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Все про:Луганщина (4231) наркотики (1621) Нацполиция (10393) почта (100)

 21-летний харьковчанин задержан в почтовом отделении Луганщины при получении посылки с наркотиками стоимостью более 100 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Наркотики, а именно особо опасное психотропное вещество PVP, 21-летний житель Харьковской области заказал через Интернет и при получении посылки в отделении почты этот факт был задокументирован сотрудниками полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили и изъяли у мужчины 10 пакетов с психотропным веществом PVP приблизительным весом около 100 г. Стоимость психотропного зелья по ценам "черного рынка" составляет более 100 тыс грн.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Изъятое направлено на экспертизу. Продолжается следствие.

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21-летний харьковчанин задержан в почтовом отделении Луганщины при получении посылки с наркотиками стоимостью более 100 тыс. грн, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3159012
 
   
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х.з. как они палят наркотики. по спектру шоле? ведь даже растворяли в краске - была тут новость, правда обосрались. хотя наши таможеники "почему-то" не проследили цепочку, а сразу раструбили: вот, вот, мы нашли тонну наркокраски, ко-ко-ко, мэдали давай, давай мэдали
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Так это же для филии зеко манды у в Харькове. Все нормуль, чувачки.
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