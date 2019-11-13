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 "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

Принятие закона о рынке земли и уход Тимошенко в оппозицию - день работы ВР 13 ноября.

День работы ВР 13 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ. 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 01

Закон о рынке земли принят в первом чтении - аплодисменты Гончарука и Милованова

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 02

Торжествующий премьер Гончарук, заявивший, что этот день войдет в историю

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 03

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 04

ОПЗЖ блокирует трибуну

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 05

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 06

Андрей Костин в чате Зе команды 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 07

Переписка нардепа от СН Задорожного 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 08

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 09

Переписка депутата от "СН "Стернийчука 


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 10

Нардеп от  "СН " Юрченко с коллегой 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 11

Скандальный Дубинский 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 12

Шуфрич и Кириленко 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 13

Фракция "Голос" - Юрчишин, Вакарчук и Рахманин 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 14

Петр Порошенко и Андрей Иванчук 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 15
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 16

Нардеп Марченко из "СН" подбирает гардероб

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 17

Депутаты из "СН" обнимают внефракционного Ковалева 


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 18

Первый вице-спикер Стефанчук

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 19

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 20

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 21


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 22
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 23

Фракция "Батькивщина" блокирует трибуну. Тимошенко заявила о переходе в оппозицию

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 24

Шахов и Тищенко 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 25

Спикер Разумков 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 26
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 27

Консультации Иванчука с коллегой

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 28

Довгий и Иванчук 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 29

Суркис общается с молодым коллегой Костюком

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 30
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 31

Селфи во время блокировки трибуны 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 32

Общение Стефанчука с коллегами

Источник: https://censor.net.ua/p3159561
 
 
 Топ комментарии
 
У мне одного такі асоціації???
"Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли - Цензор.НЕТ 4437
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Та бачили цей шабаш. Коли навіть риги очпуїли: "а що так можна було?". Не послухали жодних вагогимих аргументів. Тупо натиснули на кнопки. До діпутан зеленського. Ви в якій країні збираєтесь жити? Втечуть ваші хазяїви. Ви що будете робити?
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Зелебобы, а что вы поменяли? Вы просто вернули обратно прояныковскую молодежь. Почему вы такие тупые и подлые?
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Чего бы не раздерибанить, лохторат то какой сладкий попался. Таких тупых гоев сам Боженька велел нагибать. Они ж просто сами аж пищат хотят шоб им вставили.
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А если я против Порошенко, и против Зебилов, и против продажи земли, какой тогда у тебя на этот случай есть пункт в методичке, ну кроме Порошенко и порохоботов - этот пункт ты уже скопипастил. Шо тебе там Портнов написал??
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Які умови продажу землі запропонував Порошенко?
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Сложность в том, что у наших граждан получается менять кодлу только на ещё худшую кодлу..
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За Зебильчиком уже тоскуешь? От интересно, когда его начнут гнать ссаными тряпками в Израиль ты то же с ним туда поедешь?
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и последствия думаю будут подобными...всего за 100 лярдов сегодня продали Украину...СН-вы лохи... "Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 5985
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Ув Президент, нельзя украинцам продавать свою землю , 65% украинской земли ,оставьте украинским семьям по 2 га вместо пенсии( гос служащим оставить пенсию) эту землю украинцы могут отдать в аренду на 49 лет,если не хотят обрабатывать сами, а полученными ранее земельными паями украинцы могут распоряжаться на своё усмотрение и если продавать .то только государству. А оставшиеся 35% земли государство может использовать на своё усмотрение и даже договариваться с иностранцами.
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Зробили тюльку и зажопинцев разом!
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кто-то переживает за землю, а Дрочер Кива думает как бы вдуть бабе Йуле "без табу".. "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли - Цензор.НЕТ 3129
"Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли - Цензор.НЕТ 4496
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Зелебобы, а что вы поменяли? Вы просто вернули обратно прояныковскую молодежь. Почему вы такие тупые и подлые?
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Та бачили цей шабаш. Коли навіть риги очпуїли: "а що так можна було?". Не послухали жодних вагогимих аргументів. Тупо натиснули на кнопки. До діпутан зеленського. Ви в якій країні збираєтесь жити? Втечуть ваші хазяїви. Ви що будете робити?
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Эти зеленые дебилы радуются, что завтра будут хоронить своих детей
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Вангую, земли купят рос олигархи через какие нибудь подставные немецкие компании "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли - Цензор.НЕТ 3441
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Комуняцкий мораторий наконец-то отменят.
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а ще ж рік тому соєві було дружно ЗА ринок землі - бо Пеця так хотів ! "Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 1877
В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО
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це тихий жах...в 90-х "ваучери" уже получали...и "ШО"...?! народ тупо нагнули...
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И тем не менее. как же порадовало кипение гамна! И сразу стало ясно что личико то псюрло. Особо тётка карту свою и открыла! Нужно бы крупным планом потом выложить лица известных тварей в момент когда табло высветило результат. А ведь знали они что произойдёт---но суки не верили. Ведь столько ещё не дотырили, не вывели в офшоры, не купили за ворованое из бюджета недвижимости за кордоном кстати с землёй вместе. Надо бы эту контору переизбрать к весне. А вдруг удастся всю шелупонь сплавить на лесоповал! Да денег нет на это.
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а кто в "курсе"...шо это за №063 618-36-26...? "мобилизирующий" СН...? "Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі - Цензор.НЕТ 9024
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с таким же успехом теперь можно "открывать" воду в Крым...и ОРДЛО -"присаединять...и "варшавский договор" падписывать...и не надо никаких "почуемо кожного"...и "рехверендумов"...идиоты...
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