 Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организовал противоправную схему переселенец с Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л/ДНР", а также умершие", - говорится в сообщении.

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Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.





Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.