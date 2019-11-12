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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Боливия (12) выборы (23058) Моралес (1)

 Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал. ФОТОрепортаж

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране, которые начались после обвинений власти в фальсификации президентских выборов в октябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС Украина.

Он занимал президентский пост в Боливии с 2006 года и был объявлен победителем выборов в октябре, результат которых не признала оппозиция.

За несколько часов до объявления Моралеса об отставке командующий Вооруженных Сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что отказ Моралеса от власти позволит выйти из политического кризиса, в котором находится страна.

"Мы предлагаем президенту государства отказаться от своего президентского мандата, чтобы позволить умиротворение и поддержание стабильности на благо нашей Боливии", - сказал господин Калиман.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 01

В армии назвали недостаточными принятое в воскресенье решение правительства провести новые президентские выборы, после того как аудит голосования 20 октября со стороны Организации американских государств выявил "нарушение норм".

В субботу на сторону демонстрантов стали переходить отдельные отряды полиции в столице страны Ла-Пас. Армия в воскресенье предупредила, что "нейтрализует" любого, кто пойдет с оружием к оппозиционным демонстрантам.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 02

В телеобращении к нации Эво Моралес заявил, что покидает пост, чтобы защитить своих сторонников, дома которых начали сжигать. Он призвал оппозиционных демонстрантов прекратить "нападать на братьев и сестер, прекратить сжигать и нападать".

"Мой грех - быть представителем коренного народа", - отметил Моралес, который был первым представителем коренного народа на должности президента Боливии.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 03

Вместе с Эво Моралесом сложил полномочия и вице-президент Гарсия Линера.

"Переворот достиг успеха", - заявил он.

Поскольку в отставку ушла и 30-летняя руководительница Сената Адриана Салватьера, пока должность президента Боливии остается вакантной.

Противники Эво Моралеса празднуют его отставку на улицах, скандируя "Да, мы смогли!"

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 04

Напомним, 20 октября в Боливии прошли президентские выборы.

Подсчет голосов продолжался довольно быстро и достиг отметки в 83% посчитанных бюллетеней, когда вдруг остановился. На тот момент считалось, что страну ждет второй тур выборов, в котором будут соревноваться Эво Моралес и лидер либеральной оппозиции, историк и экс-президент Карлос Меса.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 05

На следующий день подсчет голосов возобновился уже с отметки 95% посчитанных бюллетеней и стало ясно, что второго тура не будет - Эво Моралес получил 47% голосов, опередив Карлоса Месу более чем на 10% голосов. По боливийскому законодательству, отрыва в 10% голосов было достаточно, чтобы объявить победителя выборов.

После этого сторонники Карлоса Меса начали массовые протесты, в результате которых погибли три человека.
Организация американских государств (ОАГ) и ЕС призвали к проведению второго тура выборов.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 06

Впрочем, Эво Моралес не согласился на это и призвал выйти на улицы своих сторонников из шахтерских профсоюзов и коренных народов, составляющих большинство населения этой страны в сердце Южной Америки.

Доклад ОАГ, обнародованный в воскресенье, определил, что имело место вмешательство в компьютерную систему подсчета голосов на выборах 20 октября и сфальсифицированы подписи в избирательных комиссиях.

Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал 07
Фото: сайт ВВС

В воскресенье власти объявили о проведении новых выборов и изменении состава ЦИК, однако оппозиции этого было мало, и она призвала передать власть "совету достойных".

После объявления Эво Моралеса об отставке, Карлос Меса назвал это событие "победой над тиранией" и призвал не позволить ему вновь выставить свою кандидатуру на выборах.

Союзники Эво Моралеса - Венесуэла и Куба - осудили события в Боливии как "переворот". Мексика предложила Эво Моралесу политическое убежище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МИД ДНР" просит о признании у Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Доминики, Антигуа и Барбуды, Сент-Винсент и Гренадин и Сент-Люсии

Эво Моралес стал президентом Боливии 2006 года и долгое время был союзником Венесуэлы и Кубы в регионе.

В 2016 году он организовал референдум о снятии ограничений на срок пребывания на посту президента, который завершился для него поражением.

