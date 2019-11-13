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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18196) застройка (563) Бигус (47) Вавриш (9)

 Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

Несмотря на нарушения и отсутствие ключевых документов компания из орбиты одиозного девелопера Андрея Вавриша получила разрешение строить высотки на улице Ольшанской на Печерске в Киеве.

Об этом говорится в очередном выпуске программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Этот оползнеопасный участок в свое время пытались застроить скандальный Анатолий Войцеховский, подозреваемый в аферах с жильем, и известный экс-руководитель "Укрбуда" и экс-нардеп Максим Микитась, который летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете и которому в октябре сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - Наші гроші 01

Однако суд, решения Киевсовета и протесты местных жителей до сих пор мешали построить высотки на Ольшанской.

В августе компания "МК 8", руководителем которой является работник Вавриша, взяла участок площадью 2,3 га на Ольшанской, 2-6 в субаренду. А уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала этой компании разрешение на начало строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.

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Как отметил эксперт Георгий Могильный, среди представленных в ГАСИ материалов, нет ключевых документов. В частности, отсутствует основной проект строительства, который объяснил бы, где и как будут строить, в части документов увеличена реальная площадь арендованного участка до 23 га и нарушен Генплан Киева, потому что, согласно Генплану, на этом месте разрешено строить не более 8 этажей.

Несмотря на это в первой очереди строительства запланировано дом на две секции: первая на 16, вторая – на 24 этажа.

Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - Наші гроші 02

Издание отмечает, что нынешний руководитель компании "МК 8" Сергей Софиев является работником Андрея Вавриша, а руководителем компании, которая числится учредителем "МК 8", является Дмитрий Овсий – юрист и партнер Вавриша.

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В июле руководителем фирмы "МК 8" был Вадим Струневич, который ушел в нардепы от "Слуги народа", а потому был вынужден покинуть пост руководителя компании-застройщика.

Ваврыш подтвердил, что застройка Ольшанской – его проект, и что у него "серьезные планы".

Источник: https://censor.net.ua/p3159385
 
 
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Боролися три будівельника будівельного сміття. Хто більше на лапу поклав - той і виграв тендер.
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Будівельний тероризм має бути зупинений! Всі ці говновисотки несуть загрозу для міста, вони псують зовнішній вигляд міста, не вписуються в архітектуру міста і є небезпечними для громадян які проживають в сусідніх будинках! Така величезна споруда буде створювати навколо себе кратери, бо тиск який ця будівля буде створювати на поверхню землі, буде спричиняти зсуви грунту на сусіднії ділянках, будуть порвані фундаменти старих будівель, які не розраховані на сусідство з таким монстром. В результаті будуть тріщини і навіть обвали старих будинків! Це звичайний будівельний тероризм і таких говнозабудовників потрібно арештовувати і саджати на довічне в тюрму! Наші міста шаленими темпами перетворюються на непридатні для життя бетонні джунглі, які потім прийдеться розбирати і взривати, щоб позбутись цієї бидло-архітектури бидло-забудовників!
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Строительный мусор это в точку! только за последние 3 месяца в Киеве горели стройматериалы и фасады в трех строящихся ЖК! Кроме того, срок службы фасада из минеральной ваты 25-30 лет, а срок эксплуатации самой монолитной конструкции 100 лет! т.е при жизни дома фасад придется менять еще 2 раза! но застройщики естественно об этом умалчивают!
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Выиграл наиболее преданный почитатель "Сватов"...
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Офис янелоха получил крупную взятку иначе такой участок под застройку незаполучить.
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Пора объявлять конкурс на снос 19 жилых комплекса Войцеховского построенных незаконно, стоящих недостроенными по всему Киеву с проданными по несколько раз квартирами.
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живу там поруч. Свого часу приймав активну участь в акціях опору забудові войцеховським за цією адресою. Хочу нагадати вавришу і всім зєлєлизам, не забувайте про те що у войцеховського спалили там немало будівельної техніки під час акцій. Люди до забудовників там добріші точно не стали Тому нових "хазяїв жизні" чекає те саме а той ще більш цікаві події. зєлєбобіків будуть гнати звідти вогнем і мечем і сцяним ганчірям
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