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 Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами. ФОТОрепортаж

11 ноября вблизи дома культуры в селе Косаковка Липовецкого района местный житель обнаружил военный рюкзак с боеприпасами. О своей находке он сразу сообщил в полицию. Опасные предметы изъяли полицейские взрывотехнической службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Как рассказал начальник Липовецкой полиции Павел Дармограй, около часа дня поступило сообщение от местного жителя о том, что, убирая территорию возле Дома культуры, в листьях он обнаружил военный рюкзак с боеприпасами.

Отмечается, что местные полицейские осуществляли охрану опасной находки до приезда взрывотехников.

Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами 01

Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что в рюкзаке находится противопехотная мина МОН 50 направленного действия, три гранаты Ф1 с запалами к ним и около 2000 патронов различного калибра.

Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами 02

Происхождение боеприпасов и личность человека, оставивших их, устанавливают следователи.

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Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами 03
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3159106
 
 
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Нормально, Хороший человек что то потерял. Безальтернативный Минск приводит к тому, что страна как губка наполняется оружием и боеприпасами...... А Моня Зеленски не Лох когда увидит вокруг себя не одну сотню вооруженных людей, будет искренне удивлятся , А откуда они взялись......
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Мабуть посадити хотів, щоб виросли в наступному році автомати і танки Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами - Цензор.НЕТ 8974
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