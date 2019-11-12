 Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фразу "мама любит скорость!" Дубинский произнес, комментируя журналистам наличие у его мамы автомобиля Maserati.

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Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.