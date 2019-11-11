 Пиротехники ГСЧС изъяли возле Шулявского моста в Киеве более 100 боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, всего изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 ​​- калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", - сказано в сообщении.

Для проведения работ по выявлению и изъятию ВНП привлекались 14 чел. о / с и 4 ед. техники ГСЧС.

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Фото: пресс-служба ГСЧС