 Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном - 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Кейс хочу осветить сразу, чтобы ни у коллег из двух привлеченных таможен, ни у адвокатов, которые уже начали нас бомбить запросами, не было иллюзий, что вопрос можно "порешать". Ехала себе фура со Львовского границы на Ривненскую таможню оформляться. Автозапчасти, одежда, батарейки и различные другие хозтовары. Мелкий пересорт (несовпадение заявленного и обнаруженного) в такого типа сборном грузе - это еще полбеды, 890 кг изъято, протокол составлен. Но мистический факт - во Львове на весы заехала фура почти 34 т, а в Ривно доехало 23 т. Владелец объяснить эту физическую аномалию пока никак не может, уже вторую неделю все стоит", - рассказал глава таможни.
Мо якась аномалія.
економічного прори...екномічного колапсу.
А про существование пломб оно не знает? Фура едет опломбированая и если (не дай бог) хоть одна пломба будет нарушена.... Выходит пломбы не нарушены? Тогда это волшебство. А если нарушены, так тут и говорить не о чем.
Крім того на польській стороні важать добре- слідкують щоб положення на вазі було правильне. А як важили на українській стороні то вже загадка. Крім того цей "************" не навів нам фотки техпаспортів транспортних засобів (тягача і півпричіпа) про що далі говорити?
ківа тільки вже в іншому аватарі!
может просто все жидкости высохли, или дно прохудилось.
хозяин груза НИЧЕГО объяснять не обязан.не пойман не вор