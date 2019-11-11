 Патрульные в Киеве остановили автомобиль с пьяным дипломатом за рулем: водитель хотел убежать, но не смог. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
Автомобиль остановили недалеко от станции метро "Сырец". Водитель вначале хотел сбежать, но просто упал, так как на ногах стоять он не мог.
Вместе с тем, поскольку у нарушителя дипломатический иммунитет, привлечь его к ответственности не смогли.
Циганром. Бо це тільки їхні обличчя поліція показує без вироку суду.
Але я про те, що або ми показуємо всі обличчя (не лише
циганромів, кавказців та злодіїв_у_законі), або нікого.
в канадах там різних чи бельгіях
Видать не прижилось с первого раза))))
Або...
То була дипломатическая нота от дипломата нашим полицаям!))))
От 300 до 399 - це якась консульська установа.
То есть у этой страны нет посольства, только консульство.
Згадався оцей п'яний тулуб з Бердянська: