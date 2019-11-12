 СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



Незаконный бизнес организовали два жителя Новограда-Волынского. Один из мужчин закупал у государственных и коммунальных лесхозов неучтенную древесину. Его компаньон, владеющий деревоперерабатывающим предприятием, отвечал за изготовление древесного угля.



Легализация лесоматериалов происходила через ряд предприятий, оформленных на бездомных.



По предварительной оценке, в Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн грн. В рамках дела СБУ провела 15 обысков, во время которых были изъяты продукция, автомобили и документы.



Правоохранители проверяют, причастны ли местные чиновники лесхозов к данной схеме.









