 21-летний харьковчанин задержан в почтовом отделении Луганщины при получении посылки с наркотиками стоимостью более 100 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили и изъяли у мужчины 10 пакетов с психотропным веществом PVP приблизительным весом около 100 г. Стоимость психотропного зелья по ценам "черного рынка" составляет более 100 тыс грн.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Изъятое направлено на экспертизу. Продолжается следствие.