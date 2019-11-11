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Все про:Динамо (719) расизм (147) футбол (3148) Шахтер (550)

 "Динамо" и "Шахтер" сделали заявления после расистского инцидента во время матча. ФОТО

Во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Капитан "Шахтера" показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку. "Шахтер" заявил, что осуждает любые проявления расизма, в "Динамо" ждут расследования инцидента и не спешат обвинять болельщиков в нетерпимости по отношению к игрокам "Шахтера".

Как информирует Цензор.НЕТ, ФК "Шахтер" на своем сайте опубликовал заявление по поводу этого инцидента.

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ... Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Динамо" также прокомментировало данный инцидент на своем сайте.

В клубе считают поспешным утверждение о вине болельщиков.

"Выяснение фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении клуба.

Футболист "Шахтера", бразилец Тайсон в своем Instagram опубликовал фото со средним пальцем и написал: "Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю, для нас, для любви…Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство!".

Динамо и Шахтер сделали заявления после расистского инцидента во время матча 01
Динамо и Шахтер сделали заявления после расистского инцидента во время матча 02

Спортивный журналист Кирилл Крижановский на своей странице в сети Facebook рассказал, что в феврале 2019-го года, когда "Шахтер" принимал дома немецкий "Айнтрахт" в рамках плей-офф Лиги Европы, болельщики "горняков" оскорбляли игроков "Айнтрахта" и имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков немецкой команды.  Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.

"28 марта 2019-го года УЕФА вынес официальное решение: клуб признан виновным в расистском поведении своих болельщиков. ... То, чего вы не найдете по данном инциденту: заявления ФК Шахтер, осуждающего расизм со стороны своих болельщиков; фотографий игроков ФК Айнтрахт, которые в слезах покидают поле; даже упоминания об этом решении УЕФА на официальном сайте ФК Шахтер", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" в 1/8 Кубка Украины

Динамо и Шахтер сделали заявления после расистского инцидента во время матча 03

Источник: https://censor.net.ua/p3158867
 
 
 Топ комментарии
 
. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях.
Насчет политических - я бы поспорил
Например ватный безмозглый Ракицкий должен быть уведомлен с трибун - что он тупая безмозглая вата и ему прямая дорога на роисю
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болельщики - дебилы, живого шахтера не видели штоле? они черными и должны быть!
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Переглядав відео кілька разів, ніяких расистських викриків не почув. Зате добре видно, як Тайсон факи фанатам Динамо тиче і за це отримує червону. То може він видумав расизм, щоб червону не отримати??
"Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу - Цензор.НЕТ 9151
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Особливо про Срну сподобалося ... То рідкісна мерзота.
І решта - має місце.
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Срна - якийсь неправильний хорват... Загалом усі хорвати за Україну, бо вони на початку 90-х пережили подібне, тільки замість москалів проти них були кацапські шавки серби. І нормальні хорватські футболісти зазвичай і "Слава Україні!" говорили, і навіть на АТО гроші давали!
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На днях в МИД Рашки, есть такая там ккокоинщица Захарова Маня, рассказывала ин. журналистам про расизм в Украине и тут на тебе,вчера такое случилось. Всё это подозрительно
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Расизм може і неприємне явище, і то дивлячись для кого, але цілком природнє, і боротися з ним безперспективно, це те саме, що боротися з гомосексуалізмом. Расизм закладений в природі людини, і особисто мене завжди дратували ідіоти, що пропагували, і головне, намагались практично "переробляти" людину, виховуючи чи то "надлюдину", чи то "людину майбутнього", чи "будівника комунізму", або мультикультурне гендернно невизначене "воно". Нічого гарного з таких намагань не буде. Змиріться, людина така, яка є. Крапка.
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камер повно на стадіоні, розберуться...
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я тоже расист, я ненавижу кацапов！ хотя стоп-кацапы не расса, не нация, не народ！тогда я не расист получается
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а в шахті є ще ізраільтянин =як вони ще антисиметизм не приписали
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Может быть нам ещё расскажут, что: "Путин - Х*йло!",- это тоже оскорбление?
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Ні, ***** це худоба, це ворог країни, а расизм це тупість.
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Нажаль були прояви расизму, за факи в бік гравців бразильської національності вже промовчу. Тайсон не стримався відповів фактом. До цього в Україні не було випадків публічних проявів расизму. Шанувальникам Динамо хочу нагадати, що в них також були темношкірі гравці. Ще більш темношкірі. Расизм не повинен вкоринитися на теренах України, не зважаючи на вподобання вболівальників.
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Так можемо скотитися до бидлячості рашкаванів.
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Повністю згоден.
"О Спорт, ти - мир!" (с) П`єр де Кубертен.
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ти просто на футбол ніколи не ходив
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Я лично не слышал "расиских" кричалок.А вы?Может это тайсон выдумал или это сделали специально проплаченные люди?
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Фани вже давно перестали бути фанами футболу.
Серед справжніх фанів футболу зараз дуже багато відвертих радикалів.
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Там сплошная обеюханая школота, которой после 19-00 нельзя находится на улице без родителей.
Медведчук готовит таким образом своих боевиков, которые за тюбик клея будут готовы на все.
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На них остання надія. Знищать зелену охлократію і відродять національний соціалізм.
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Правильно показав. А ДК, при усій моїй повазі, нехай контролює своїх фанатів, або провокаторів, якщо це була провокація. Дикунство якесь. Зробіть на стадіоні вольєр, звуконепроникний із броньованого скла, і запускайте цю худобу туди. Задовбали, ні з малою дитиною на футбол не піти, ні відпочити по людські. Купа лайна дикунського перетворила спорт у місце задоволення власних тваринних потреб...
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Український расизм має стосуватись виключно організмів з російським світоглядом. Решта - нормальні люди.
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Ага, а исторические песни, былины, рассказы, керамику с призывами очищать землю от басурман поганых, кое где прямо черными названными, да евреев-шинкарей - отбросим как неудобные? У нас есть только одни союзники - наши братья украинцы, все остальные хотят забрать либо нашу землю, либо нашу свободу, либо извратить наш образ жизни для своего удобства
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"Как аукнется, так и откликнется".
Это было эхо.
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Поле рассудило,кто сильнее сегодня.Увы,не "Динамо".Болельщикам киевлян надо разбираться со своими футболистами,чтобы те научились играть.П.С.Никогда не был болельщиком этих команд.
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так клічки теж мабуть расисти як що били нігорів
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Ой б*же, двуногие пивные боченки от зависти шо темножжкожий за то что вышел и 5-100 минут попинал мячик зарабатывает столько что того пива мона купить цистерну 20т. - что-то там будто бы крикнули, а эта, ну а как назвать мудака который за такое бабло не умеет вести себя прилично и все это уже наверное обсосали кацапские "сми" с истерикой соловьева и прочих ублюдков.
вышвырнуть черного да и все, пусть в Бразилии обезьянам факает.
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Ну в бразилии он сам будет обезьяной. Притом не факт что живой, в бразилии в силу расовой недоразвитости населения самый высокий уровень смертей от звериной жестокости банд.
А тут мы решаем, кто обезьяна, а кто уже эволюционировал))
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Саме цікаве,що ні Тайсон,ні Дентіньйо не можуть сказати,що їм кричали. Виходить,якщо ці клоуни починають плакати просто так ,то це вже расизм?
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Клоун - це той, хто не вмів одягти презерватив і родив такого придурка, як ти.
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О, евгеника плохая когда мы ограничиваем рождение тупых либералов, а если тупых фашистов - то хорошая? Ну нафиг, твое место в биореакторе. Хоть литров 6 метана получим с бесполезного куска либерализма.
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Андрій Сеньків


10 hrs ·

Расизм - зло. Йому ніде нема місця. У жодних проявах. Але як людина, яка принципово й прискіпливо ставиться до всіх дискримінацій, не розумію кількох речей в ситуації з ультрас Динамо і бразильцями Шахтаря.
1. Що конкретно кричали фанати Динамо? Чому про це ніхто не говорить? Відео, яке з'явилося нещодавно, не дає відповіді на це питання. Не кажу, що проявів расизму не було (не знаю). Просто розкажіть/покажіть, якими вони були. Це важливо.
2. Ультрас Динамо - WBC (White Boys Club). Назва про все говорить. З сектору можуть лунати (і, буває, лунають) расистські речівки. Більше - "небілі" не можуть туди потрапити. Певен - фани Динамо не раз кричали расистського роду заряди на матчах Шахтаря. Расизм - зло.
Але чомусь саме зараз на це звернули уваги футболісти (1), які тикали факи, й розпочав активну роботу клуб, який вже виніс вердикт ультрі киян. Чому вони раніше не включалися в цю тему, а були терпілами? Що заважало чи чого бракувало?
Висновок. Цей скандал - серйозний іміджевий удар по Динамо. Завтра про нього говоритиме весь світ. А також - черговий доказ того, що Шахтар вміло користується хибами принципового суперника. В потрібний момент, влучними методами і болючими темами. І робить їх своїми плюсами. Аплодисменти, чесно (без сарказму).
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Допоки інцидент не буде розслідувано і "білошкіра мавпа " не буде "сидіти", я ні на один матч ДК - ні ногою, Те ж саме закликаю зробити всіх притомних.
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сиди дома і відсвічуй,або краще перейди в стан кротодрочерів
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А раньше ты типа ходил на футбол? "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу - Цензор.НЕТ 4978 В 2019, а не в 80-ых? "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу - Цензор.НЕТ 4978
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Kirill Kryzhanovsky


13 hrs ·

Ознакомился с заявлением ФК Шахтер
Полностью поддерживаю проживающий в столице Украины клуб в его борьбе с расизмом на стадионах.
Это абсолютно правильно и в духе времени!
***
К сожалению, немного занят сейчас и не могу позволить себе потратить время на "погуглить". Буду очень благодарен, если кто-то скинет мне ссылки на официальные заявления ФК Шахтер по следующим вопросам:
- осуждение поведения капитана команды Дарио Срны, распевающего матерные песни в адрес Динамо (Киев);
- осуждение скандирования болельщиками команды на "Донбасс Арене" политических лозунгов, появление на трибунах российских флагов и призывов к соседнему агрессивному государству навести порядок в нашей стране путем введения на ее территорию войск;
- осуждение штатного сотрудника клуба С.Ю.Морозова за публичные оскорбления в адрес игрока Динамо (Киев) Андрея Ярмоленко;
- осуждение насилия на поле со стороны игрока команды Тайсона, который умышленно нанес травму игроку Динамо (Киев) Андрею Ярмоленко, прямой ногой ударившего того в бедро и живот, что привело в ушибу мягких тканей, гематоме и ссадинам;
- осуждение нарушения правил честной игры и судейства от крымского арбитра Юрия Вакса, придумавшего второе предупреждение игроку ФК Динамо (Киев) Денису Гармашу и поспособствовавшего победе тогда еще донецкой команды;
- осуждение сексистских высказываний главного тренера ФК Шахтер Мирчи Луческу, который позволил себе подобные выпады в адрес Натальи Рачинской;
- осуждение публичных угроз арбитру со стороны генерального директора клуба Сергея Палкина, приправленных открытыми оскорблениями в адрес рефери Сергея Бойко;
- осуждение публичных угроз в адрес арбитра Копиевского со стороны игрока команды Тараса Степаненко;
***
Безусловно, расизму - нет места в футболе!
Но есть ли в нем место: публичным оскорблениям и угрозам в адрес судей, игрокам соперников, проявлениям насилия на поле, политическим лозунгам, сексизму и т.д.?
Надеюсь, что я просто пропустил все попытки ФК Шахтер бороться против этих явлений в том числе, и их официальные заявления по этим темам просто прошли мимо меня.
Уверен, что такие заявления были. Не может же один отдельно взятый клуб при таком фронте возможной борьбы сосредоточиться только на одном направлении...
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Artem Frankov@frankov11




Что первично: борьба с расизмом как явлением или наказать киевское "Динамо" "ну хотя бы за это"?

