 "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

"Вместе с Мариной наконец посмотрели "Домой" Наримана Алиева. Глубокое, болезненное и символическое кино. Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести - тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Который рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к утраченному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию - крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", - поделился впечатлениями Порошенко.

Во время общения с членами творческой группы и зрителями Петр Порошенко отметил, что украинская премьера фильма очень символично совпала по времени с решением Международного суда ООН, который поддержал иск Украины против Российской Федерации за финансирование терроризма и дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.

"Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - убежден Порошенко.

Он также выразил надежду, что фильм получит надлежащую высокую оценку Американской киноакадемии, ведь именно лента "Домой" представлена от Украины на премию Оскар как лучший иностранный фильм. Эта киноистория уже получила признание на нескольких авторитетных кинофорумах. А международная премьера состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

Напомним, ранее драма "Домой" Наримана Алиева вошла в число потенциальных номинантов премии Европейской киноакадемии, известной как "Европейский Оскар".

"Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в фильме сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" попал в лонг-лист "Золотого глобуса"







