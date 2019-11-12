 ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что по непонятной причине автобус съехал с проезжей части, после чего перевернулся.

Как говорят очевидцы событий, автобус слетел на грунт, а при перевороте придавил насмерть двух пассажиров.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях плотного тумана и низкой видимости.

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