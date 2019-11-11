 Две легковушки столкнулись на Киевщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 ноября около 16:15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

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От ГСЧС привлекалось 5 чел. л/с и 1 ед. техники.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, правоохранители установили, что водитель автомобиля "Volkswagen" на иностранном регистрации, выезжая на перекресток из с. Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю "Volvo", который двигался по главной дороге.

"Обе легковушки перевернулись. В результате ДТП погибли четверо пассажиров автомобиля "Volkswagen": 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летняя женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших из другой машины получили травмы и были госпитализированы.

45-летний водитель-виновник с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в специальной палате под охраной", - говорится в сообщении.



Фото: Информатор

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Машины помещены на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, ведется следствие.