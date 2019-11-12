EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  4006  109
Материалы по теме:
Все про:помощь (3131) волонтеры (1941) Юсупова (2)

 Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо". ФОТО

В Киевский военный госпиталь требуется аппарат вакуумной терапии ран (VAC) для выкачивания гноя из ран 24-летнего украинского воина, доставленного вчера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я купила очень дорогой ВАК аппарат (70 тыс.) в реанимацию гнойного отделения и очень нужен ещё один! Борт с ранеными прилетел в среду, в субботу у меня уже были собраны деньги на один ВАК аппарат. Сегодня я была в реанимации, куда привезли воина 24 лет с тяжелейшим ранением, - написала она. - Без него может быть все очень плохо. ВАК день и ночь выкачивает всю гадость из ран".

По словам Юсуповой, аппарат стоит 100 тыс., но ей удалось найти со скидкой за 70 тыс. и ещё есть 11 тыс. на второй.

"У меня поменялся номер карты 4627 0551 5012 8394 приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк", - сообщила волонтер.

Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 01
Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 02

Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 03

Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 04
Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 05

Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: Без него может быть все очень плохо 06

Источник: https://censor.net.ua/p3159216
 
   
 Топ комментарии
 
"Рошен" сотни снайперских винтовок купил, дома для военных строил.
Что купил передал для армии, военных, раненых 95 квартал за последние 3 года?
 показать весь комментарий
 
Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелораненого бойца

Шёл шестой год войны.. Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо" - Цензор.НЕТ 8227
 показать весь комментарий
 
Не просто вимагають безпеку для сепарів, а такі, як Сміцький вимагають амністію для вбивць українців.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Скидаємось, панове.
Це, звичайно, не гівном плювати, тому переважній кількості ботів недоступно.
 показать весь комментарий
 
 
Держава не в змозі забезпечити військові шпиталі необхідним обладнанням і медикаментами.
Дикість країни третього світу
Зімбабве .
Гондурас.
Навіть гірше .
Дикуни і злодії.
 показать весь комментарий
 
 
раза три видел и слушал спичи Юсуповой. По её словам,она с дворянского рода(питерские)....
Высокомерная.Разговаривает по теме медленно,подбирая слова.Сложные вопросы-это не для нее.... Волонтерка Юсупова збирає гроші на апарат для відкачування гною з важких ран бійця: "Без нього може бути все дуже погано" - Цензор.НЕТ 5211
 показать весь комментарий
 
 
І це на шостому році війни. Злодії продовжують розкрадати бюджетні гроші, які повині йти на армію. Падлюки, щоб ви уроди поздихали. Воїну швидшого одуження.
 показать весь комментарий
 
 
ну и зачем здесь клянчить деньги, напишите кто занимается оборудованием в этом госпитале, если это оборудование надо пусть заказывает. Есть депутаты, министры, их надо нагибать, а не на паперти выпрашивать деньги...
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то говорил, что у нас уже новая армия, которая ни в чём не нуждается.
Кстати, раны на конечностях могут вылизывать собаки - просто за хорошее отношение.
 показать весь комментарий
 
Ну и беспредел в стране, нет даже необходимого!
 показать весь комментарий
 
Министра здравоохранения на мыло!!!
 показать весь комментарий
 
"Перевершено ліміт переказу на одну карту"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх