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 В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног. ФОТО

Сегодня утром в здании главного управления полиции Одесской области, что на Еврейской, 12, над центральной лестницей обрушился потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

В пресс-службе ГУНП подтвердили данный инцидент. 

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице, — комментирует руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская. — Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС".

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 01

Часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

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Пострадавшие работают в уголовном розыске.

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 02

Позже стало известно, что у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 03
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/p3158948
 
 
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А от новий набагато кращий В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 835
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законы физики взяток не берут.
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Главное что самый эффективный министр мвд, ценитель рюкзаков на месте.
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Це все із-за минулого міністра МВС! В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 8171
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как символично. может хоть этот потолок выгонит на улицу тех, кто должен бродить по городу
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Старинный дом , наверно дореволюционного буржуя.
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Ніколи не бачив вірмена, який ремонтує квартири.
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Система вбиває...В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног,-а що було чому сотрясаться?
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Гроші мутять мішками, а гадюшник свій не допетрали відремонтувати.
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Амстронги конечно хорошо, белить не нужно. Квадратики копеешніе поменял и все. НО! Не видно состояния потолка, а крыши иногда текут, потолок рушится, а с низу все ОК. Небыло бы амстронгов то заметили бы что потолок дал трещину...
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Долбоны на дранку несгораемый сейф водрузили? В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 7779
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Где сейф? Просто перекрытия деревянные обитые дранкой, время пришло капиталу делать, дому наверное лет 100 с лишним.
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Дык,между фотками,написано,что капремонт был свыше 15 лет назад.Не так уж и давно.
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Брехня. Не могло быть сотрясения мозга.... за отсутствием оного. Нечему там сотрясаться. Прожил 57 лет, не урка, а всё-таки учитель. НО!!! За жизнь не встретил приличного мента (мусора, лягавого) - все до единого как минимум кретины, а часто ещё и скоты. Так что....
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Для Одессы это нормально. Там все здания в центре в таком состоянии.
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"Как это делалось в Одессе" (с) Ісаак Бабель
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Да там они все без мозгов. Главное что люди не пострадали.
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у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

Жесть. Челу на голову потолок упал. Упал так, что чуть в бетон не вогнал, обе ноги не выдержали. А череп выдержал, не подвел. Броня крепка, однако...
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И через 15 лет после ремонта падают потолки? Деньги "отмыли" на ремонте, а теперь про 15 лет вспоминают. Представителя Заказчика вместе с подрядчиком поставить под целый потолок и немного подождать. Нервы не выдержат и быстро все расскажут
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рухнул потолок..

Это сильно преувеличено. Ну отвалилось пару плиток от подвесного потолка и все. А про переломы ног - это уже фантастика.. Разве что от испуга мент прыгнул в сторону и не расчитал..
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