Впрочем, позже Конституционный суд снял эти ограничения, что позволило Эво Моралесу вновь баллотироваться на выборах 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3159127
 
 
 Топ комментарии
 
шкода, що новина не про шимпанЗЕ
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Учитесь, Вова, как надо правильно делать. Если ты конечно не лох.
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коли вже "наш" аморалес вилетить до "ростова" ...але для цього потрібна Армія
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Я сначала не дочитал до конца бросилась в глаза первое предложение думаю ничего себе а оказалось то не ту страну назвали тут как гвоздями к месту приколачивают без гвоздодера никто не уходит
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Моралес в Мексику транзитом - дальше полетит в Ростов 100%!!!
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Учитесь, Вова, как надо правильно делать. Если ты конечно не лох.
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якби проффесор би здриснув у 2013 таким же чином, у нас би був Донбас, Крим і сильна економіка
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Якби янык не здриснус була би у нас Беларусь,тихо постепенно крым как бы был украинский но фактически как и вся Украина под управлением мордора,тебе этого хочется жить как мордоре со всеми прелестями запрет на протест например полицейское государство
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Праффєсар сдристнув тільки тоді, коли йому жопна чуйка підказала, що з його тушкою можуть зробити щось нехороше, причому дуже скоро. До того він планував сидіти на троні до самої смерті, і синку в спадок передати. А Крим з Донбасом і економікою українці профукали ще в 2010 році, коли це чудо вибрали.
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та ні. Все почалося набагато раніше в далекому 1997 році, коли Кучма призначив його головою Донецької державної адміністрації. Все йде звідти.
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Будут уплотнять, подумал "ростовский узник". И вздохнул.
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коли вже "наш" аморалес вилетить до "ростова" ...але для цього потрібна Армія
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Прочитал оглавление и сразу подумал в Украине. К сожалению не в Украине Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 8662
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Тебе из германии виднее Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 7496
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понравилось вот это "Армия в воскресенье предупредила, что "нейтрализует" любого, кто пойдет с оружием к оппозиционным демонстрантам" Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 7283
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Насколько я вижу из истории, в Латинской Америке судьба любой революции (или переворота, кто откуда смотрит) зависит от поддержки армии. В тех странах армия построена по прусскому образцу - безусловное подчинение командованию и выполнение любого приказа. В Украине (как и за поребриком) армия думающая, и солдаты часто идут против приказа, если считают его преступным.
Я к тому, что в этом случае армия вначале поддержала президента, но потом " командующий Вооруженных Сил Боливии Уильямс Калиман заявил, что отказ Моралеса от власти позволит выйти из политического кризиса, в котором находится страна", и президент сразу сбежал.
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Добра армія у той Болівіі... еффективна
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Зеля, поставщик уже на ростове. Так что ты теперь вполне можешь тоже.
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а клован думает что он бессмертный у будет кошмарить армию и патриодов вечно.
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Если бы там были никапитулянты, дали бы президенту 10 часов и сами бы смылись. Президент ушел в отставку по требованию армии. Моралес сбежал - Цензор.НЕТ 3303 Повезло боливийцам.
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ЗЕля Амораліс вже повідомлений про цю подію?!)))
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Проблема в том, что конституционный суд разрешил ему балотироваться ещё на один срок. Все хотят быть, как пуйло.
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Дальше по накатанной схеме-Растёт курс доллара в 5 раз,марионеточное правительство,деньги в долг у МВФ,внешнее управление и экономический захват Боливии
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.....а унас президент написал ПИСЬМО путину : помохги , введи !!!! у нас президент ВААЩЕ что хош может !!!! торговать может с АГРЕССОРОМ например тоже (((( президенты ЛАДНО , у нас НАДЕЖДА на АРМИЮ !!!! а она слабенькая у нас ((((
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Зе, это тебе "тонкий" намек.

Ростов тебя ждет!!!
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Какая-то обезьяна йога какого-то на двух палках притащила

\\\\\\Союзники Эво Моралеса - Венесуэла и Куба - осудили события в Боливии как "переворот". Источник: https://censor.net.ua/p3159127\\\\\

б*же - дикари поддерживают дикаря, эканевидаль) Рашка, странно что не отправила достаточно ихтамнебылов чтобы разжечь войну. Вот это очень странно. Наверное еще будет продолжение.
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