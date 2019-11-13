 Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 9 ноября 2019 г. со стороны ВФ РФ по направлению Доломитный - Новолуганское осуществлен обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" (далее - БАС) с применением оружия различного типа, в том числе РПГ-7 и СПГ-9М", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наблюдательной группой "Светлодарск" украинской стороны СЦКК была осуществлена фотофиксация по факту обстрела территории БАС, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

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"Зафиксирована хвостовую часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовая часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья.

Вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры БАС и пострадавших нет", - сообщили в пресс-центр ОС.











Фото: пресс-центр ОС