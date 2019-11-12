 Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Каждый из нас сегодня немного "Джокер"", - написал Кива в фейсбуке.
Вслед за этим он сфотографировался в обнимку с коллегой по партии, кумом Путина Виктором Медведчуком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Каждый из нас сегодня немного "Джокер"", - написал Кива в фейсбуке.
Вслед за этим он сфотографировался в обнимку с коллегой по партии, кумом Путина Виктором Медведчуком.
Почему он летает на московию?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
Їх цим психозом накручували, але вони пасивні.
віддай маску зелі, це його.