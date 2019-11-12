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 "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой". ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой посетили премьеру художественного фильма "Домой" в кинотеатре "Жовтень".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

"Вместе с Мариной наконец посмотрели "Домой" Наримана Алиева. Глубокое, болезненное и символическое кино. Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести - тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Который рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к утраченному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию - крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", - поделился впечатлениями Порошенко.

Во время общения с членами творческой группы и зрителями Петр Порошенко отметил, что украинская премьера фильма очень символично совпала по времени с решением Международного суда ООН, который поддержал иск Украины против Российской Федерации за финансирование терроризма и дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.

"Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - убежден Порошенко.

Он также выразил надежду, что фильм получит надлежащую высокую оценку Американской киноакадемии, ведь именно лента "Домой" представлена от Украины на премию Оскар как лучший иностранный фильм. Эта киноистория уже получила признание на нескольких авторитетных кинофорумах. А международная премьера состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

Напомним, ранее драма "Домой" Наримана Алиева вошла в число потенциальных номинантов премии Европейской киноакадемии, известной как "Европейский Оскар".

"Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в фильме сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников, - Порошенко после просмотра кинокартины Домой 01
Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников, - Порошенко после просмотра кинокартины Домой 02
Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников, - Порошенко после просмотра кинокартины Домой 03
Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников, - Порошенко после просмотра кинокартины Домой 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159196
 
 
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А на допрос в ГБР у него нет времени заехать? "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой" - Цензор.НЕТ 2752
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Портновско-рыговская свора недовольна
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Зачем ему Крым,если у него дом в Испании ? Туда и сбежит.
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Это тот дом в Марбелье, где они с соседом ****** по очереди подстригают живую изгородь? И когда это делает Петр Алексеич, то смотрит на соседа с ненавистью и даже плюет в его сторону, когда он не видит "Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", - Порошенко после просмотра кинокартины "Домой" - Цензор.НЕТ 3421
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После просмотра фильма полуостров возвращен(Пеца)
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Его чиновники да, а вот Зеркаль сделала больше .
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Петро ,Домой -на рідне Придністровя у м.Бендери!
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-Господин Порошенко, вы почему не явились на допрос??
- У меня уважительная причина.
- Какая???
- В кино ходил.
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Когда в последний раз кто-то жаловался, что он не пришел на допрос?
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Бывший президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Допрос был запланирован на понедельник.
"Не пришел он", - сообщило ведомство.
Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.
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По какому делу не пришел свидетельствовать и в каком качестве он там проходит?
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Липецкая фабрика работает как и прежде и радует стол россиянина,ну и налоги в казну рф конечно
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Люблю самокритичность ( или сказал не подумавши)
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Надалі з такими фільмами буде туго.
"Скоти", тільки "скоти" и ніяких "Кіборгів", "Додому".
Не ті часи ...
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Если опустить патриотизм, то и эти фильмы на один раз. Тягомотина
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смотрю как тут Мониковские ЗЕлефилы активизировались! а то в ветках про капитуляцию, сдачу территорий и продажу украинской земли - ни единой вазелиновой гнилой души !!!!!))))
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Петрушка дуже скромна людина, не десятки, а тисячі чиновників на чолі з ним абсолютно нічого не робили, хіба що цукерки, та броневагани для військових....
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Дааа...
То вам не політичне мило - сріяльчик слуга народу.
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