Bogdan Butkevych

Скажу тільки одне з приводу типу расистського скандалу на матчі кротівня - Динамо.
Коли дивишся на ці кротівські створіння, тайсонів і дентіній, які плачуть як баби від того, що їм там щось не так крикнули з трибуни - мені просто гидко.
Тебе образили? Піди як Кантона і розберися як чоловік. Нема яєць? Ну тоді плач як соплежуй на камеру. Хоча щоб тобі не кричали з трибун, ридати - це просто якась ганьба, яка негідна чоловіка. Похрін, що там тобі кричать. Роби свою справу або йди геть.
Реально, мабуть, час перемикатися на регбі.
ЗИ: А, і ще так прикметно, що всі оголошення на стадіоні тупо російською. Ну розкажіть мені про те, що кротня - українська команда, угу.
АПД: Я проти расизму і вважаю його тупістю. Але коли провокують провокаторів - їх не шкода
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До речі, а фк Шахтар наказали за бидло, яке під час хвилини мовчання за загиблими на Майдані весною 2014 на даунбас-арені волало "бєєркут"???
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"Я люблю свою расу, и готов биться за её права." (с)
Фраза находится в суперпозиции, если сказал черный - то это борьба с расизмом, а если белый - то это и есть расизм.
С*ка когда мы, белые, просрали миропорядок который наша раса и построила?
Выслать обезьян обратно в бантустаны и не будет никакого расизма, и зоофилии
у либералов.
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В данном позорном инциденте видна костлявая рука махрового расизьма,проповедуемого нашими ярыми националистами всех мастей.Одно дело борьба с ордынской нечистью,другое дело -ксенофобия и расизм,нападения на ЛГБТ.Это медвежья услуга Украине .В цивилизованном мире наших националистов представляют ,как разнузданных озверевших животных из-за таких инцидентов.
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цивилизованный мир хочет дружить с кремлем, ради газа и денег. Так что имел я его в рот с его мнением, "озверевшие животные", к тому же разнузданные стоят щитом между мной и настоящим зверьем с востока. А их взгляды на лгбт и других братьев меньших, вполне оправданы.
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Билецкий со своими женами и прочие нацики стоят только между тобой и твоими мозгами.
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то есть между мной и моим мозгом стоит широкино и мариуполь? Радует что там не стоишь ты. Потому что наших оружие для отстаивания своих убеждений есть, а у ваших - нет.
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Блин мы некоторых птиц в разные виды заносим, хотя у них только в строении клюва различие, мы дельфинов разумными не считаем, хотя они каннибализмом не страдают, а тут - форма черепа, цвет кожи, строение скелета, волос, если верить нобелевскому лауреату Уотсону то и ДНК достаточно сильно отличается, но - нет, один вид, одна кровь, с интер-на-цио-нааа-лом, взовьется род че-е-ерной!
Да и исторические достижения показывают развитость различных видов человека. Гомо сапиенс стал доминирующим видом не потому что дал равные права неандертальцам. И наш гуманизм - это эволюционный недостаток, который приведет нас, тех кто сформировал нынешнюю культуру, нынешний образ жизни и миропорядок в целом - к неандертальцам. На свалку истории.
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Окей, зиганул, легче стало? Может конструктив будет? Или надо сначала ярлыки развесить?
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Все люди произошли от обезьян, при чем не отдельно от "белых", " черных", "желтых". А конкретно от "черных". А те в свою очередь от каких то мелких грызунов, которые выжили спрятавшись в глубоких норках во времена гибели динозавров. Но судя по всему Бог и природа ошиблась, нужно было этот вид так и оставить мелкими грызунами.
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Проблема в том, что одни люди произошли, а другие так обезьянами по сути и остались.
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Шахтеры сказали бы проще - без негритосов им грош-цена.

Вот и весь секрет толерантности "горняков".
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Интересно, что 90% населения даже приблизительно не знает что такое расизм. Они свято уверены, что человек, которому не нравятся негры - расист.
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В Харкові організатори (зрозуміло хто) не змогли забезпечити порядок . Тайсон і Дентіньйо показували вболівальникам непристойні жести , ображаючи їх . Що стосується безпосередньо Тайсона - через 20 секунд після сліз він регоче в підтрибунному приміщенні , а Дентіньо продовжував роздавати факи після відновлення матчу . Критики ДК та їхніх фанатів - ви це не бачили ? Ще про срну на тренерскій лавці можна згадати , про м'яко кажучи упереджений коментар матчу від каналів футбол . Про шефа арбітрів поруч з Палкінним на трибуні . А винувате Динамо .
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Ни кого они не изображали, их их обычное состояние.
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Расизм это зло, это да и все типа против. И вообще на футболках игроков есть соответствующие надписи. Но как обычно, обсуждение сводится к двум вопросам: кто первым начал и какие ваши доказательства. Потом оказывается, что дебилы начали вторыми, а на фото и видео их плохо видно и совсем не слышно. Короче, ихтамнет. Как на Донбассе.
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Очередная провокация от кротов - Тайсон давно хочет свалить с "Шахтера",но его не отпускают - теперь будет косить на расизм в Украине "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу - Цензор.НЕТ 567
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