EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  4085  9
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5863) Киевская область (1803) Нацполиция (10393)

 Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" в Киевской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Авария произошла вблизи с. Копылов, Макаровского района Киевской области.

"Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину дороги и столкнулся с припаркованной грузовиком. В результате - один из пассажиров погиб на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.

Водитель внедорожника получил травмы грудной клетки, живота, множественные ушибы тела и черепно-мозговую травму.

Еще одна 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде травмы живота, перелома ключицы и травмы головы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция 01
Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3159159
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пипец -- здоровья и еще раз здоровья и не садиться с аконавтами за рулем Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3271
 показать весь комментарий
 
фура на проезжей части стоит. А водитель джипа гнал за 120..
 показать весь комментарий
 
Травму той мудак отримав ще при народженні, родову...
 показать весь комментарий
 
 
Это городской паркетник, а не внедорожник.
 показать весь комментарий
 
 
Это даже не паркетник,а хэтч с увеличенным клиренсом.
 показать весь комментарий
 
 
Не нехтуйте ремнями безпеки , не їзде з переду , з тими хто перевищує швидкість.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх