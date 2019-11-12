 Правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану из-за проведения акции протеста, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня, 12 ноября, согласно ранее поданным заявкам возле органов государственной власти, несколько политических партий и общественных организаций запланировали проведение акций с массовым участием граждан. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал акцию протеста против земельной реформы.

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