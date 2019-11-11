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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1787) Донбасс (19896) ГФС (3474)

 Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, вовлеченные в ООС, совместно с пограничниками остановили перемещение через линию разграничения крупной партии наличных в иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, через КПВВ "Новотроицкое" на автомобиле марки MERCEDES VITO житель Донецкой области пытался попасть на временно оккупированные территории. Во время усиленного осмотра автомобиля, который проводили сотрудники ГФС и Госпогранслужбы, были обнаружены 160 270 долларов США наличных, скрытых в автомобиле от контроля. После обнаружения средств указанный гражданин предложил правоохранителям неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долларов США за беспрепятственную перевозку наличных через линию разграничения.

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Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс 01
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс 02
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс 03
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс 04
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территорию $160 тыс 05

По данному факту составлены соответствующие материалы, которые переданы в Нацполицию для решения вопроса о регистрации уголовного производства по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 Уголовного Кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3158976
 
   
 Топ комментарии
 
нічого собі, кормільци бідують.... треба їм ще пенсії підвищити
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после увиденных погранцами пачек 160 к. зелени предлагать им штуку взятки ???!!!)))
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территории $160 тыс - Цензор.НЕТ 7051
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таки домбасдун, засветил 160 кил, предложил кило!
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таки домбасдун, засветил 160 кил, предложил кило!
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)) ага, забув шо минимум - святая десятина.
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нічого собі, кормільци бідують.... треба їм ще пенсії підвищити
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после увиденных погранцами пачек 160 к. зелени предлагать им штуку взятки ???!!!)))
Житель Донецкой области предлагал правоохранителям взятку за беспрепятственное перемещение на оккупированную территории $160 тыс - Цензор.НЕТ 7051
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Опять кто то наживается на войне. Порошенко STOP!
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и нафига ему там доллары,они же ненавидят там всё американское.
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он вез их уничтожать, дабы циничные биндеры не потушили костёр возмездия!
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дамбасс есть Дамбас. 1к долярів це тільки на корм для погран собачки, а так тре було хоч по 5к кожному погранцу з наряда + 5к на всіх на поляну
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