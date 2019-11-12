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 Происшествия
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Все про:вырубка (87) лес (439) СБУ (14006) Харьковщина (1413)

 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ. ФОТО

Деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины, блокировала в Харьковской области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, в Балаклейском районе участники групп организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через места розничной торговли.

Деятельность еще четырех нелегальных производств блокированы в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

В Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн грн.

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"Стоит заметить, что большинство экологически вредных производств находились в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожали здоровью их жителей", - говорится в сообщении.

По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству на более чем 21 млн грн.

Сейчас в рамках уголовных производств начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.

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Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ 01
Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3159222
 
 
 Топ комментарии
 
50 тонн угля, жесть, сколько же эти уроды погубили деревьев..., один из видов деревьев твердых пород - это дуб..., прощайте дубовые рощи..., эти твари посягнули и на жизнь будущих поколений - наказание должно быть максимально суровым, а не просто - "выход под залог в 2 000 грн"...
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Нарешті прикрили тих гондольєрів! Це ж триває десятиріччями: я сам зустрічав у лісах такі вугільні ще за часів Юща Хвороброго.
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Так таких групіровок по Україні безліч. Ці уроди вирубили ліса, засмерділи все довкілля своїм випалюванням. Європа добре плить за це вугілля.
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При Порошенко такого не было!!!
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Нарешті прикрили тих гондольєрів! Це ж триває десятиріччями: я сам зустрічав у лісах такі вугільні ще за часів Юща Хвороброго.
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Вчера начали , а сегодня нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству ?
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Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 6735 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 2191 Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 613Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 1908

Волынская, Сумская, Одесская, Днепропетровская (на фото)
и все остальные области, где есть просто посадки или огромные массивы леса
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а в это время:
В Лондоне покупают поместье сэр Юрий Луценко и герцогиня Ирина

Группировки, которые занимались нелегальным производством древесного угля на Харьковщине, нанесли свыше 21 млн грн ущерба государству, - СБУ - Цензор.НЕТ 5712
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Всегда беру украинский уголь для шашлыков(и буду брать).
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Это наше национальное достояние. Его нельзя на шашлыки.
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Ученые определяют, на кого можно охотится. Тем более пополнение бюджета. А у Вас Мыкола с пилой решает, сколько в свой карман положить из национального достояния.
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Аааааааа...... Ну, раз ученые, тогда можно и на шашлык
ЗЫ: эх, повезло бацьке с народом населением поголовьем! Да и клоуну грех жаловаться.
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50 тонн угля, жесть, сколько же эти уроды погубили деревьев..., один из видов деревьев твердых пород - это дуб..., прощайте дубовые рощи..., эти твари посягнули и на жизнь будущих поколений - наказание должно быть максимально суровым, а не просто - "выход под залог в 2 000 грн"...
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Уважаемая,если это балаклеевский р-н,то речь идет о переработке сухого промышленного сада который располагается на площади 12 кв км.Этот сад уже не плодоносит десятилетия.В чем тут криминал сделать из него древесный уголь?Просто кому-то захотелось получить медальку за борьбу с "злосными черными лесорубами"? Это все очковтирательство-новая власть кинула вказивку про борьбу с незаконной вырубкой,а власти на местах занимаются очковтирательством.Итог:лес как рубили так и рубят,но по отчетам закрыли крупных " бандитов"(которые ничего криминального по сути не сделали)
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если вы знаете больше, я признаю за вами эту возможность...., может быть и так, что чуваки просто не захотели делиться с теми, "кому нужно", если в этом районе есть вменяемые журналисты, пусть покопают..., может мы и узнаем правду, как сбу может "лепить" дела все и так знают...
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Так таких групіровок по Україні безліч. Ці уроди вирубили ліса, засмерділи все довкілля своїм випалюванням. Європа добре плить за це вугілля.
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Мать чезная !!!Уррря,поймали "бандитов"! Ух ты ,в балаклеевском р-не!А ничего что делали уголь для шашлыков из высохших садовых деревьев?Об этом скромно умалчивают наши доблестные полицаи?Людям дали работу в селе где вообще нет никакой работы,а подают это так как будто накрыли 100 000тонн кокаина .Еще раз :сухой промышленный сад в селе Пришиб (больше 1200 га) уже лет пять перерабатывали на уголь.Но тут с верха пришла вказивка(?) -мочить всех кто заняимается " вырубкой".И понеслось!Главнон пипл хавает!Бубочка наш ,такой хазяин!Пфу ты...
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сначала нажратые генералы и прочая дрянь из сбу
отожрали морды
на угольных бочках,
а теперь делают вид, что они не в курсе
сбу гниль, всех уврлить, вместе с подонками судьями
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