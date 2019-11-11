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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1288) Киев (18186) ГСЧС (2332) Шулявский мост (14)

 Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8 ноября в г. Киев по адресу ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе (в районе Шулявского путепровода), во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов, пиротехническим подразделением МРЦ ГСЧС было обнаружено значительное количество взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, всего изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 ​​- калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", - сказано в сообщении.

Для проведения работ по выявлению и изъятию ВНП привлекались 14 чел. о / с и 4 ед. техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле ремонтируемого Шулявского моста в Киеве нашли склад боеприпасов, - КГГА

Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 01
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 02
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 03
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 04
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 05
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 06
Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов 07
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3158859
 
 
 Топ комментарии
 
Второй мировой войны, учи историю...
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Вроде все нормально строят, достаточно быстро и оперативно, глаза раскрой, не смотри раша сми из хуйлостана...
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Шо таке Вінчізняна війна!?
Ви мабуть мали на увазі Другу світову?
Розпочату сумісно Гітлером та Сраліним...
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Та знаю я... Шолом, бронежилет, правила писані кров'ю, планові інструктажі та перевірка знань...
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Небезпечне відлуння Великої Вітчизняної війни.
Добре що хоч не вибухнули.
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Вибухнути снаряд часів Дрругої Світової може з такою ж імовірністю, як і гвинтівка тих часів- вистрілити. Якщо їх не довбати молотом чи не різати- то це звичайний брухт.
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Шо таке Вінчізняна війна!?
Ви мабуть мали на увазі Другу світову?
Розпочату сумісно Гітлером та Сраліним...
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Очередной мост который никак не могут достроить?
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Вроде все нормально строят, достаточно быстро и оперативно, глаза раскрой, не смотри раша сми из **********...
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НАБУ начнет расследование коррупционных схем Кличко на реконструкции Шулявского моста.
В ответ на судебное постановление глава столицы решил лично проверить строительство скандального моста. Оказалось, что старый мост исчез в неизвестном направлении, а стоимость нового - выросла вдвое с момента проектирования. И это уже официально.


https://tsn.ua/ru/video/video-novini/nabu-nachnet-rassledovanie-korrupcionnyh-shem-klichko-na-rekonstrukcii-************-mosta.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
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А что еще ты хотел услышать на канале Бени, где генеральным директором являлся Ткаченко, который собирался скинуть Кличко и занять его место? Это чудо грозилось разобраться с застройкой Киева, а потом выяснилось, что сам владеет домом на Трухановом острове, где вообще строить ничего нельзя было. Он конечно это опровергал, но журналисты предоставили доказательства, что он лжет. После проведения соцопросов это чмо решило отказаться от планов баллотироваться в мэры Киева, так как понял, что ему ничего не светит. А про то, что Кличко фиговый мэр, они во многих передачах показывали, а не только в новостях. Так что фильтруй информацию. Новости по Г+Г сейчас ничем от новостей по Рашка24 не отличаются.
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Смотрю строят, делают все быстро, придумали неплохо развязку, а то что там пишут всякие ТСН и наследуют НАБУ засунь себе в анус...
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Интересно, а что делали, в одном месте, снаряды не только разного калибра, но и различных армий? 152 мм, 122 мм, 76 мм - советские. 105 мм - немецкие....
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Может в своё время планировался подрыв закладки или советскими или немецкими войсками
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Скорее всего - "трофейщики" - или немецкие, в 41-м, или советские - в 44-м, складировали.. Они собирали всё оружие, боеприпасы и другие материальные средства, которые потом сортировались - свои боеприпасы и оружие шли в войска, "чужое" перебрасывалось партизанам (или, если оно находилось на вооружении РККА, передавалось в в/ч). А эти боеприпасы они потом или забыли, или погибли, или взрывом засыпало...
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