EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1053  9
Материалы по теме:
Все про:аграрии (205) обстрел (8417) Донбасс (19908) СЦКК (565)

 Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела российскими оккупантами "Бахмутского аграрного союза".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 9 ноября 2019 г. со стороны ВФ РФ по направлению Доломитный - Новолуганское осуществлен обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" (далее - БАС) с применением оружия различного типа, в том числе РПГ-7 и СПГ-9М", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 01

Отмечается, что наблюдательной группой "Светлодарск" украинской стороны СЦКК была осуществлена фотофиксация по факту обстрела территории БАС, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение получаса обстреливали из РПГ и пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Пивденного, - Минобороны

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 02

"Зафиксирована хвостовую часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовая часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья.

Вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры БАС и пострадавших нет", - сообщили в пресс-центр ОС.

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 03
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 04
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 05
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 06
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 07
Фото: пресс-центр ОС

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 08

Источник: https://censor.net.ua/p3159391
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всеравно вовочка поедет с ****** мириться, потому что этого хотят зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Зєлєнскому покажуть. Він десь на Теслі катається.
 показать весь комментарий
 
 
Да ***** насрать на ваши озабоченности. Он как волк почуствовал кровавый след и слабость жертвы. Чем больше ***** убивает украинцев тем быстрее те приползут на коленях с мольбами что хотят мира и пойдут на все условия.
 показать весь комментарий
 
 
Ты видать в душе кацап. Любой украинец скажет, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
 показать весь комментарий
 
Пусть Украина отведет свои ВС на такое расстояние, что бы до них не долетало и не прилетало.
Где-то посередине (С).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх