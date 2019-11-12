 Билецкий показал позиции, с которых обстреляли машину 128-й ОГШБр у Новогнатовки. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".
10 ноября в зоне разведения войск наемники РФ совершили жестокое нападение на 128-ю бригаду ВСУ. Машину с военными обстреляли противотанковой управляемой ракетой, вследствие чего четверо украинских бойцов получили ранения.
"Несмотря на то, что обстрел вели с окраин Петровского, которые входят в "серую" зону, Зеленский продолжает отводить войска", - подчеркнул Билецкий.
Он убежден, что отвод войск напрямую связан с подготовкой к продаже украинской земли.
"Здесь просматриваются интересы всех, кроме украинцев: восточного врага, западных "партнеров", которые потирают руки и уже делят Украину в прямом смысле слова на куски. Мы не видим реакции власти на обстрелы наемников РФ со стороны "серой" зоны и в свою очередь наблюдаем "разведение" войск и подготовку к продаже земли", - утверждает Билецкий.
у нас сейчас новый тренд: кто не служил в "95 квартале", те автоматически начинают ходить на допросы в ГБР..
А хто більше всіх бігав з протестами за Порохом , і докладав багато зусиль щоб його не вибрали ??? То тепер КІСТЬМИ лягай зі своїм корпусом і бігай вже за клоуном !! Та щось не видно твоїх протестів проти клована !!
НА КАРТИНКЕ К СТАТЬЕ ПРИКРЕПЛЕНА НЕ КАРТА, А РИСУНОК.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - ЧТО ОТЛИЧАЕТ РИСУНОК ОТ КАРТЫ?????? 😂😅😂
И ГДЕ ЭТО МАЛЕНЬКОЕ, НО ВАЖНОЕ ,,ЧТО ТО"?????? ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ, БО я В УПОР НЕВИЖУ. 😂😅😂