 Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Народный депутат от "Слуги народа", ставший фигурантом расследования журналистов об активах его семьи, включая автопарк из 17 автомобилей, явился в парламент в футболке с надписью "#мама любит скорость".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фразу "мама любит скорость!" Дубинский произнес, комментируя журналистам наличие у его мамы автомобиля Maserati.
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Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.Источник: https://censor.net.ua/p3159221
-Так.И цiкаво, коли буде внесений Закон о святкуваннi"Дня матери Дубинского".
-Так.И треба обов*язково,заменить першого вересня у школах"Урок мира"на"Урок матусi Дубинського,яка дарувала смисл бытия подарив миру, такого упакованного та гарного хлопчину.
Згода куме.А може нехай и Киев буде Дубинск- сити?!А куме?
-Та походу скоро буде
"Чем больше в армии дубов-тем крепче наша оборона".
А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше.
Какой же мерзкий этот ГовноЗЕмёт!
Денис Казанський
Беда даже не в том, что наши политики аккумулируют коррупционные доходы. Беда в том, что у них не хватает фантазии на большее, чем купить 30 квартир и 20 машин. То есть, наскирдованные деньги даже не вкладываются в экономику, а оседают мертвым грузом в защечных мешках.