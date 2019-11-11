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 Школьный автобус попал в ДТП на Львовщине: десять детей в возрасте от 6 до 14 лет госпитализированы, - полиция. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения "Опеля" со школьным автобусом во Львовской области. Десять детей доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 8:30 на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Опель", которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус "Школярик" под управлением 59-летнего местного жителя.

Школьный автобус попал в ДТП на Львовщине: десять детей в возрасте от 6 до 14 лет госпитализированы, - полиция 01

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/p3158912
 
 
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