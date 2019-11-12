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 Политика Украины
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 Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, "Восстание ходячих мертвецов" в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 ноября, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С самого утра под стенами парламента проходят митинги в поддержку и против земельной реформы, а правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану.

Тем временем, Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова, приняла в первом чтении изменения в законодательство о госслужбе, упрощающие процедуру увольнения чиновников, поддержала ликвидацию "площадок Яценко", приняла за основу законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря, а также заявила о намерении сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным.

Вместе с тем, в "Слуге народа" объяснили, почему сняли с повестки дня законопроекты о рынке земли: "Возможно, надо будет провести дополнительные консультации с другими фракциями".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 01

Пленарное заседание Верховной Рады 12 ноября.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 02

Богдан Яременко (СН)


Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 03

Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский (внефракционный).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 04

Андрей Парубий (ЕС, крайний справа), Николай Величкович (ЕС, стоит спиной) и Степан Кубив (ЕС, крайний слева).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 05

К Деркачу и Новинскому присоединились Александр Абдуллин ("Батькивщина").

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 06

Сергей Соболев ("Батькивщина") рассказывает о чем-то главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Григорию Немыре ("Батькивщина").

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 07

Андрей Кожемякин ("Батькивщина", слева) и Денис Монастырский (СН, справа).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 08

Смеющийся Виктор Балога ("За будущее", по центру) здоровается с Антоном Киссе.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 09

Ярослав Железняк ("Голос", крайний справа) рассказывает о чем-то Святославу Вакарчуку ("Голос", по центру) и Сергею Рахманину ("Голос", крайний слева).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 10

Глава фракции СН Давид Арахамия беседует с коллегами.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 11

Денис Монастырский общается с Галиной Янченко.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 12

Тем временем, Дмитрий Любота (СН) решил проверить свои сообщения.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 13

В чате под названием "Робота" активно обсуждалась тема помощников, а также призывали голосовать за законопроект №2233 о внесении изменений на рынке электроэнергии:

- Давайте человек 20-30 помощников отправим, только живых. Чтобы если надо было кричать – то кричали)

- Коллеги, следим за тем, чтобы голосовали 2233 и не выходим из зала. Мы следим за теми, кто получил команду по телефону не голосовать. Спасибо за понимание

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 14

Писклинец Ігор прислал сообщение Люботе: "Сказали мені, що на 31.10 зареестровано угод на 11 млн. Занесуть перелік я скину. Каже зараз вже не можна реєструвати, щоб було жовтнем".

Отметим, что Игорь Писклинец является замглавы Надвирнянского райсовета.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 15

А вот и просьба не голосовать за законопроект 2233.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 16

Александр Дубинский и Андрей Деркач.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 17

Ирина Геращенко (ЕС) общается со спикером Дмитрием Разумковым.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 18

Нардепы от СН.


Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 19

Андрей Иванчук (внефракционный) и Михаил Радуцкий (СН).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 20

Богдан Яременко (СН) общается с Евгенией Кравчук (СН) и Никитой Потураевым (СН).

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 21

Дубинский после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость".

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 22

Нардепы от СН.

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 23

Антонина Славицкая (ОПЗЖ) читает "комплименты" в свой адрес

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 24

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 25

"Не, данный лук, конечно, sexy, но ОПЗЖ в целом напоминает "Восстание ходячих мертвецов".

Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, Восстание ходячих мертвецов в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе 26

Нардепы в ложе Кабмина. Ирина Геращенко делает селфи.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3159243
 
 
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Обнаружен еще один кнопкодав.
Им стал Василий Нимченко, который громко выступал за введение наказания за кнопкодавство.
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...стадо ублюдков...впрочем как всегда все 30 лет!
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не успел..за всяких кравчуков и морозов точно помню...
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Яременко and ladies. Хоть картину пиши. А 11млн - это немного, бывало и хуже.
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Нові радівські диригенти - нащадки Чечетова
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При входе в ВР телефоны нужно сдавать на хранение.
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мама любит скорость...а пейсатый ложил на вас всех по ходу...
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- Мама, я порезал яйца.
- Сыначка, не вгоняй маму в гроб. Ты на кухне или в ванной?
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не тіко тарихфи не знизили, зарплату теж не підняли.
а обіцяли ж..
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Миша Круг,прибыл в Раду выступить с концертом
Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи - Цензор.НЕТ 4939
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Підпис під третім фото...
Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский (внефракционный)
...треба дещо виправити:
Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский ("**** православная").
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Деркач така ж православная с.ка,як и Новинский Бесіда Дубінського і Деркача, Балога-хихотун, "Повстання ходячих мерців" в ОПЗЖ і вказівки щодо голосування нардепа від СН Люботи - Цензор.НЕТ 2851
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