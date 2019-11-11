 В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
В пресс-службе ГУНП подтвердили данный инцидент.
"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице, — комментирует руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская. — Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС".
Часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.
Пострадавшие работают в уголовном розыске.
Позже стало известно, что у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.
Жесть. Челу на голову потолок упал. Упал так, что чуть в бетон не вогнал, обе ноги не выдержали. А череп выдержал, не подвел. Броня крепка, однако...
Это сильно преувеличено. Ну отвалилось пару плиток от подвесного потолка и все. А про переломы ног - это уже фантастика.. Разве что от испуга мент прыгнул в сторону и не расчитал..