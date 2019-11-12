 Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС Украина.

Он занимал президентский пост в Боливии с 2006 года и был объявлен победителем выборов в октябре, результат которых не признала оппозиция.

За несколько часов до объявления Моралеса об отставке командующий Вооруженных Сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что отказ Моралеса от власти позволит выйти из политического кризиса, в котором находится страна.

"Мы предлагаем президенту государства отказаться от своего президентского мандата, чтобы позволить умиротворение и поддержание стабильности на благо нашей Боливии", - сказал господин Калиман.

В армии назвали недостаточными принятое в воскресенье решение правительства провести новые президентские выборы, после того как аудит голосования 20 октября со стороны Организации американских государств выявил "нарушение норм".

В субботу на сторону демонстрантов стали переходить отдельные отряды полиции в столице страны Ла-Пас. Армия в воскресенье предупредила, что "нейтрализует" любого, кто пойдет с оружием к оппозиционным демонстрантам.

В телеобращении к нации Эво Моралес заявил, что покидает пост, чтобы защитить своих сторонников, дома которых начали сжигать. Он призвал оппозиционных демонстрантов прекратить "нападать на братьев и сестер, прекратить сжигать и нападать".

"Мой грех - быть представителем коренного народа", - отметил Моралес, который был первым представителем коренного народа на должности президента Боливии.

Вместе с Эво Моралесом сложил полномочия и вице-президент Гарсия Линера.

"Переворот достиг успеха", - заявил он.

Поскольку в отставку ушла и 30-летняя руководительница Сената Адриана Салватьера, пока должность президента Боливии остается вакантной.

Противники Эво Моралеса празднуют его отставку на улицах, скандируя "Да, мы смогли!"

Напомним, 20 октября в Боливии прошли президентские выборы.

Подсчет голосов продолжался довольно быстро и достиг отметки в 83% посчитанных бюллетеней, когда вдруг остановился. На тот момент считалось, что страну ждет второй тур выборов, в котором будут соревноваться Эво Моралес и лидер либеральной оппозиции, историк и экс-президент Карлос Меса.

На следующий день подсчет голосов возобновился уже с отметки 95% посчитанных бюллетеней и стало ясно, что второго тура не будет - Эво Моралес получил 47% голосов, опередив Карлоса Месу более чем на 10% голосов. По боливийскому законодательству, отрыва в 10% голосов было достаточно, чтобы объявить победителя выборов.

После этого сторонники Карлоса Меса начали массовые протесты, в результате которых погибли три человека.

Организация американских государств (ОАГ) и ЕС призвали к проведению второго тура выборов.

Впрочем, Эво Моралес не согласился на это и призвал выйти на улицы своих сторонников из шахтерских профсоюзов и коренных народов, составляющих большинство населения этой страны в сердце Южной Америки.

Доклад ОАГ, обнародованный в воскресенье, определил, что имело место вмешательство в компьютерную систему подсчета голосов на выборах 20 октября и сфальсифицированы подписи в избирательных комиссиях.



Фото: сайт ВВС

В воскресенье власти объявили о проведении новых выборов и изменении состава ЦИК, однако оппозиции этого было мало, и она призвала передать власть "совету достойных".

После объявления Эво Моралеса об отставке, Карлос Меса назвал это событие "победой над тиранией" и призвал не позволить ему вновь выставить свою кандидатуру на выборах.

Союзники Эво Моралеса - Венесуэла и Куба - осудили события в Боливии как "переворот". Мексика предложила Эво Моралесу политическое убежище.

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Эво Моралес стал президентом Боливии 2006 года и долгое время был союзником Венесуэлы и Кубы в регионе.

В 2016 году он организовал референдум о снятии ограничений на срок пребывания на посту президента, который завершился для него поражением.

Впрочем, позже Конституционный суд снял эти ограничения, что позволило Эво Моралесу вновь баллотироваться на выборах 2019 года.