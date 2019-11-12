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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23956) расследование (2603) Дубинский (34)

 Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Народный депутат от "Слуги народа", ставший фигурантом расследования журналистов об активах его семьи, включая автопарк из 17 автомобилей, явился в парламент в футболке с надписью "#мама любит скорость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке #мама любит скорость 01

Фразу "мама любит скорость!" Дубинский произнес, комментируя журналистам наличие у его мамы автомобиля Maserati.

Читайте также: Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/p3159221
 
   
 Топ комментарии
 
жлоби хизуються жлобством
боже, бережи Україну!
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...мама любит скорость ...а дубло любит бабло
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Молодец Дубинский.Всем любопытно,на какой, по номеру футболке,будет надпись"Мама любит Украину" куме.
-Так.И цiкаво, коли буде внесений Закон о святкуваннi"Дня матери Дубинского".
-Так.И треба обов*язково,заменить першого вересня у школах"Урок мира"на"Урок матусi Дубинського,яка дарувала смисл бытия подарив миру, такого упакованного та гарного хлопчину.
Згода куме.А може нехай и Киев буде Дубинск- сити?!А куме?
-Та походу скоро буде Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 2006
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Ничего удивительного, еврейские мальчики любят своих мам.
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с ватой голосовавшей дружно за СН все понятно, быть обоссаной ей не привыкать и она даже одобряет такую лихую струю в рыло. А вот патриотам, голосовавшим за абы шо лишь бы не Порох, будет полезно пообтекать. Рад и счастлив видет такую удаль от портновской шлюхи, давай, струячь смелее! Я б на месте бородатой шалавы еще сжег бы один Мерс, толкнув речь на камеры что мол *** вам, а не помощь АТО и раненым в госпиталях, лучше спалю!
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Де той Ляшко лазе? Хай натовче Дубинському пику!
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ему до уровня соевых мародеров еще далеко....
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Боже!!!!!!! Що робиться,таке враження,що вибори ---фальсифікація!!! НІХТО НЕ ГОЛОСУВАВ ЗА КЛОУНА---- А ВІН ПРЕЗ Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 2952 Чи можливо починає доходити, цікаво,а є сміливці які напишуть,хоча-б коротко:КАЮСЬ,ВИЗНАЮ СВОЮ ПОМИЛКУ Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 453
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довго ще будемо терпіти ці відверті знушання зебілів над Україною?! чи може вже пора вийти на Майдан і гнати це шобло за поребрік?!
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Дубина ведёт себя как дежурная содержанка папика с волосатыми руками, привыкшая, что папик порешает все её бабские вопросы, начиная с Окружной до самОй Рады..
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Вспомнилась шо-то старая армейская шутка:
"Чем больше в армии дубов-тем крепче наша оборона".
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ну шо зе-дебилы , "наробили разом" зе-довбойобив ..?
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Роман Донік‏ @donikroman 3 ч.3 часа назад

Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 2744

А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше.
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МАМА любит скорость, с которой сыночек ****** наши деньги!
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Дуболом не знает что ланос перекрывает весь позволенный Законом скоростной диапазон в Украине? Или его мамашка на треке гоняет? Какое отношение Мазератти имеет к слову "скорость"?
Какой же мерзкий этот ГовноЗЕмёт!
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Вакханалия клоунов и извращенцев в воюющей стране
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Денис Казанський



Беда даже не в том, что наши политики аккумулируют коррупционные доходы. Беда в том, что у них не хватает фантазии на большее, чем купить 30 квартир и 20 машин. То есть, наскирдованные деньги даже не вкладываются в экономику, а оседают мертвым грузом в защечных мешках.
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Покажите уже эту еврейскую маму, которая так бескорыстно любит скорость. Прикольно будет, если выяснится, что у неё даже нет прав.
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Ну а что тут такого, зебилам можно не стесняясь срать на голову, они такое любят.
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Не удивлюсь, если в следующий раз он придет в футболке с надписью - "я пиз#у ваши деньги", и зебилы схавают, еще и поржут за одно, ведь это так прикольно когда их грабят.
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Наглость и вопиющий цинизм "слуг народа" поражают Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость" - Цензор.НЕТ 8970
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