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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (997) Кива (116) Оппозиционная платформа - За життя (12)

 Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива пришел сегодня в парламент в маске киноперсонажа Джокера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас сегодня немного "Джокер"", - написал Кива в фейсбуке.

Вслед за этим он сфотографировался в обнимку с коллегой по партии, кумом Путина Виктором Медведчуком. 

Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде 01

Смотрите также: "И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил... Шлюх покупают, п#дарам звонят", - нардеп Кива о коллегах по парламенту. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3159268
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати, а куда делось нытье и крики о том, что Медведчук до сих пор не сидит?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
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Який з нього Джокер? Це звичайне Дрочило. 😁
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А хіба при минулій владі мертвечук вільно не літав до параші?
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Так а кто сейчас мешает зеБЕНИНОму телепузику заняться медведчуком? Кто?
Почему он летает на московию?
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Тому що у ФБР США до Порошенка питань НЕМА.
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вот вот сразу на пороха так поэтому и сменили его чтоб были изменения почему нет посадок мертвечука зе поклоники?ваш прокуро Рябошапка ваше сбу в чем дело также как и порох и луцык сабботируете посадки?порох виноват опять?а кто назначил пороховского министра мвд Авакова?новое лицо есть ответ?
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Кива хочет маской Джокера прикрыть свое погоняло Дрочера? Не получится.Войдет в историю как Дрочер.
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мені дуже приємно що иу вас малорос як кість у горлі. Так і треба. Будете якось уживатись порохоботи
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??? Медведчук доверенное лицо Порошенко... ты на кого батон крошишь? тебе что Порох не нравится?
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Малоросами в первой в мире Конституции Филиппа Орлика - в первой Конституции Украины называются украинские крестьяне - село. А ты кого под словом малорос имеешь ввиду?
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Тебя жаба давит,шо на месте дрюкана должен быть ты?
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Вам зайшов цей жарт? Тодi раджу переглянути серiал Свати та випуски 95 кварталу, там там такого "гумору" багато.
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Галопиридол 6мг киве уже есть показания
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Кстати, а куда делось нытье и крики о том, что Медведчук до сих пор не сидит?
Где митинги, где пикеты, где в конце-концов вой в социальных сетях? Где это всё!? Вопрос, понятное дело - риторический..
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Я вважаю, що це залізний доказ того, що все виття було організоване ольгінськими ботофермами ЗЕбіли настільеи тупі й безпорадні, що не можуть бути організаторами.
Їх цим психозом накручували, але вони пасивні.
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Когда смотришь со стороны, на это все... то кажеться, что это какой-то позор и гниль страны.
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Чтобы в зале заседаний играть в карманный бильярд ИН-КОГ-НИ-ТО.
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Пети на фото с друзьями не хватает 😂😂😂
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зато на фоне видишь, сколько зе!билов маячит. Ты должен быть доволен.
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ківа ! хелоуін вже минув !
віддай маску зелі, це його.
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То пэтина.
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Пошла борьба за статус называться клоуном .
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А Мертвечук йому. Ось в них голандський штурвал і буде.
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Який з нього Джокер? Це звичайне Дрочило. 😁
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Ну тепер може і на трибуні дрочити, ніхто не впізнає
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У него справка от психиатра есть...... Ему можно...... Он может и голеньким по ВР побегать!!!
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Неплохая работка у этого клоуна, дурака валять.
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Кива недавно видос запилил, мол осуждают его) ******* такая, то он онанизмом занимается, то сделавшего ему замечание водителю угрожает голову отрезать, а теперь с мертвечуком обнимашки! Он прав, его не осуждать надо, его просто повесить надо и все тут. Скинемся ему на венки?)
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Дрочун Кива жгёт не по-децки! Медведчуку можно без грима Крюгера исполнять - морда серийного маньяка. На Ютубе уже достал всех этот картавый мудак своей сепарской рекламой.
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"Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде" - как долго пятая колонна беса путлера будет качать права и позировать в ВР, точно так вёл себя Рошен, и вашим и нашим, и чем это закончилось знают и видят все, так Зе этого хочет?
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цілеспрямовано дискредитують Президента України, парламент, а в їх особі Україну, як державу.
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Самоуверенный баловень судьбы Кива уверен что он умнее, юморнее, сильнее и находчивее всех. Но ведь он простой канатоходец без страховки с завязанными глазами со всеми вытекающими.
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доктора вызывать надо, раньше клоуны пороха в попу целовали, а сейчас медведчуку в наследство достались, что Кива, что Черновол, что Гончаренко... всех и не упомнишь
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Киву выпускают на люди для того, что бы голосовавшие за Зеленского не чувствовали себя полными идиотами, а знали, что бывают экземпляры еще хуже.
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В 2014 году было много предательства - например Иловайск. Кива на то время якобы воевал, а теперь он на службе у врагов Украины. Интересно почему у военной прокуратуры и СБУ нет вопросов к киве?
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За все это хорошо платит фашисткая москва так что кива подзаработал !
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Складывается такое впечатление, что все наши доморощенные "кумовья" от политики - "джокеры".
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Яке їхало таке і здобуло!!! В Ківи діагноз шизофренія підтверджується!
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Зєля - продукт Пороха,а ці два піндора - продукт вже Зєлі...Вони наступні,по законам жанру,хто буде їх продуктом?..
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Яке їхало таке і здибало!!! В Ківи діагноз шизофренія підтверджується!
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По Ківі дурдом вже не просто плаче а ридає цілими днями. Цуй придурок скінчить якщо не в цій установі, то на нарах. Якщо не дальше.
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как нужно себя потерять и не уважать чтобы после того как был героем боев с росийскими окупантами в составе добробата...стать другом и соратником кума ***...ла против которого и пошёл оборонять страну в своё время...кива-ты хуже наркомана. Ты просто ноль. Не удивительно что тебе бабы не дают и только дрочить можешь прилюдно.
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Девіз Ківи "Одного разу виставився дебілом на публіку - не здавайся, йди до кінця, покажи що ти кончений дебіл"!
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медведчуку следует подумать прежде чем обниматься с дрочером - он мог руки и не помыть...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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