 Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что из 114 единиц автомобильной техники, которые поступят в пограничные подразделения в 2019 году, 95 - кроссоверы Renault Duster.

Среди дополнительных опций, которыми оснащены автомобили для службы на границе - металлическая защита двигателя, бамперов и оптики.

Также все автомобили дооборудованы средствами радиосвязи.

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"Решением Председателя Госпогранслужбы утверждено распределение данной техники по органам охраны государственной границы. Автомобили в кратчайшие сроки будут доставлены в подразделения, где активно проявляется противоправная деятельность", - отметил заместитель директора департамента - начальник управления вооружения и инженерно-технического обеспечения Администрации Госпогранслужбы Сергей Букоемский.





Фото: пресс-служба Госпогранслужбы