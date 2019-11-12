 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, в Балаклейском районе участники групп организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через места розничной торговли.
Деятельность еще четырех нелегальных производств блокированы в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.
В Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн грн.
"Стоит заметить, что большинство экологически вредных производств находились в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожали здоровью их жителей", - говорится в сообщении.
По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству на более чем 21 млн грн.
Сейчас в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.
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отожрали морды
на угольных бочках,
а теперь делают вид, что они не в курсе
сбу гниль, всех уврлить, вместе с подонками судьями