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 Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог. ФОТОрепортаж

Столичные патрульные остановили автомобиль на дипломатических номерах, за рулем которого находился пьяный водитель.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ

Автомобиль остановили недалеко от станции метро "Сырец". Водитель вначале хотел сбежать, но просто упал, так как на ногах стоять он не мог.

Вместе с тем, поскольку у нарушителя дипломатический иммунитет, привлечь его к ответственности не смогли.

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Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог 01
Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог 02
Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог 03

Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог 04

Источник: https://censor.net.ua/p3158940
 
   
 Топ комментарии
 
100%))))
Видать не прижилось с первого раза))))
Або...
То була дипломатическая нота от дипломата нашим полицаям!))))
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Циган ром. Бо це тільки їхні обличчя поліція показує без вироку суду.
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та хоч джин чи віскі - тут і вироку не треба, вгашений чудак спокійно їздить і може задавити когось безкарно
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Може він просто випив ліки Патрульні в Києві зупинили автомобіль з п'яним дипломатом за кермом: водій хотів втекти, але не зміг - Цензор.НЕТ 4841 У нас таке практикується щодо "недоторканих" .
Але я про те, що або ми показуємо всі обличчя (не лише циган ромів, кавказців та злодіїв_у_законі), або нікого.
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або дивимось як це вирішили в норм. країнах.
в канадах там різних чи бельгіях
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Поліціянти повинні були зняти штани, поцілувати його в дупу і відпустити... та наразі це прийдеться робити слідчим... Ох, і важка ж у них робота! ))))
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100%))))
Видать не прижилось с первого раза))))
Або...
То була дипломатическая нота от дипломата нашим полицаям!))))
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Перші три цифри - код країни або міжнародної організації, останні три цифри - порядковий номер ТЗ
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Не, 001 это порядковый номер автомобиля, там на первые три цифры надо смотреть.
От 300 до 399 - це якась консульська установа.
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какая случяйность в полиции говорят что у нас на дорогах только 5 % бухих
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похоже на консульский персонал, Рашкино консульство..
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извинились? ... а сопроводили с мигалками до пункта назначения? ... ну молодцы!
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В блювоті сам весь та машина (див. останню світлину).
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чого опудало зі стовпом не зустрілись...? ((
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DP - сотрудник посольства, 001 - код страны, это россия (кацапстан/параша)! Прекрасный повод создать информационную волну и представить врага (парашу) в негативном виде Патрульні в Києві зупинили автомобіль з п'яним дипломатом за кермом: водій хотів втекти, але не зміг - Цензор.НЕТ 49 Сча посмотрим как его фамилия))
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Дипномера РФ начинаются с 001. А у этой машины с 397.
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300 по 399 - код государства консульской организации. Дипломатические номера Украины

То есть у этой страны нет посольства, только консульство.
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Ничего себе, "птичка" нехило рыгнула на машину.
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Это рузькэ, только у них это стиль жизни - набухаться, обрыгаться.
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Деревянный крест на шнурке свисает с зеркала, кроме кацапа кто может так обойтись с нательным крестом?
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Кажется патриотам стремно. А вдруг этот обрыган европеец.)
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