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 Происшествия, Фоторепортаж
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 У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве расследуют обстоятельства стрельбы из табельного оружия полицейским сектора патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на станции метро "Научная" в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи, якобы, заметил посторонние лица на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.

Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Полицейский задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Действия полицейского квалифицированы по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, сегодня стало известно, что 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова.

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У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР 01
У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР 02
У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР 03
У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159236
 
 
 Топ комментарии
 
Забув дописати: "в предмети схожі на поліцейських".
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А стріляв з предмета, схожого на пістолет, предметами, схожими на кулі?
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і все таки авакян потужний рехфарматар і прахфісанал! )))
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А стріляв з предмета, схожого на пістолет, предметами, схожими на кулі?
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Забув дописати: "в предмети схожі на поліцейських".
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Від наркоти мабуть заклинило клин затвору. На зоні тепер буде довго згадувати цей свій "тріп".
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Золотой ключик на фото, это где карабас барабас психотроп прятал У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР - Цензор.НЕТ 5211
У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР - Цензор.НЕТ 1101
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і все таки авакян потужний рехфарматар і прахфісанал! )))
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Людям зброя не потрібна, лише поліції !!! У поліції спеціальні тренінги для підготовки володіння зброєю
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Так "рехвормований і вмотивований" до галюників...
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Ну хоть так... будет очищаться "реформированная" аваковым полиция от уё...в в своих рядах.
А как хвалились! С какой помпой "реформировали"! ...новая красивая форма, "приусы" вместо "бобиков" и "жигулей", девушки красавицы в полицейской форме... И массовое селфи с улыбающимися копами-красавцами.
И куда это всё делось? Те праздничные моменты уже по-истёрлись из памяти, но, зато, осталась прежняя мусарка, токо в красивой и дорогой упаковке.
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употреблял тоже взглядом, внешне похожее ?
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І що? Давайте по чеснаку. Ви хотіли, що би патрульна поліція була набрана із народу?
Її із народу набрали. Чому зараз ви незадоволені тим, що туди попали наркомани, колишні повії і т.п.? Який народ є така і поліція. Влада виконала ваше бажання, тому, коли нарік патрульний починає стріляти, коли ви бачити патрульну поліцейську машину, десь у глухомані де вони і.пут свою колегу, колишню шалаву (я думаю це вже не для кого не є новиною, чим закінчились ці суміжні чоловічо/жіночі групи?), коли патрульний не звільняється зі зміни не заколимівши 200 баксів, просто згадайте чого ви бажали.
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як можна і.пати живу людину? та ще й колегу? безобразіє!
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Ну, не бути брехати, щоби вони це робили із неживими не бачив...
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платня 10 тис грн, то трохи малувато для поліцейського, тому все так.
Це питання про те, що ми з вами вчора розглядали - про економіку, економіка не тягне, щоби держава ефективно забезпечувала виконання державних функцій.
Зламали стару систему - нащось позвільняли старих даі-шників, які тягли ту службу та знали її. Нове нормальне не створено, - черговий провал і розчарування.
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Классно реформировали систему. Стрелять научили, но пока не точно.
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Язык протокола: "группа лиц достала предметы, похожие на автоматы, произвела звуки, похожие на выстрелы, сопровождающиеся некими вспышками.."
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Чудят каждый день, каждый день какое-нибудь ЧП и никакой реакции, просто офигеть можно!!!
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