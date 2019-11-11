EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2767  9
Все про:выставка (356) дети (3746) смерть (6220) Херсон (613) потери (1720)

 "Мой папа - герой": в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов. ФОТОрепортаж

На выставке представлены 40 портретов детей, отцы которых погибли в зоне АТО/ООС. После Херсона выставка отправится в Киев и будет представлена в Минобороны.

Фотовыставка открылась в художественном музее им.О.Шовкуненка, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на "Укринформ".

"Здесь представлено 40 портретов детей - это первый этап. Сначала была другая концепция, однако когда Александр Корняков начал фотографировать, и я получил первые материалы, то понял, что не нужно делать коллаж с папами, надо просто смотреть на фото детей, на их лица", - рассказал и.о. директора коммунального некоммерческого социального предприятия "Оберег" областного совета Игорь Кравец.

По его словам, в области есть 67 детей, потерявших отцов на войне. В проекте приняли участие не все дети, но выставка будет пополняться новыми работами. Также есть планы на ее второй этап, где уже представят портреты погибших воинов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Выставка - передвижная, она будет работать в областной библиотеке для юношества им. Б.А. Лавренева, в Херсонском государственном аграрном университете, поедет в Каховку. Организаторы планируют, что 6 декабря она доберется до Киева и будет представлена ​​в Минобороны.

Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 01
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 02
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 03
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 04
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 05
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 06
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 07
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 08
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 09
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 10

Источник: https://censor.net.ua/p3159005
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сколько детей сиротами осталось из за проклятого ***** и тупорылой местной ваты....

Горите вы в аду!
Паскуды...
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь клоуна туди не допустять,щоб не ганьбити пам'ять ГЕРОЇВ.
Вічна ВАМ ШАНА і ПОДЯКА від Українців!
 показать весь комментарий
 
 
Вважаю Петра Олексійовича найбільшим українським героєм **********,тому щиро бажаю і його дітям вийти з портретами сивочолого тата разом з іншими дітьми полеглих героїв...
 показать весь комментарий
 
Это пока герой. Идет все дело к тому, что они сами развязали войну и убивали невинных жителей Донбасса и туристов из РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

эт точно.маразм.
 показать весь комментарий
 
 
ВИ,всі чудові дітки і ваші батьки справжні ГЕРОЇ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх