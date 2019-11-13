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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (785) зарплата (1923) СБУ (14010) реформы (3445) Баканов Иван (74)

 Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

По мнению главы СБУ Ивана Баканова, уровень коррумпированности Службы обусловлен уровнем заработной платы ее работников.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

По словам Баканова готовящийся законопроект об СБУ предусматривает замену военных званий для сотрудников на специальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о СБУ предусматривает сокращение сотрудников с 27 до 15 тысяч за 5-7 лет, - Баканов

"Но этот вопрос действительно очень глубокий. Сегодня у работников Службы безопасности Украины есть статус военнослужащего. Что дает статус военнослужащего? Он, в том числе, кроме обязанностей, дает какие-то плюсы. Сегодня военнослужащие - это наиболее социально защищенная категория работников. Если этого статуса лишить работников Службы безопасности, то мы будем иметь? У нас и так сегодня самая маленькая зарплата среди всех представителей блока национальной безопасности и обороны. А так она станет еще меньше, и мы обращали на это внимание. С другой стороны, суть всегда преобладает над формой. Хотим мы или не хотим, Службы безопасности всегда будет воевать. Воевать с внешним врагом, воевать с внутренними врагами... Лишить звания военнослужащего - это воспринимается сегодня людьми как попытка лишить их защищенности, и мы с этим должны просто работать. Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату к уровню зарплат судей Верховного Суда", - пояснил Баканов.

По его мнению, уровень коррумпированности СБУ коррелируется с зарплатами.

Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов 01Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов 02
Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов 03

"Много кто говорит, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить такую ​​заработную плату. Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности", - заявил глава СБУ.

Также читайте: Был "тихий саботаж" моих решений в СБУ, приказы выполнялись, но медленно, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/p3159546
 
   
 Топ комментарии
 
а оттуда кто нибудь уволился из-за маленькой зарплаты?????????????
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А к зарплатам учителей нет желания приравнять？
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Вор никогда не наворуется. Может осторожно попробовать сажать?
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Не, ну не рядовому зебиловцу же поднимать...
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Вот жеж нелохи42 в этом СБУ. У простого учителя ЗП 4000 зеленых. Хотя любой сбушник подтвердит, что вещь доки можно употреблять
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Так это Баканов ещё по скромному запросил, а если бы он сразу для своих СБУшников с ходу 4 000 $ учительских зарплат потребовал? Вот это бы была наглость! А так, мелочи царской жизни... Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов - Цензор.НЕТ 8931
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А якже! Звичайно підвисять! Ти ж з сбу? Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов - Цензор.НЕТ 5533 Баклан зуб дав Шоб тікі на Петра шось нарили. Ну ти поняв... Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов - Цензор.НЕТ 5879
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В цифрах озвуч!И обьясни людям! Я так чувствую что здесь останутся одни судьи,прокуроры,СБУшники и Коболев.Остальные разьедутся по цивилизованным странам типа Швеции ,где уборщицу ценят так же как и директора а не считают за быдло в отличие от себя любимого
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Вор никогда не наворуется. Может осторожно попробовать сажать?
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Ющ, после Майдана сразу поднял зарплаты чиновникам - шоб не воровали и уровень коррупции с тех пор начал небывалый до селе рост. Пока судья и прокурор В Украине не будет получать как учитель или врач, а за коррупцию не начнём расстреливать как в Китае - бюрократия и быдло-элита олигархов не нажрётся.
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Идиот... Получали судьи по-старому - брали взятки. Стали получать намного больше - продолжили брать взятки... Чем коррумпированные СБУшники отличаются от коррумпированных судей?!...
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це комплексна проблема, яка вписана в системну кризу України.
Треба комплексні заходи зміни суспільних відносин інакше державі може бути кришка.
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Угу, кто то взятки будет брать. а вешаться мне.
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а оттуда кто нибудь уволился из-за маленькой зарплаты?????????????
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Власть себе устроила коммунизм, а народу декоммунизацию и дикий капитализм на грани геноцида народа! Пора грабящей Украину 28 лет быдло-элите исчезнуть. Украина вставай!
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А к зарплатам учителей нет желания приравнять？
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Есть неопредолимое желание сравняться с учителями по продолжительности отпуска...
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Ни одного малоимущего есбеушника из моих знакомых не наблюдаю, или они не в бакановском сбу работают?. В общем, сколько волка не корми...
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Приравнять бы этого баклана с землёй!
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а в когось були сумніви? Всі продажні шестірки олігархів мають і захмарну зарплатню з наших кишень і тіньові подачки від цих олігархів також, що перевищують іноді ту саму зарплатню в рази!
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Коломойський оголосив дефолт свого патріотизму.
(C)
@viatrovich
🤔
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Все правильно, они будут еще лучше защищать воровскую власть. Очень напоминает одну интересную страну, угадайте какую
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04.10.19
Судьи Верховного суда в среднем зарабатывают от 200 000 до 300 000 грн в месяц.
Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.
"От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)",
Она уточнила, что "уже много лет получает большую зарплату".
"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег"
(в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в ​​3,94 млн грн,- ред.)",
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Ну и шо...судьи уже не берут???Суды честные?...
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Странно, а как рабочие и крестьяне кормят свои семьи на такую, а зачастую намного меньшую зарплату?
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баклан пробует перекупить сбу-шников..)))
ну, ну )))))))
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А ВСУ не хотите денежное содержание поднять, тем кто сейчас под обстрелами в окопах, Родину защищает, не, не тот формат?
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зряплата в СБУ должнга быть круче чем в унтерменшевском пуйловском ФСБ ! но при сем и за " базар " должна без базара им сортиром кончаться
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Главные завывания о старом а как о новом насчет зарплат и пенсий для простых зебилов они ж голосовали Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов - Цензор.НЕТ 5830
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твоей бабуле не повезло . вот если бы она была ветераном ....... хрен знает какого буржуинства . сорри . для инфы я атикомуняка
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справедливость, это - философская категория и не более того. а кем бабуля работала?
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Підвищити зарплатню захисникам України на передку - ПІДТРИМУЮ! А зєлєбеніним ватнікам - куї на паличках! Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов - Цензор.НЕТ 2521
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на сколько я понимаю это можно сказать так ,в этой стране соблюдать закон и защищать страну без бабла дармоеды бюджетные не хотят ?
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а хто буде годувати їх дітей? чи діти і них виглядають по іншому? і навчати за що?
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вопрос на вопрос ,почему такую зарплату не санитару на передовой или хирургу ?
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перекос почався із невідповідних зарплат суддям Верховного суду, який не виправдав надій та практично не змінив ситуацію..
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согласен с этим , профессий много где риску много ,монтажник,сапер,инфекционист,машинист....... судьям зарплата не заслужена, не нравится быть судьей,пусть идут сварщиком
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А що , вони до цього мало заробляли та
"халтурили"??
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нУ ЗВІСНО.. Це ж шавки режиму, їх тре правильно годувати...
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Якісь перегони: хто собі призначить вищу зарплату. Цікаво, Пасічнику із ДиРи чи тим 90% запроданців СБУ, що зараз працюють в Криму на ФСБ, теж піднімуть зарплату?
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по сравнению с фашистской пуйловской ФСБ СБУ смотрится бледно ! В СБУ нету таго фашистского накала , как в ФСБ зерька пуйла !
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Учителям УЖЕ приравняли зарплату к 4К $ - но наверное це були далари з Монополу
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А не доху... ли вам пацаны будет?
Мало того, шо вы крышуете коммерцию и криминальный бизнес в Украине, так вам всем ещё и генеральские зарплаты подавай?!
Я так смотрю, и лишний раз в этом убеждаюсь, шо каждая последующая влада в нашей стране оказывается ещё хуже предыдущей. И конца этому нет...
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Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит!
Сколько коррупционнерам не плати, а они всё равно ещё больше хотят!
Ну не работает формула кролика!!! Это придумано чтобы уровень взяток повысить, меньше риски, отсеиваются всякая несостоятельная мелочь, которая меньше 100тысячь долларов даёт. Круг привилегированных уже, риски спалится ниже.
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дайте вофке карабин!
вофка будеть пуйвенбин !
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подойдите в любом городе к зданию СБУ на 8-00 утра , когда они на работу приезжают и вы поймете есть ли разница между компанией Apple Google и СБУ Украины на парковке возле рабочих мест
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Они точно в Украине живут, где более половины пенсионеров получают до 2000 грн в месяц?!
Хоть сегодня день добра, но почему то рука тянется к ....
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рука тянется к спусковому кпючку изделия пацана который сделал в америкосии Демократию ! И мя ему - КОЛЬТ !
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Так и хочется спросить, как Муму Герасима: - За что?!
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За счёт сокращения штата увеличить оклады сотрудникам СБУ, достойное решение, везде есть балласт, который ни черта не делает, но требует оклады оперативных сотрудников, которые мочатся в бутылочку выполняя задание.
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Есть понятия: уровень бедности, прожиточный минимум, минимальная зарплата... Вот пусть сюда равняются, и отсюда пляшут. Иначе, нужно вводить дифференциальный подход для оказания экстренных услуг. Например, вызов скорой для работника госучереждения обойдётся ему от 2 млн. грн. за вызов. Пожарной команды,- от 50 млн...
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По-простому, по-человечески, по-людски чистосердечное оправдание коррупции в СБУ. Аж прослезился.
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аж абидно вот в сэсэсэре были нормальные сэсэсэровские гебнявчики а у у нас чё?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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