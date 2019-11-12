 У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи, якобы, заметил посторонние лица на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.
Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.
Полицейский задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
Действия полицейского квалифицированы по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, сегодня стало известно, что 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова.
А как хвалились! С какой помпой "реформировали"! ...новая красивая форма, "приусы" вместо "бобиков" и "жигулей", девушки красавицы в полицейской форме... И массовое селфи с улыбающимися копами-красавцами.
И куда это всё делось? Те праздничные моменты уже по-истёрлись из памяти, но, зато, осталась прежняя мусарка, токо в красивой и дорогой упаковке.
Її із народу набрали. Чому зараз ви незадоволені тим, що туди попали наркомани, колишні повії і т.п.? Який народ є така і поліція. Влада виконала ваше бажання, тому, коли нарік патрульний починає стріляти, коли ви бачити патрульну поліцейську машину, десь у глухомані де вони і.пут свою колегу, колишню шалаву (я думаю це вже не для кого не є новиною, чим закінчились ці суміжні чоловічо/жіночі групи?), коли патрульний не звільняється зі зміни не заколимівши 200 баксів, просто згадайте чого ви бажали.
Це питання про те, що ми з вами вчора розглядали - про економіку, економіка не тягне, щоби держава ефективно забезпечувала виконання державних функцій.
Зламали стару систему - нащось позвільняли старих даі-шників, які тягли ту службу та знали її. Нове нормальне не створено, - черговий провал і розчарування.