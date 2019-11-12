 Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас сегодня немного "Джокер"", - написал Кива в фейсбуке.

Вслед за этим он сфотографировался в обнимку с коллегой по партии, кумом Путина Виктором Медведчуком.

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