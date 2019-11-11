 Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, через КПВВ "Новотроицкое" на автомобиле марки MERCEDES VITO житель Донецкой области пытался попасть на временно оккупированные территории. Во время усиленного осмотра автомобиля, который проводили сотрудники ГФС и Госпогранслужбы, были обнаружены 160 270 долларов США наличных, скрытых в автомобиле от контроля. После обнаружения средств указанный гражданин предложил правоохранителям неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долларов США за беспрепятственную перевозку наличных через линию разграничения.

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По данному факту составлены соответствующие материалы, которые переданы в Нацполицию для решения вопроса о регистрации уголовного производства по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 Уголовного Кодекса Украины.