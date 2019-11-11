 Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Организовал противоправную схему переселенец с Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л/ДНР", а также умершие", - говорится в сообщении.
Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.
Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Відплата незабаром. Амінь.
І взагалі, вчи мову, свинособака)
Зосередься і давай ще раз. Може щось і вийде.
А в статье как раз написано, что только сейчас их выявили, а при петре они нормально оформили и нормально получали.
Читайте хоть то под чем срете.
Максим Галкин - про Украину и политику( Новосибирск 2.10.19)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=Uw5ecUM-L6o&feature=emb_title
Как уже сделал это недавно, срочно обменяв моряков на позорных условиях.
Может сначала хоть налоги начнут платить в нашу казну?
Мы вроде бы не разбогатели резко.
А ничего, что Беня электроэнергию закупает из РФ?
но рыжий гудок не простит тебя.
Если мне не изменяет память,то один неадекватный вообще хочет все соц.выплаты перевести на оккупированную территорию.Ото сепары оторвутся на махинациях и с новорожденными,и раненными на фронте,и с мертвыми душами.Давайте зебилы,двигайте!
А тих тьоток, які це робили - з пенсійного,банкірів задокументувати і надовго посадимти, відшкодувати з їхніх родин ті гроші, які пішли із бюджету за їх злочинних дій.
Вопрос в другом ЗАЧЕМ платить пенсии и пособия в ОРДЛО ???
Какие банковские карты??? Только магазин и только товаром, и только ЛИЧНО тому кто приехал.
А так "даунецкие" и отУкраины и от ******** пенсийку получают
Более того на вполне законных основаниях.
Игорь Лапин вернулся с допроса в СБУ ...
https://www.facebook.com/igoroleksandrovychlapin/videos/2362970247301787/