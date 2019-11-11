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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Две легковушки столкнулись на Киевщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате столкновения двух автомобилей на Киевщине четыре человека погибли, еще четверо госпитализированы в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 ноября около 16:15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Две легковушки столкнулись на Киевщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо госпитализированы, - ГСЧС 01

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От ГСЧС привлекалось 5 чел. л/с и 1 ед. техники.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, правоохранители установили, что водитель автомобиля "Volkswagen" на иностранном регистрации, выезжая на перекресток из с. Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю "Volvo", который двигался по главной дороге.

Две легковушки столкнулись на Киевщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо госпитализированы, - ГСЧС 02

"Обе легковушки перевернулись. В результате ДТП погибли четверо пассажиров автомобиля "Volkswagen": 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летняя женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших из другой машины получили травмы и были госпитализированы.

45-летний водитель-виновник с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в специальной палате под охраной", - говорится в сообщении.

Две легковушки столкнулись на Киевщине: четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо госпитализированы, - ГСЧС 03
Фото: Информатор

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Машины помещены на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3158855
 
 
 Топ комментарии
 
Як, як. Якось по трасі ми топили сотню, а нас обігнав якийсь шумахер наче ми стояли на місці. Ось так.
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страшне... ну як таке можливо?? (((Співчуття близьким((
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В Николаевской и Херсонской области такие аварии в принципе не возможны. Вчера "проехался" через эти две области ……. я просто в акуе какие там дороги, особенно в Николаевской . Есть ямы где джип легко может "спрятаться" . А тут дороги сделали ….. и результат на лицо и к сожалению плачевный .
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страшне... ну як таке можливо?? (((Співчуття близьким((
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Як, як. Якось по трасі ми топили сотню, а нас обігнав якийсь шумахер наче ми стояли на місці. Ось так.
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Батьки-водії бережіть дітей, якщо себе не любите, то дітям дайте шанс. Швидкість і темна пора дня
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Да ну! Никогда не знал,что на украинском языке "личный состав"!
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А я не переводил, претензии к редакции, которая "знает" українську мову досконало.
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В соседней теме про обезвреживание снарядов под Шулявским мостом,почему то уже стоит о/с, значит знают все таки?
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Это больше чем на войне. НА РОВНОМ МЕСТЕ! Бьёте лексусы со скуки бездельники- а потом попрошайничаете.
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Думай те про життя, дітей своїх, а не про казна що.
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В Николаевской и Херсонской области такие аварии в принципе не возможны. Вчера "проехался" через эти две области ……. я просто в акуе какие там дороги, особенно в Николаевской . Есть ямы где джип легко может "спрятаться" . А тут дороги сделали ….. и результат на лицо и к сожалению плачевный .
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Головне що ніхто висновків не робить ,це повторюєтся постійно. Ну якщо себе не шкода пожалійте дітей .
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а какой ещё должен быть результат в стране не органов контролирующих выполнение правил дорожного движения, есть люди(полиция) фиксирующие момент уже свершившегося дтп и не всегда даже способные не только предостеречь а и наказать виновного.
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так я не понял в "Volkswagenе" ехали иностранцы..?
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