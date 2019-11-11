 Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль остановили недалеко от станции метро "Сырец". Водитель вначале хотел сбежать, но просто упал, так как на ногах стоять он не мог.

Вместе с тем, поскольку у нарушителя дипломатический иммунитет, привлечь его к ответственности не смогли.

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