН " Юрченко с коллегой
Скандальный Дубинский
Фракция "Голос" - Юрчишин, Вакарчук и Рахманин
Петр Порошенко и Андрей Иванчук
Нардеп Марченко из "СН" подбирает гардероб
Депутаты из "СН" обнимают внефракционного Ковалева
Первый вице-спикер Стефанчук
Фракция "Батькивщина" блокирует трибуну. Тимошенко заявила о переходе в оппозицию
Шахов и Тищенко
Спикер Разумков
Консультации Иванчука с коллегой
Довгий и Иванчук
Суркис общается с молодым коллегой Костюком
Селфи во время блокировки трибуны
Общение Стефанчука с коллегами
чим не задоволені ?
В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО