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 Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередная партия новых патрульных автомобилей отправилась в подразделения охраны государственной границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что из 114 единиц автомобильной техники, которые поступят в пограничные подразделения в 2019 году, 95 - кроссоверы Renault Duster.

Среди дополнительных опций, которыми оснащены автомобили для службы на границе - металлическая защита двигателя, бамперов и оптики.

Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 01

Также все автомобили дооборудованы средствами радиосвязи.

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Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 02

"Решением Председателя Госпогранслужбы утверждено распределение данной техники по органам охраны государственной границы. Автомобили в кратчайшие сроки будут доставлены в подразделения, где активно проявляется противоправная деятельность", - отметил заместитель директора департамента - начальник управления вооружения и инженерно-технического обеспечения Администрации Госпогранслужбы Сергей Букоемский.

Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 03
Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 04
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3159150
 
   
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Нужно отвести войска от границы, что бы не дратувать соседей
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скоро ПОЛИЦИЯ тоже получит 800 НОВЕНЬКИХ авто иномарочек за ПОЛ-ЯРДА кровных это получается по 26 000 ЗЕленых , ((((( любят так полицию НЕХИЛО !!!
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главное на борта крестики нанести. я бы еще написал - "Снамебох, дэнги давай, давай дэнги".)
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надеюсь дУстеры были собраны где небудь в Румунии а не на параше.
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Наверное много ума надо,чтобы для охраны границы закупить автомобили белого цвета!!!
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та какая граница?, в главках все осядет..не на шкодах же по лесам ганять)))
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