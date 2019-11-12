 Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Назад, в будущее
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей
Строго по ГОСТу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского
Новая идеология
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии
По тезисам съезда СН
"Суперзлодей" в ВР
И превращался в организм
Модель экономики
Змей-миротворец
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Ну а селюки с лесом под подмышками продолжают ездить в автобусах. Иногда правда покупают дезодоранты. По праздникам.
розчленили ,
ну скільки можна смаковать крайненегативом на почве простой уголовщиньі.
в єтом давно пора порядок навести. один поперед другого спішить про цю заразу повідомити.
он хочет подарить ему свой велосипед, чтобы тот сразу добреть начал, как почтальон печкин.
Про "соціалізм-лібералізм" згадався крамольний анекдот радянської доби:
"На всемирном форуме коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос - будут ли в эпоху коммунизма существовать деньги? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого нет..."
Можете конкретизувати геолокацію помийки? Подивимось на гугл-мапі, як вам вийти.