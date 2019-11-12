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Все про:ДТП (5863) Донецкая область (4374)

 ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы. ФОТО

На КПП "Александровка" в оккупированной части Донецкой области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. 2 человека погибли, 11 попали в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что по непонятной причине автобус съехал с проезжей части, после чего перевернулся.

Как говорят очевидцы событий, автобус слетел на грунт, а при перевороте придавил насмерть двух пассажиров.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях плотного тумана и низкой видимости.

Также на Цензор.НЕТ: Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 01
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 02
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 03
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159274
 
 
 Топ комментарии
 
Из Макеевки ехал с пенсами к ненавистным укропам за соцпомощью и пенсией?
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Почему они на ресею не ездют?
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Номер на бусі український а не днрівський! Тобто в автобусі їхали пенсіонери на територію України, або з України з пенсією, номери або вже перечипили на українські, або ще не встигли замінити на днрівські! Україна має заборонити пасажирські перевезення мікроавтобусами і через лінію розмежування також! Тільки великі автобуси!
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а як ти лумер розгледів? воно ж запіксельовано
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вчора лягали під гусениці і колеса моїх бтр, вчора ходили на "референдуми", вчора зривали горло, призиваючи х у...йла.... а сьогодні я їм пенсію повинен виплачувати... - а може краще пішли вони...? пуйлу поміж булок!!!!!!
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Из Макеевки ехал с пенсами к ненавистным укропам за соцпомощью и пенсией?
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макака коалу макала в какао - коала лєніво какао лакала
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Путешествуют к бандеровцам, хоть и ненавидят... пусть простят меня за черный юмор патриоты из неподконтроля.
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Головне, що його не перекинув натівський "Абрамс".
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Водятел как диды хотел уничтожить что-то немецкое, уничтожил бус "мерседес" и еще 2 "фрага", прям как диды под сралинградом.
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Чомусь не можу прорюмсатись. Чи піти щось з'їсти з гірчицею? Може, вичавлю сльозу...
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