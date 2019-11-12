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Все про:контрразведка (171) пропаганда (2346) СБУ (14006) ФСБ (1401) ВСУ (384)

 ФСБ РФ завербовала украинского десантника, военный должен был дезертировать из ВСУ и выступать на российском телевидении, - контрразведка СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила информационную спецоперацию ФСБ РФ по дискредитации украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Военный десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир".

"Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии", - сообщили в СБУ.

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По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать с украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с оккупированным Крымом. При осмотре у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

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ФСБ РФ завербовала украинского десантника, военный должен был дезертировать из ВСУ и выступать на российском телевидении, - контрразведка СБУ 01
ФСБ РФ завербовала украинского десантника, военный должен был дезертировать из ВСУ и выступать на российском телевидении, - контрразведка СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3159204
 
   
 Топ комментарии
 
А гораздо раньше они завербовали одного артиста. Он должен был дезертировать из студии Квартал-95 - это первое дело, а уж опосля... (с)
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Так они и взяли крысчанина. Читай статью внимательно. "Там тоже наши люди" ещё не раз приведет к печальным последствиям.
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а скільки ж такої погані поруч валандається....Матір Божа...Тітушня вже повилазила...зєлєгнійний шабаш ватяної нечисті продовжується на святій українській землі...
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Зачем вербовать. Там на россии хватает и беженцев. Бери любого.
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Так они и взяли крысчанина. Читай статью внимательно. "Там тоже наши люди" ещё не раз приведет к печальным последствиям.
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Сходство на фото очевидно! И там и там лицо в квадратах. Кстати на второй фотке его родственник?? Очень уж лица похожи.
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На втором фото есть еще его брат, он стоит за ним, тоже одно лицо.
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Такого не могло быть при шоколаднике
Военный десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного страной-агрессором Крыма. Источник: https://censor.net.ua/p3159204
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это вам не мелочь по карманам тырить, рядовой боец мог сдать все планы генштаба на кацап тв
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ДБР отримає доступ до держ. таємниці по рішенню злодюг в мантіях,- тоді вже нікого і вербувати не потрібно
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а скільки ж такої погані поруч валандається....Матір Божа...Тітушня вже повилазила...зєлєгнійний шабаш ватяної нечисті продовжується на святій українській землі...
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Виноват Зе, что в 2018 году не проверили его инфо, и не знали что он воевал за россиян в Сирии .
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Щось забагато возитись заради одного виступу для бидла.
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Так он все время сливал инфо, а не просто готовился к выступу . Молчат где он был в ЗСУ .
Это дно и приговор песикам, принять российского военного в ЗСУ в годы командования шоколадника.
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Вот не пойму, чего в ВСУ берут на службу с паспортом РФ. Ведь есть же масса украинцев, желающих пойти на фронт.
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Мабуть старий український паспорт показав. Але наше СБУ - саме круте СБУ в світі не проведеш!!!
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"При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт - это такой пустяк, что об этом смешно говорить." (с)
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А гораздо раньше они завербовали одного артиста. Он должен был дезертировать из студии Квартал-95 - это первое дело, а уж опосля... (с)
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Ценный агент, наверное, ефрейтор. Такую операцию провалили, НАГРАДИТЬ премией в миллион долларов. Кто там сейчас в СБУ начальник?
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Ось із-за таких, як,ти, розумних, в Україні, 73% лайна.
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Якби не затримали, то в зомбоящику з'явилась би друга Савченко.
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Скільки таких перевертнів ще є і буде при незакритому кордоні, при ,,заробітчанах,, в РФ,при вільно курсуючих потягах до рашки...Незрозуміло, до речі, як воно примудрялося відповідати на військове привітання СлаваУкраїні - Героям Слава, тримаючи дулі в обох руках ?
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лишний раз убеждаешься, что украинские контрразведчики - редкие ыдыйоты, обучавшиеся по методичкам, подготовленным такими же ыдыйотами-преподавателями... но еще дурнее его вербовщик, который хотел, чтобы агент дезертировал из ВСУ и выступил на российском телевидении... а вот если бы украинцы сделали подставу, потом вывели его вербовщика и этого вербовщика перевербовали - это бы где-то в чем-то было бы с умом... но у СлаБоУмных уже нет людей, которые знают это ремесло... там одни искусствоведы...
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Ну дезертирував би і виступив, що від цього би змінилось, навіть на московії розумні люди вже те лайно не дивляться.
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Що ти такє, щоб тут людей поганити, які чітко виконали свою роботу та затримали шпигуна? Ти кацапе піднатужся, якщо зможеш та мову українську вивчи спочатку.
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Якій там виступ. Він почув що на Росія петушат безкоштовно рузге зольдат
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На Донбасе и в Крыму, 90 процентов таких "наших".
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"ФСБ РФ завербовала украинского десантника...." судя по прочитанному тексту не завербовало десантника, а заслало уже готового ихтамнета...
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Показуйте цього виродка цілодобово на всіх вечірніх шоу по телебаченню з зізнаннями та коментарями силовиків, а не крутить весь час 95 квартал! та російськи серіали....
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