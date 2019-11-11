 Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном - 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кейс хочу осветить сразу, чтобы ни у коллег из двух привлеченных таможен, ни у адвокатов, которые уже начали нас бомбить запросами, не было иллюзий, что вопрос можно "порешать". Ехала себе фура со Львовского границы на Ривненскую таможню оформляться. Автозапчасти, одежда, батарейки и различные другие хозтовары. Мелкий пересорт (несовпадение заявленного и обнаруженного) в такого типа сборном грузе - это еще полбеды, 890 кг изъято, протокол составлен. Но мистический факт - во Львове на весы заехала фура почти 34 т, а в Ривно доехало 23 т. Владелец объяснить эту физическую аномалию пока никак не может, уже вторую неделю все стоит", - рассказал глава таможни.

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