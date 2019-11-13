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 Политика Украины
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 Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября. ФОТОрепортаж

Верховная Рада Украины сегодня приняла в первом чтении законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 01

Пленарное заседание Верховной Рады 13 ноября.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 02

Григорий Суркис (ОПЗЖ) в окружении коллег.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 03

Суркис изучает часы.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 04

31 млн франков. Сталь. 

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 05

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук общается с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 06

Министр Тимофей Милованов в ложе Кабмина. 

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 07

Андрей Задорожный (СН) проверяет сообщения.


Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 08

"Говорив вчора з Єр. Його зацікавив інвест проект з принцесою. Завтра запропонував зустрітись. Передзвоне зранку", - говорится в соощении.

Позже он получил сообщение с двумя фамилиями: "Абуев Умар Хасанович и Мачугин Владимир Михайлович"


Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 09
Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 10

Андрей Герус (СН), Юрий Шаповалов ("За будущее") и Игорь Палица ("За будущее").

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 11

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") и Владимир Гевко (СН)

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 12

Александр Ковалев (внефракцонный)


Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 13
Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 14

Павел Бакунец (внефракционный) проверяет свои сообщения.

"На рахунок управителя нового це офіційна інфа? Бо я теж про це знаю, але неофіційно. То теж х-ня нездорова. Треба забезпечити, щоб Гарант палки в колеса не вставляв. Минулого року Дуби затягнули процес запуску як могли", - написал нардепу Руслан Гирка.

Отметим, что Руслан Гирка является заммэра Новояворовска Львовской области. А Бакунец избран по округу №122, куда входит г. Новояворовск. Отметим, что в Новом Роздоле и Новояворовске на Львовщине областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона. Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, подающие тепло и электроэнергию в дома жителей, сейчас фактически не функционируют. Обе теплоэлектроцентрали принадлежали фирмам братьев Ярослава и Богдана Дубневичей ООО "Энергия-Новояворовск", ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия". В начале 2018 г во Львове задержали четырех служащих этих фирм по подозрению в краже газа НАК "Нафтогаз Украины". По данным правоохранителей фирмы искусственно увеличивали объемы отпущенного населению тепла, чтобы получать больше "дешевого" газа, который вместо "дорогого" тратили на производство электроэнергии. После суд арестовал обе ТЭЦ и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое определило для них нового управляющего. Из-за протестов части работников и нехватка персонала работу на ТЭЦ долго не удавалось запустить. В ноябре 2018 г. работу на обоих ТЭЦ наладили и жители Новояворовска и Нового Роздола начали получать тепло в дома. Несмотря на то, что работа ТЭЦ удалось тогда запустить на теплоэлектроцентралях постоянно возникали проблемы. В январе этого года на Новороздольской ТЭЦ произошла масштабная авария, в результате которой у части жителей города прорвало трубы. Последствия аварии до конца не устранили и поныне.

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 15

Суркис изучает часы за 31 млн франков, инвестпроект с принцессой нардепа от СН Задорожного и аргументы для людей от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября 16

"Для Юлі це останній шанс. Це шантаж із її сторони. Вона ходила до Зе, щоб призначили її людей трохи – отримала відмову. Тому зараз займається шантажем", - пишет нардепу Игорь Пацула.

"Я поняв. Назвіть два аргументи, щоб я мав людям казати", - отвечает нардеп.

Отметим, Игорь Романович Пацула владельцем ряда агропредприятий во Львовской области, расположенных в частности на территории 122-го округа, где был избран Бакунец.

Также отметим, что Бакунец проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3159468
 
 
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Не знаю, що ще потрібно зробити з людьми щоб вони не обирали у владу шушваль типу суркіса.
От що ці люди думали, коли голосували ?
НАВІЩО ???
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то же думали, шо и ты, когда за пэтю голосыла
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Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать......(Ф. Раневская)
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вот потому ты уехала. Тебя отпустили на гастроли
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Так этим у нас судьи занимаются за государственную нехилую зарплату.
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новые наперсточники со старым душком))
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Ви зробили це разом, ЗеБіли. Ваші нові, чи старі, господарі повернулись
☹️
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"


Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября - Цензор.НЕТ 3452

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы. В СМИ продолжают появляться все новые подробности скандального интервью одиозного олигарха Коломойского изданию "Нью-Йорк Таймс", информирует Диалог.UA. Коломойский не только открыто призывает начать дружить с Россией, но и публично пугает Запад армией России. На вопрос, не поставит ли расследование против сына Байдена Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут мудрить с нами, мы пойдем к России". "Русские танки будут размещены около Кракова и Варшавы, - сказал Коломойский. - Ваш НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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