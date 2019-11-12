 Волонтер Юсупова собирает деньги на аппарат для откачки гноя из тяжелых ран бойца: "Без него может быть все очень плохо". ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я купила очень дорогой ВАК аппарат (70 тыс.) в реанимацию гнойного отделения и очень нужен ещё один! Борт с ранеными прилетел в среду, в субботу у меня уже были собраны деньги на один ВАК аппарат. Сегодня я была в реанимации, куда привезли воина 24 лет с тяжелейшим ранением, - написала она. - Без него может быть все очень плохо. ВАК день и ночь выкачивает всю гадость из ран".

По словам Юсуповой, аппарат стоит 100 тыс., но ей удалось найти со скидкой за 70 тыс. и ещё есть 11 тыс. на второй.

"У меня поменялся номер карты 4627 0551 5012 8394 приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк", - сообщила волонтер.







