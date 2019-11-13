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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:изнасилование (642) Нацполиция (10401) Черниговщина (603)

 Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище. ФОТОрепортаж

Вечером 12 ноября сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину при попытке изнасилования женщины на кладбище в селе Талалаевка.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около шести вечера злоумышленник подкараулил женщину на остановке общественного транспорта в Талалаевке, предложив ей подвезти до пункта назначения. Когда женщина села в машину, незнакомец принялся угрожать ей и завладел деньгами, а потом свернул с дороги в сторону кладбища.

"Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские", - говорится в сообщении. При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.

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При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.

Впоследствии оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо.

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 01
Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 02
Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 03

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Полиция открыла уголовные производства по статьям "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление сотруднику полиции" Максимальная санкция наказания – лишение свободы на срок до шести лет.

По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3159505
 
 
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Теперь у него много времени на ролевые игры будет.
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Братва устроит ему такие ролевые-- что он охренеет
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Интересно что полиция делает ночью на сельском кладбище?
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Сидели или спали на одном из перекрестков в селе. А если они местные, то незнакомая машина, которая свернула на дорогу на кладбище, несомненно привлекла их внимание, потому как никто на кладбище по ночам просто так не ездит.
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Известно,что- ловит извращенцев. Там же ясно написано- "хотел изнасиловать женщину неестественным способом", т.е. не туда,куда обычно Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище - Цензор.НЕТ 8869
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Пора уже суммировать сроки по всем статьям!
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и хотел изнасиловать ее на кладбище... гурман!
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