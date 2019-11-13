 "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

День работы ВР 13 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ.

Закон о рынке земли принят в первом чтении - аплодисменты Гончарука и Милованова

Торжествующий премьер Гончарук, заявивший, что этот день войдет в историю

ОПЗЖ блокирует трибуну

Андрей Костин в чате Зе команды

Переписка нардепа от СН Задорожного

Переписка депутата от "СН "Стернийчука





Нардеп от "СН " Юрченко с коллегой

Скандальный Дубинский

Шуфрич и Кириленко





Фракция "Голос" - Юрчишин, Вакарчук и Рахманин

Петр Порошенко и Андрей Иванчук







Нардеп Марченко из "СН" подбирает гардероб

Депутаты из "СН" обнимают внефракционного Ковалева





Первый вице-спикер Стефанчук











Фракция "Батькивщина" блокирует трибуну. Тимошенко заявила о переходе в оппозицию

Шахов и Тищенко

Спикер Разумков





Консультации Иванчука с коллегой

Довгий и Иванчук

Суркис общается с молодым коллегой Костюком





Селфи во время блокировки трибуны

Общение Стефанчука с коллегами