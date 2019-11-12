EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1971  14
Все про:Житомирщина (768) лес (439) СБУ (14006)

 СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине. ФОТО

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения с дальнейшим экспортом лесоматериалов в страны Европейского союза.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Незаконный бизнес организовали два жителя Новограда-Волынского. Один из мужчин закупал у государственных и коммунальных лесхозов неучтенную древесину. Его компаньон, владеющий деревоперерабатывающим предприятием, отвечал за изготовление древесного угля.

Легализация лесоматериалов происходила через ряд предприятий, оформленных на бездомных.

По предварительной оценке, в Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн грн. В рамках дела СБУ провела 15 обысков, во время которых были изъяты продукция, автомобили и документы.

Правоохранители проверяют, причастны ли местные чиновники лесхозов к данной схеме.

СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 01
СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 02
СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3159290
 
 
 Топ комментарии
 
Большая вероятность что эти случаи между собой связаны. Без определенной "крыши" таким не получится заниматься.
 показать весь комментарий
 
Для дибілів завжди немає роботи, що для поліських, що для гуцульських. З лісу звикли все тягнути, а щоби лісові щось віддати - то зась!
 показать весь комментарий
 
правильно надо писать: сбу ликвидировала СВОЮ преступную деятельность. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9176
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
днем было про Харьковщину... вечером про Житомирщину...
вот уголька.... нажгли...
(конфискат интересно куда денут?)
 показать весь комментарий
 
Большая вероятность что эти случаи между собой связаны. Без определенной "крыши" таким не получится заниматься.
 показать весь комментарий
 
 
Макс, я тебе больше скажу -там крыша офигенная! Ты к некоторым смолокурням и не подойдешь - зароют там же и никто искать не будет.
 показать весь комментарий
 
...а можуть і кремацію, так би мовити. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8509
 показать весь комментарий
 
Так я о том же. Знаю немного про эту тему. Там судейская крыша и работают как раз по Харьковской и Житомирской областях. То что накрыли сейчас выглядит подозрительно. Они уже много лет этим занимаются и никто их не трогал.
 показать весь комментарий
 
Вопрос... был в море 5 мес. Приехал... маил руработает! Яндекс не проверял. Таки все ... здаемсу???
 показать весь комментарий
 
Там в барановском раене кроме как валить лес, особо работы и нет.
 показать весь комментарий
 
Для дибілів завжди немає роботи, що для поліських, що для гуцульських. З лісу звикли все тягнути, а щоби лісові щось віддати - то зась!
 показать весь комментарий
 
 
правильно надо писать: сбу ликвидировала СВОЮ преступную деятельность. СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9176
 показать весь комментарий
 
 
ржу-немагу, це ж треба - СБУ ліквідувала злочинну схему.......... . всі 20 останніх років кришувала, пестила а тут ліквідувала!?!? хоча б те СБУ ще й відзвітувало, як вона те "ліквідовувала" і за скільки.
 показать весь комментарий
 
годами этим занимались, а тут крышующие мусора не занесли сбушникам грошей...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх