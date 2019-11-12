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Все про:обстрел (8413) Донбасс (19896) Билецкий (142) Национальный корпус (226) 128 отдельная горно-пехотная бригада (51) ВСУ (382)

 Билецкий показал позиции, с которых обстреляли машину 128-й ОГШБр у Новогнатовки. КАРТА

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий показал позиции, с которых обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

10 ноября в зоне разведения войск наемники РФ совершили жестокое нападение на 128-ю бригаду ВСУ. Машину с военными обстреляли противотанковой управляемой ракетой, вследствие чего четверо украинских бойцов получили ранения.

"Несмотря на то, что обстрел вели с окраин Петровского, которые входят в "серую" зону, Зеленский продолжает отводить войска", - подчеркнул Билецкий.

Он убежден, что отвод войск напрямую связан с подготовкой к продаже украинской земли.

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Билецкий показал позиции, с которых обстреляли машину 128-й ОГШБр у Новогнатовки 01

"Здесь просматриваются интересы всех, кроме украинцев: восточного врага, западных "партнеров", которые потирают руки и уже делят Украину в прямом смысле слова на куски. Мы не видим реакции власти на обстрелы наемников РФ со стороны "серой" зоны и в свою очередь наблюдаем "разведение" войск и подготовку к продаже земли", - утверждает Билецкий.

Источник: https://censor.net.ua/p3159117
 
   
 Топ комментарии
 
І які дії самого Білецького з так гарно екіпірованими нацдружинами? Де пікети, де протести?
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авакян не дает разрешения, рюкзаки слишком тяжелые
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любопытно, а почему это Билецкий не ходит на допросы в ГБР за расстрел в Мариуполе мирных московских туристов?.. вон, комбат Айдара Лапин уже начал ходить к следователю..
у нас сейчас новый тренд: кто не служил в "95 квартале", те автоматически начинают ходить на допросы в ГБР..
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І які дії самого Білецького з так гарно екіпірованими нацдружинами? Де пікети, де протести?
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авакян не дает разрешения, рюкзаки слишком тяжелые
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А ти чого коло компа сидиш? Вставай, виходь на вулицю, протестуй.А так в коментарях звіздіти.
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А хто казав, що я не виходив? Ви можете це стверджувати? Це вам той самий комп розповів? Не соромно?
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"Ми соціал-націоналісти маємо зовсім інші в цьому питання погляди. По-перше, геополітичні... Ми розуміємо, що сепарація від Росії є ідіотизм. Тому що наша ідея - потужна з центром в Києві конфедерація" - вважає Білецький.
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А при чем тут Билецкий? А какие Ваши действия если 75: страны все устраивает, и они устали от войны. Что должен сделать он?, военный переворот? Білецький показав позиції, з яких обстріляли машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки - Цензор.НЕТ 4254
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А нехай продемонстркє таку ж активність, як при Порошенку. Чи Ви вважаєте, що його завданням була боротьба з Порошенком? Нема Порошенка і робити вже нічого не треба?
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Тут він просторікує про землю. То блаЗЄнські саме зараз збирається ухвалювати відповідний закон. Але жодного "білецького" бодай з поодиноким пікетом в Києві нема. А пам'ятаєте, як у часи Порошенка, "білецькі" ходили колонами з будь-якого приводу?
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Лучше пусть штаб ООС дает карту как отводятся наши войска и продвигаются войска противника, в смысле как переносится линия фринты. Как во времена АТО, только тогда мы двигались вперед, а наоборот!!!!
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Щось не сходиться відвели ЗСУ на кілометр, а постріл по машині вчинений з тилу наших відведених позицій! Тобто тупо проїпали ДРГ яка зайшла в тил! Так потрібно краще вести контрдиверсійну роботу, до чого тут розведення?
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Срочно назначить Igor L начальником контрдиверсионных подразделений фронта!
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Потрібен нормальний керівник Генштабу та штабу ООС щоб не було тупих зальотів і прильотів! Потрібна нормальна штабна робота в підрозділах! Кожен виїзд техніки на передову має плануватись як військова операція!
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Пройти могли ночью и ждать ценную цель. А шмальнули в первый попавшийся грузовик.
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Судячи по фото в вантажівку влучили на пагорбі, а чому не змінили маршрути для техніки, якщо передній край оборони посунувся в тил? Якщо дорога опинилась під можливістю обстрілів з сірої зони, чи навіть з тилу ЗСУ диверсійними групами ворога, то потрібно було зробити інженерний захист з габіонів біля дороги! Це помика штабу ООС та Генштабу, безвідповідальне відношення до своєї роботи! За це Хомчак має отримати догану, а керівник ООС сувору догану! Маршрути техніки не визначаються командирами підрозділів а солдати самі не можуть правильно обрати безпечний маршрут! І це шостий рік війни! Вже прийшов час суворо карати за такі недопрацювання! Могло бути 4 загиблих через просте недопрацювання командирів! До того д в росіян є ПТРК які стріляють на 10км і тому захист шляхів сполучення потрібно робити в зоні 10-кілометрової прямої видимості від наших позицій!
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Бо великий стратег Зе стверджував, що після розведення військ обстріли припиняться. А будь-яка розумна людина розуміє, що збільшення сірої зони посилить активність снайперів та ДРГ.
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Не-а, потрібно дальше відвести, щоб у ДРГ поки дійде до наших позицій, ноги повідпадали.
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Щоб ноги повідпадали потрібно якісно мінувати сіру зону!
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любопытно, а почему это Билецкий не ходит на допросы в ГБР за расстрел в Мариуполе мирных московских туристов?.. вон, комбат Айдара Лапин уже начал ходить к следователю..
у нас сейчас новый тренд: кто не служил в "95 квартале", те автоматически начинают ходить на допросы в ГБР..
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Ще позвуть.. Просто ми ще до кінця не розуміємо, яких гівнюків допустили до влади.
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кажіть за себе. так звані "порохоботи" розуміли хто приходить до влади ще з початку цього року. та більше того - з того моменту, коли почали розганяти тотальну зраду року з 2016.
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Показал радиус, а сноской с описанием показал позицию - зелёнка сверху.
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украл украл, нужно было себя достойно вести и не бегать где попало. Ты же выбрал дебилов.
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Ніякої відміни блокади, ніякого особливого статусу та фінансової допомоги, ніякого розведення до закінчення обстрілів по всій лінії фронту. . Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Команда ЗЕ мириться, а гинуть герої, команда Зе хоче особливого стану для терористів і убивць українців , відведення військ ЗСУ а жертвами будуть УКРАЇНЦІ. Схаменіться зебіли.
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А шо, путєн ворвьоцца, а зємєлька уже кітайская ілі ізраільская.
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А сам то он кто? И с кем связан!!! Знать не знаю парня этого!
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или это был не фагот или картинку сделали для андрюхи свои...
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Читаю і дивуюся кількості проплачених і відверто ідіотичних коментарів. Білецький зі своїми людьми єдиний, хто намагався завадити цьому "розведенню". Де "свобода", правий сектор та інші? За що багато з вас поливають його брудом, і що він не правильно говорить або робить?
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Ваш білецький проти пороха найактивніше виступав Пороха і фактично БАГАТО зробив , що б клован прийшов до влади ! От такий ваш білецький
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"наблюдаем "разведение" войск и подготовку к продаже земли" - а я с пацанами этому содействую. Как картинка о типа злых националистах, мешающих миролюбивым бенинцам слиться в поцелуе с убийцами наших граждан...
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Андрушко объявляй быстренько ультиматум власти пока Арсен не пришел и уши не надрал.
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А Єдикбасурин сообщил , что Урал 128 бригадьі бьіл обстрелян "правосеками" из РПГ"Муха". Билецкий про "зраду" , и опущенцьі про то же самое , совпадение!?
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Що пан білецький - не подобаються дії нової влади . ????
А хто більше всіх бігав з протестами за Порохом , і докладав багато зусиль щоб його не вибрали ??? То тепер КІСТЬМИ лягай зі своїм корпусом і бігай вже за клоуном !! Та щось не видно твоїх протестів проти клована !!
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Штаб ООС соромиться показувати,звідки наших гасять?
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А ШО ЭТО НИКТО ИЗ ,,СПЕЦИАЛИСТОВ" КОМЕНТАТОРОВ НЕЗАМЕТИЛ МАЛЕНЬКИЙ РАЗВОД .....
НА КАРТИНКЕ К СТАТЬЕ ПРИКРЕПЛЕНА НЕ КАРТА, А РИСУНОК.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - ЧТО ОТЛИЧАЕТ РИСУНОК ОТ КАРТЫ?????? 😂😅😂
И ГДЕ ЭТО МАЛЕНЬКОЕ, НО ВАЖНОЕ ,,ЧТО ТО"?????? ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ, БО я В УПОР НЕВИЖУ. 😂😅😂
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