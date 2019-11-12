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 Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Назад, в будущее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Строго по ГОСТу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новая идеология

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

По тезисам съезда СН

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Суперзлодей" в ВР

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

И превращался в организм

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Модель экономики

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Змей-миротворец

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3159239
 
   
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Честно говоря нормальные люди бреют между ног.
Ну а селюки с лесом под подмышками продолжают ездить в автобусах. Иногда правда покупают дезодоранты. По праздникам. Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5141
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Штирлиц гнал в своей машине. Дома гнать было слишком рискованно.
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По-моему, по логике событий с другого конца змея-Хуйла должна быть не жопа с хвостом, а ЗЕ.
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Фотожабы на троечку
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гост не гост, на новини, а оці впередібігущі журнашлюжки уже давно осточотіли людям: убили, зарізли
розчленили ,
ну скільки можна смаковать крайненегативом на почве простой уголовщиньі.
в єтом давно пора порядок навести. один поперед другого спішить про цю заразу повідомити.
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а место 1+1 или СТБ не пробовали смотреть Громадське Эспрессо РадиоСвобода ???
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а вы заметили, куда-то пропала баба Йуля.. не звонит, не пишет, не выступает по ТВ...))
Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2436
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А що їй виступати?- Все йде за планом Кремля.
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Да,да,зеля с петей услужили кремлю.
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Зубожіння кончилось, говорить не о чем.
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так зе приговор по как же они совместно могли услужить кремлю
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Была в пятницу у Шустера. Правда, я не смотрел-не слушал, только гостей глянул.
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так это не йуля. это внд капительман.
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оооо слышно как начинается треск ваЗелиновых пердаков!!)))))))))))
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до меня наконец дошло почему вазелин так рветься встретиться с ******:
он хочет подарить ему свой велосипед, чтобы тот сразу добреть начал, как почтальон печкин.
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про одной жопой на разных стульях очень точно
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Файно! Особливо про формат новин. Але гумор доволі гіркий - бо дійсно є загроза вляпатись в державний будуй, що зветься "тоталітаризм" Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4263
Про "соціалізм-лібералізм" згадався крамольний анекдот радянської доби:

"На всемирном форуме коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос - будут ли в эпоху коммунизма существовать деньги? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого нет..."
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І як ви туди заблукали, ще й без GPS-девайсу...
Можете конкретизувати геолокацію помийки? Подивимось на гугл-мапі, як вам вийти.
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Нехай тебе "помойуть" ті хто тебе лайкнув - "ІгорьД"(****) та "ВладдімірПетровіч" Нова ідеологія "Слуги народу", ГОСТ для новин, змій-миротворець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7882
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