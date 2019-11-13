 Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
По словам Баканова готовящийся законопроект об СБУ предусматривает замену военных званий для сотрудников на специальные.
"Но этот вопрос действительно очень глубокий. Сегодня у работников Службы безопасности Украины есть статус военнослужащего. Что дает статус военнослужащего? Он, в том числе, кроме обязанностей, дает какие-то плюсы. Сегодня военнослужащие - это наиболее социально защищенная категория работников. Если этого статуса лишить работников Службы безопасности, то мы будем иметь? У нас и так сегодня самая маленькая зарплата среди всех представителей блока национальной безопасности и обороны. А так она станет еще меньше, и мы обращали на это внимание. С другой стороны, суть всегда преобладает над формой. Хотим мы или не хотим, Службы безопасности всегда будет воевать. Воевать с внешним врагом, воевать с внутренними врагами... Лишить звания военнослужащего - это воспринимается сегодня людьми как попытка лишить их защищенности, и мы с этим должны просто работать. Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату к уровню зарплат судей Верховного Суда", - пояснил Баканов.
По его мнению, уровень коррумпированности СБУ коррелируется с зарплатами.
"Много кто говорит, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить такую заработную плату. Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности", - заявил глава СБУ.
царскойжизни...
Треба комплексні заходи зміни суспільних відносин інакше державі може бути кришка.
(C)
@viatrovich
🤔
Судьи Верховного суда в среднем зарабатывают от 200 000 до 300 000 грн в месяц.
Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.
"От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)",
Она уточнила, что "уже много лет получает большую зарплату".
"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег"
(в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в 3,94 млн грн,- ред.)",
ну, ну )))))))
"халтурили"??
Мало того, шо вы крышуете коммерцию и криминальный бизнес в Украине, так вам всем ещё и генеральские зарплаты подавай?!
Я так смотрю, и лишний раз в этом убеждаюсь, шо каждая последующая влада в нашей стране оказывается ещё хуже предыдущей. И конца этому нет...
Сколько коррупционнерам не плати, а они всё равно ещё больше хотят!
Ну не работает формула кролика!!! Это придумано чтобы уровень взяток повысить, меньше риски, отсеиваются всякая несостоятельная мелочь, которая меньше 100тысячь долларов даёт. Круг привилегированных уже, риски спалится ниже.
вофка будеть пуйвенбин !
Хоть сегодня день добра, но почему то рука тянется к ....