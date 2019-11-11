 "Динамо" и "Шахтер" сделали заявления после расистского инцидента во время матча. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, ФК "Шахтер" на своем сайте опубликовал заявление по поводу этого инцидента.
"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ... Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", - говорится в сообщении.
В свою очередь "Динамо" также прокомментировало данный инцидент на своем сайте.
В клубе считают поспешным утверждение о вине болельщиков.
"Выяснение фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении клуба.
Футболист "Шахтера", бразилец Тайсон в своем Instagram опубликовал фото со средним пальцем и написал: "Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю, для нас, для любви…Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство!".
Спортивный журналист Кирилл Крижановский на своей странице в сети Facebook рассказал, что в феврале 2019-го года, когда "Шахтер" принимал дома немецкий "Айнтрахт" в рамках плей-офф Лиги Европы, болельщики "горняков" оскорбляли игроков "Айнтрахта" и имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков немецкой команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.
"28 марта 2019-го года УЕФА вынес официальное решение: клуб признан виновным в расистском поведении своих болельщиков. ... То, чего вы не найдете по данном инциденту: заявления ФК Шахтер, осуждающего расизм со стороны своих болельщиков; фотографий игроков ФК Айнтрахт, которые в слезах покидают поле; даже упоминания об этом решении УЕФА на официальном сайте ФК Шахтер", - говорится в сообщении.
Особливо про Срну сподобалося ... То рідкісна мерзота.
І решта - має місце.
"О Спорт, ти - мир!" (с) П`єр де Кубертен.
Серед справжніх фанів футболу зараз дуже багато відвертих радикалів.
Медведчук готовит таким образом своих боевиков, которые за тюбик клея будут готовы на все.
Это было эхо.
жжкожий за то что вышел и 5-100 минут попинал мячик зарабатывает столько что того пива мона купить цистерну 20т. - что-то там будто бы крикнули, а эта, ну а как назвать мудака который за такое бабло не умеет вести себя прилично и все это уже наверное обсосали кацапские "сми" с истерикой соловьева и прочих ублюдков.
вышвырнуть черного да и все, пусть в Бразилии обезьянам факает.
А тут мы решаем, кто обезьяна, а кто уже эволюционировал))
10 hrs ·
Расизм - зло. Йому ніде нема місця. У жодних проявах. Але як людина, яка принципово й прискіпливо ставиться до всіх дискримінацій, не розумію кількох речей в ситуації з ультрас Динамо і бразильцями Шахтаря.
1. Що конкретно кричали фанати Динамо? Чому про це ніхто не говорить? Відео, яке з'явилося нещодавно, не дає відповіді на це питання. Не кажу, що проявів расизму не було (не знаю). Просто розкажіть/покажіть, якими вони були. Це важливо.
2. Ультрас Динамо - WBC (White Boys Club). Назва про все говорить. З сектору можуть лунати (і, буває, лунають) расистські речівки. Більше - "небілі" не можуть туди потрапити. Певен - фани Динамо не раз кричали расистського роду заряди на матчах Шахтаря. Расизм - зло.
Але чомусь саме зараз на це звернули уваги футболісти (1), які тикали факи, й розпочав активну роботу клуб, який вже виніс вердикт ультрі киян. Чому вони раніше не включалися в цю тему, а були терпілами? Що заважало чи чого бракувало?
Висновок. Цей скандал - серйозний іміджевий удар по Динамо. Завтра про нього говоритиме весь світ. А також - черговий доказ того, що Шахтар вміло користується хибами принципового суперника. В потрібний момент, влучними методами і болючими темами. І робить їх своїми плюсами. Аплодисменти, чесно (без сарказму).
13 hrs ·
Ознакомился с заявлением ФК Шахтер
Полностью поддерживаю проживающий в столице Украины клуб в его борьбе с расизмом на стадионах.
Это абсолютно правильно и в духе времени!
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К сожалению, немного занят сейчас и не могу позволить себе потратить время на "погуглить". Буду очень благодарен, если кто-то скинет мне ссылки на официальные заявления ФК Шахтер по следующим вопросам:
- осуждение поведения капитана команды Дарио Срны, распевающего матерные песни в адрес Динамо (Киев);
- осуждение скандирования болельщиками команды на "Донбасс Арене" политических лозунгов, появление на трибунах российских флагов и призывов к соседнему агрессивному государству навести порядок в нашей стране путем введения на ее территорию войск;
- осуждение штатного сотрудника клуба С.Ю.Морозова за публичные оскорбления в адрес игрока Динамо (Киев) Андрея Ярмоленко;
- осуждение насилия на поле со стороны игрока команды Тайсона, который умышленно нанес травму игроку Динамо (Киев) Андрею Ярмоленко, прямой ногой ударившего того в бедро и живот, что привело в ушибу мягких тканей, гематоме и ссадинам;
- осуждение нарушения правил честной игры и судейства от крымского арбитра Юрия Вакса, придумавшего второе предупреждение игроку ФК Динамо (Киев) Денису Гармашу и поспособствовавшего победе тогда еще донецкой команды;
- осуждение сексистских высказываний главного тренера ФК Шахтер Мирчи Луческу, который позволил себе подобные выпады в адрес Натальи Рачинской;
- осуждение публичных угроз арбитру со стороны генерального директора клуба Сергея Палкина, приправленных открытыми оскорблениями в адрес рефери Сергея Бойко;
- осуждение публичных угроз в адрес арбитра Копиевского со стороны игрока команды Тараса Степаненко;
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Безусловно, расизму - нет места в футболе!
Но есть ли в нем место: публичным оскорблениям и угрозам в адрес судей, игрокам соперников, проявлениям насилия на поле, политическим лозунгам, сексизму и т.д.?
Надеюсь, что я просто пропустил все попытки ФК Шахтер бороться против этих явлений в том числе, и их официальные заявления по этим темам просто прошли мимо меня.
Уверен, что такие заявления были. Не может же один отдельно взятый клуб при таком фронте возможной борьбы сосредоточиться только на одном направлении...
Что первично: борьба с расизмом как явлением или наказать киевское "Динамо" "ну хотя бы за это"?
Bogdan Butkevych
Скажу тільки одне з приводу типу расистського скандалу на матчі кротівня - Динамо.
Коли дивишся на ці кротівські створіння, тайсонів і дентіній, які плачуть як баби від того, що їм там щось не так крикнули з трибуни - мені просто гидко.
Тебе образили? Піди як Кантона і розберися як чоловік. Нема яєць? Ну тоді плач як соплежуй на камеру. Хоча щоб тобі не кричали з трибун, ридати - це просто якась ганьба, яка негідна чоловіка. Похрін, що там тобі кричать. Роби свою справу або йди геть.
Реально, мабуть, час перемикатися на регбі.
ЗИ: А, і ще так прикметно, що всі оголошення на стадіоні тупо російською. Ну розкажіть мені про те, що кротня - українська команда, угу.
АПД: Я проти расизму і вважаю його тупістю. Але коли провокують провокаторів - їх не шкода
Фраза находится в суперпозиции, если сказал черный - то это борьба с расизмом, а если белый - то это и есть расизм.
С*ка когда мы, белые, просрали миропорядок который наша раса и построила?
Выслать обезьян обратно в бантустаны и не будет никакого расизма, и зоофилии
у либералов.
Да и исторические достижения показывают развитость различных видов человека. Гомо сапиенс стал доминирующим видом не потому что дал равные права неандертальцам. И наш гуманизм - это эволюционный недостаток, который приведет нас, тех кто сформировал нынешнюю культуру, нынешний образ жизни и миропорядок в целом - к неандертальцам. На свалку истории.
Вот и весь секрет толерантности "горняков".