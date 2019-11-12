EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
  3945  35
Все про:акция (1967) ВР (23956) Нацполиция (10393) протест (4559)

 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В связи с проведением акций с массовым участием граждан 12 ноября в центре Киева работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины несут службу в усиленном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня, 12 ноября, согласно ранее поданным заявкам возле органов государственной власти, несколько политических партий и общественных организаций запланировали проведение акций с массовым участием граждан. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал акцию протеста против земельной реформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова, пострадавших нет

Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция 01
Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция 02
Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция 03
Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3159126
 
 
 Топ комментарии
 
А где это маленькое, трусливое чмо мящее себя боХом всех обиженных природой Янелох 42-й?
 показать весь комментарий
 
А как же палатки в Мариининсков с вомбатом и Сулугуни Коксовичем?
 показать весь комментарий
 
а щоб такого не було, Петро Олексійович перекривав його взагалі
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а щоб такого не було, Петро Олексійович перекривав його взагалі
 показать весь комментарий
 
 
А как же палатки в Мариининсков с вомбатом и Сулугуни Коксовичем?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
понимаю что предпочитаем великого пе чем добровольцев а ещё стратега мужеложенка Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5324
понятно секте 9% солдатская правда и право на восстание сильно муляют ))
а кстати как там арестованый ни за что Гоменюк? а Торнадо? а убитый Сашко Билый с лесником? Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4893
 показать весь комментарий
 
 
Президент пішов у відставку на вимогу армії. Моралес утік. ФОТОрепортаж
Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4142
 показать весь комментарий
 
 
Якщо поліція служить народу, ґюякому присягу давала, то мала б оберігати народ від такого уряду. А вона уряд від народу оберігає. Кому ця поліція служить?
 показать весь комментарий
 
 
тож може вони народ оберігають від скажених депутатів?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
например какому кудрявому? Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3007
 показать весь комментарий
 
Ярослав Сус Ти , шо ? Так про Ігоря Валєріча ?!!!!!!! Я щас Баканову позвоню !!!!
 показать весь комментарий
 
От же порохобот Аваков! У народного президента и его кАманды неимоверная поддержка, а он мусоров нагнал, чтоб типа картинку сделать мол воха и Ко боятся каких-то проплаченных порозоботов! Гад!
 показать весь комментарий
 
 
менти , кого "охранять" будете ...ПАДЛО яке задумало ЗЕМЛЮ ваших батьків продати ?..."монсанті" стільки вертухаїв не потрібно ...у їх навіть трактори по GPS їздять...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Активисты в балаклавах уже подтянулись?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я уверен, что все местные профессиональные соевые патриоты уже покинули уютные пропердженные диваны и вовсю протестуют против кровавого режима тирана Зеленского?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
он организует только в италии)))
там приятнее и сытнее Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458 Правоохоронці взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону через проведення акції протесту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2458
 показать весь комментарий
 
согласно ранее поданным заявкамИсточник: https://censor.net.ua/p3159126

Мля, как в рашке. Протестуют по талонам. Сашко Билый в гробу бы перевернулся.
 показать весь комментарий
 
 
судя по фото это полиция протестует. наверное, аваков заявку подал.
 показать весь комментарий
 
 
Вскоре будет сообщение - народ взял правительственный квартал под усиленную охрану. Президент Зеленский, уличенный в манипуляциях на выборах попытался сбежать в Израиль, но офицер ПВО "отработал" литерный на отлично. Израильские спасатели извлекают своих соотечественников, захвативших целую европейскую страну, с глубин Черного моря.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, Зелю хоть за границу вывезли, чтоб не ранить шаткую психику уставшего "народного преЗедента"?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх