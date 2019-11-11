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 Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС у Черкасской области остановили работу незаконной АЗС и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что должностными лицами одной из черкасских компаний на территории областного центра без необходимых разрешительных документов осуществляется хранение и реализация горюче-смазочных материалов (дизельное топливо и бензин).

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По результатам осмотра автозаправочной станции из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 8,6 тонны дизельного топлива, 5,6 тонны бензина марки "А-95" и 5,4 тонны бензина марки "А-92" общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. грн.

Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах 01
Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах 02

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3158987
 
 
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А раньше, говорят, водилы его в посадках сливали. Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах - Цензор.НЕТ 8125
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А тепер цей конфіскат товкануть через легальну заправку.
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