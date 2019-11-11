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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (169) правоохранительные органы (534) соцвыплаты (435) наемники РФ (958)

 Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ. ФОТОрепортаж

На Харьковщине контрразведчики и следователи СБ Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через аферы с социальными выплатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организовал противоправную схему переселенец с Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л/ДНР", а также умершие", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат. ФОТО

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ 01
Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ 02

Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3158937
 
   
 Топ комментарии
 
п'ять років платять цим убогим з обох сторін, а це прозріли?
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такое впечатление, что Зеленскавага выбирали бомбасяне и лугандоны, а все остальные просто зачаровано смотрели на эту катастрофу..
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п'ять років платять цим убогим з обох сторін, а це прозріли?
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Не будьте наивным! Эти деньги до заявлянных лиц не доходили
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тут есть доля правды, но только доля! как и в других отраслях массовых социальных выплат
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И этим людям хотите платить Соц вылаты??
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Ох и новость! Все давно сделали доверенности, получают выплаты, а потом перекидывают.
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Просто нагадую, що головою фракції "блок канарських патріотів" у Раді був Артурка Герасимов, друг і товариш терориста Бєзлєра, який особисто вбивав і катував наших пацанів.
Відплата незабаром. Амінь.

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ооо!.. луГандон Вася очнулся после вчерашней пьянки..
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Зебил, ты смешон. Сейчас как раз ПиСюНы всеми силами отбеливают террористов. Ермак вообще везде говорит, на международной арене, что это Украина виновата.
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Я срав на єрмака з дніпровської кручі. Тим більше, на твою інтерпритацію його слів, брехлива шоколахта кацапська.
І взагалі, вчи мову, свинособака)
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Это позвально, что боты перешли на украинский. Но вот беда - свидетельва под присягой в сша - однозначны. И там именно новая власть играет против Украины.
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Кацапе, у твойому наборі слів відсутня змістовна складова.
Зосередься і давай ще раз. Може щось і вийде.
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Лугандонам ще потрібні і українські пензії?Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ - Цензор.НЕТ 5913
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Недавно была какая то передача (не запомнил на каком канале) где люди звонили на прямой эфир. И оди чел рассказывал, что у него живут родственники в лугандонии так они не хотят окончания войны. Они говорят, что пособия и пенсии им платит ***** и лохи украинские, коммуналка копеешная, говорят, хоть поживем нормально... А мы действительно лохи, платим кому попало еще и за ихнюю коммуналку заплатим...
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наемников арестовали или только бухгалтера - счетовода шугануть сумели?
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такое впечатление, что Зеленскавага выбирали бомбасяне и лугандоны, а все остальные просто зачаровано смотрели на эту катастрофу..
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Вы похоже статью не читали и по привычке вбросили говна.
А в статье как раз написано, что только сейчас их выявили, а при петре они нормально оформили и нормально получали. Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ - Цензор.НЕТ 1909
Читайте хоть то под чем срете.
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Додам. Майже шість років лугандонцям виплачували пенсії та інші соц. виплати по цим схемам. Хряк сивочолий цьому не заважав. Ввесь Даунецьк був обклеяний об"явами, в яких пропонувалось оформити укр. пенсії і повернути заборговану за минулі роки, за мзду. "Пенси" лугандонські так і робили і все в них виходило. Не отримували пенсії тільки самі чесні, а їх невелика кількість і неходячі. Ясна річ, що українські пенсії отримують і сепаратюги, що вбивають українських воїнів. А ще, до цього фінансування зрадників Українським урядом Брехуна-мародера, додається і подача на дурняк лугандонії питної води і електрики. Сивочоле падло, цей "патріот", ця ГНИДА, 5(пять) РОКІВ фінансувала лугандонских вбивць і має відповісти за зраду України!.
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Вот куда идут налоги с малого бизнеса,ворам потроха и руззким террористам.
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Максимка верит в свободу слова в россии или уже подготовил запасной аэродром в Европе, США, Израиле?
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там многие будут переобуваться на ходу..... галера тонет.....
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Похоже, что кое-кто со своими отводами войск спешит спасти галеру от потопления.
Как уже сделал это недавно, срочно обменяв моряков на позорных условиях.
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Теперь зеленые еще и ордловские свидетельства о рождении признают, будут платить из бюджета Украины пособия детям убийц украинцев.
Может сначала хоть налоги начнут платить в нашу казну?
Мы вроде бы не разбогатели резко.
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Вообще это они зря. Там среди них будушие чллены слуг народа. Скоро на них за это портнов напишет в ГБР.
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а этот чудило сивоха предлагает вообще не ездить отмечаться донбасянам будем финансировать сепаров прямо дома на донбассе
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Ах*еть. В чем то ***** все таки прав что Украина сама финансирует войну и виновата в войне на дамбасе. Кстати с Ахметовым так и не разобрались за то что он поставлял оборудование для боевиков под видом гумконвоев.
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Да? Только с ахметкой нужно разбираться?
А ничего, что Беня электроэнергию закупает из РФ?
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Аметов конечно же говно, но вот его конвои проверялись. И там реально было то, что заявлено. А зебилы дошли до того, что лучше рашке платить за ЭЭ, чем покупать у ахметова, тоесть на украинских предприятиях.
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раб исправился.
но рыжий гудок не простит тебя.
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В ОРДЛО остались печати отделений пенсионного фонда и социальных служб Украины. Сколько там за эти пять лет оформили документов и кому можно только догадываться...
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Если бы Украина деньги которые 6 лет платит боевикам дала на нашу армию и новую технику то уже можно было бы выгнать рашистских боевиков аж до Кубани.
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Алекс.Полностью с вами согласен.По самым скромным подсчетам липовые переселенцы вывозят в ордло наличной гривны на 1,5-2млрд.ДОЛАРОВ.в год.Мы клянчим у МВФ 1млдр.под проценты,а отдаем безвозвратно в два раза больше.Хвктит кормить предателей.Выплаты только тем кто ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕТ в Украине.Еенсионных туристов - побоку.
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А сколько еще не расскрытых боевиков оформили себе укр выплаты?А сколько жен предателей и наемников получают пособия на детей в Украине?Одной рукой нажимают на курок и стреляют в наших парней,а другой считают бабло,которое им платят тупые хохлы.
Если мне не изменяет память,то один неадекватный вообще хочет все соц.выплаты перевести на оккупированную территорию.Ото сепары оторвутся на махинациях и с новорожденными,и раненными на фронте,и с мертвыми душами.Давайте зебилы,двигайте!
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Ну от бачите - "безобразие", а 42нелох хоче щоб все це було оформлено по закону.
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Нам час в книгу рекордів Гінеса в розділ "Сама дебільна країна". А якщо такого немає, то створити і ми будемо там першими. Я не знаю іншої країни, яка платить тим, хто воює проти неї. Адже виплачував він не своїми а державними. А все це від того, що наша влада на 5-тому році війни так і не сказала, що це окупація а тому ВСІ затрати на окупованих територіях несе окупант, тобто Росія. Петі -барига це було не з руки, бо він був з Путіним в долі, а що мішає теперішній владі. Думаю, що олігархи. Для них війна це благо. Цими виплатами ми фактично підтримуємо терористів на Донбасі а тому нічого нам дивуватися, що західні партнери вже все зрозуміли і пішли на зближення з Росією.
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Навіщо затримали повстанця? Це ж братан. А якщо серйозно, то вони, ці даунбасята, правда не всі, пойтійно жили за рахунок іншої території України. Маклювали з налогами, дотаціями і повертали все своє і чуже. Такі вони кормільці.
А тих тьоток, які це робили - з пенсійного,банкірів задокументувати і надовго посадимти, відшкодувати з їхніх родин ті гроші, які пішли із бюджету за їх злочинних дій.
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та ладно...))) счас в лугандоне нарисуют несколько тысяч свидетельств рождении якобы детей чтоб получить за них помощь по 40 тыс...и никто не проверит. А, напомню, зебил признал действительность этих бумажек на подконтрольной територии...
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Так для цього уряд змінив закони, щоб визнавати все що стосуєтбься народжуванності та померлих. Ми маємо визнавати ці документи. Знаєте скільки требу буде грошей, щоб задовольнити всіх, що там вмерли? Бо документи можна клепати, а на "погребение" Україна давай. А допомогу при народжені. знову давай.
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Он лишь организовал.
Вопрос в другом ЗАЧЕМ платить пенсии и пособия в ОРДЛО ???
Какие банковские карты??? Только магазин и только товаром, и только ЛИЧНО тому кто приехал.
А так "даунецкие" и отУкраины и от ******** пенсийку получают
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свиносоя. начинайте скулить, что на дамбасе тамжынашилюди - онижыдети.
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Хлопці за інерцією працюють. Ще, видно, не всіх керівників-патріотів зачистили наша миролюбна Зе-команда.
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таких случаев даже не десятки, их сотни...раскрыли один, это смешно..., а вот когда запретят проверять соцвыплаты "народам" Донбасса, тогда всем будет весело....
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Пацанчиків "гріти" треба, правда, соплі зєльоні?
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вот блин . не поделились вот и сыбыу разашлось .они просто так даже и своей дупы не подымут
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Тоже мне новость, такое практиковалось на протяжении всего времени войны на Донбассе.
Более того на вполне законных основаниях.
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Що зайвий раз доводить: утримання мешканців та інфраструктури окупованих територій має відбуватись за рахунок окупанта ! І пох.. на думку Сцивохо !
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Бакланов и СБУ трудятся на износ, но всё как то не в ту сторону ...

Игорь Лапин вернулся с допроса в СБУ ...

https://www.facebook.com/igoroleksandrovychlapin/videos/2362970247301787/
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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